Oyun içinde oyun

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için savaş başlattığı bir günde, kadınların, çocukların başka ülkelere sığınmaya çalıştığı bir zamanda, sivillerin katledildiği bir sırada tarafsız olmak mümkün değil.
Elbette ki yerimiz savaş karşıtlığı, elbette ki yerimiz sivil insanların yanı, elbette ki yerimiz vatanlarını savunan Ukraynalıların yanı. Yeni Rus Çarı Putin’in saldırgan, işgalci tutumu kabul edilemez. Ama bunlar bizim oynanan oyunu görmemize engel olmamalı.
1- Komedyen diye alaya alınan Zelenski’nin ülkesini terk etmeden, elinde silahla halkıyla mücadelesi her türlü saygıyı hak ediyor.
2- Ukrayna saldırısının ilk gününde Putin, Zelenski’nin telefonuna çıkmamıştı. Ama Ukraynalıların direnişi güçlendiği takdirde Putin karizmayı çizdirebilir. Bu durumda Zelenski, Putin’in telefonlarına çıkmaz.
3- Ruslara karşı direnen, ülkesini savurmak için hayatını hiçe sayan Ukrayna halkına binlerce selam. Kalbim onlarla, onların direnişiyle birlikte atıyor.
O KAFA DEĞİŞMİYOR
4- Ukrayna halkı bir komedyeni seçerek işgali hak etti, şeklindeki kafa yapısı hiç değişmiyor. Türkiye’de Türk halkının iradesini hiçe sayan darbe destekçisi zihniyet, Ukrayna’da da Ukrayna halkının iradesini küçümsüyor. Ukrayna halkı ister bir komedyeni seçer ister bir ressamı. Ukrayna halkının komedyeni seçmesi Rusya’ya Ukrayna’yı işgal hakkı tanır mı?
5- Bir kez daha görüldü ki ABD ve Batı sadece kışkırtır. Sonra geri çekilir, sizi düşmanınızla baş başa bırakır. Ukrayna’da da öyle oldu. Tarih tekerrür eder sözünün altına bir de ABD’nin kalleşliği hiç bitmez diye bir özdeyişi eklemek gerekiyor.
ZELENSKİ’YE ELEŞTİRİ
6- Evet, Zelenski’nin elinde silahla ülkesini savunması her türlü saygıyı hak ediyor. Ama Zelenski’nin Batı’ya güvenip ülkesini ateşin ortasına atması da doğru olmadı. Zelenski, bir denge politikası yürütebilir; Ukrayna’nın bu duruma düşmesini önleyebilirdi.
7- Ukrayna olayı bize gösterdi ki liderlik çok önemli. Hele bu tür durumlarda liderlik her şeyden daha önemli.
ABD’NİN OYUNU
8- Ukrayna’yı NATO’ya alacağız diye heveslendiren, Rusya’nın tehditleri karşısında gaz veren ABD; Rusya, Ukrayna sınırına asker yığarken, Ukrayna’ya askeri destek vermeyeceğini beyan ederek Putin’in iştahını kabarttı. ABD ve İngiltere, Putin’i Ukrayna’yı işgal etmesi için adeta teşvik etti. Ama Rusya’nın işgal harekâtı başlayınca Ukrayna’yı ortada bıraktı.
9- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kınama cümbüşü” ve “Sadece laf var, iş yok” uyarısının ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı.
TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE ASKERİ İTTİFAK
10- Yeni Çar Putin’in hırsları, başta eski Sovyet hinterlandında yer alan ülkeler olmak üzere herkesi dikkatli olmaya sevk etmeli. Putin olduğu sürece kimse güvende değil.
11- Ukrayna saldırısından sonra Türk Cumhuriyetleri arasında ortak askeri işbirliği yönünde adımlar atılmalı.
YENİ DÜNYA DÜZENİ
12- ABD ve Batı’nın Putin’i Ukrayna işgali için teşvik etmesi, ‘Yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor, dünyanın paylaşımı konusunda ABD ile Rusya arasında gizli bir ittifak mı söz konusu’ sorusunu gündeme getirdi. Bence de haklı bir soru.
13- Putin, toprak peşinde; Biden ise ekonomik savaşı tercih ediyor.
14- ABD bir kez daha Batı dünyasını Rusya korkusu üzerinden konsolide ediyor. Rusya, Ukrayna üzerinden eski hinterlandına korku salıyor. ABD ile Rusya düşman kardeşler olarak yeni dünya düzeninin temellerini atıyor. Ama bu arada Ukrayna masada yem ediliyor.
15- Oyun içinde oyun dememin nedeni var. ABD, Ukrayna’ya verdiği askeri desteğin onda birini işgalden önce ilan etse Putin hareket edemezdi. Rusya’nın, Ukrayna’yı işgaline bile isteye engel olmayan ABD, şimdi de “meskun mahal savaşları” yapılarak Rusya’yı şehir savaşlarında yıpratmayı hedefliyor. Savaşı uzatmaya çalışıyor. Ama bu arada ölen Ukraynalılar oluyor.
TÜRKİYE’NİN POZİSYONU
16- Türkiye, bu saldırıyı önlemek için elinden geleni yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Putin’le görüştü. Ama Putin’in planları savaşı önlemeye yetmedi. Erdoğan daha fazla insani dram yaşanmaması ve savaşın bölgeye yayılmaması için, “aktif arabuluculuk” girişimlerini sürdürüyor. Bu savaş uzadıkça hepimizi yakacak. Çocuklar ölmesin, ateşkes sağlansın diyen Türkiye’nin konumunda yanlış olan ne?
17- Hem Rusya hem Ukrayna ile ekonomik ilişkileri iyi olan ülkelerden biriyiz. Ne ABD’nin ne Rusya’nın yolunu tercih ediyoruz. Üçüncü yolu tercih ediyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin menfaatlerini önemsiyoruz. Ateşkesin sağlanması için çaba gösteriyoruz. Bence doğru olanı yapıyoruz.
MUHALEFET NE YAPMALI
18- Bizim muhalefetin Ukrayna’nın ana muhalefet Lideri Poroşenko gibi ellerine silah alıp Ruslara karşı direniş saflarına katılmalarını beklemiyorum. Ama bu tür durumlarda dahi Türkiye’ye laf sokmaya çalışmalarını anlamıyorum. Bu tür anlarda, ‘Önce ülkem’ deseler daha çok kazanırlar.
İĞRENÇ YAKLAŞIMLAR
19- Ukraynalı kadınlar, eşlerini savaşmak için ülkelerinde bırakıp çocuklarını alıp komşu ülkelere sığınmaya çalışıyorlar. Kadınlar, çocuklar büyük bir trajedi yaşıyor. Vatanını, yurdunu, yuvasını bırakıp can korkusuyla başka ülkelere sığınmaya çalışmak kolay mı? Bu durumda bize mağdura acımak düşer. Yardım eli uzatmak yakışır. Bu tablo karşısında kadınlara, çocuklara uzanan ellerin kırılmasını isteriz. Ama bazı densizler Ukraynalı kadınlar için iğrenç yorumlar yapıyorlar. Biz asil bir milletiz. Bunlar nereden çıktı böyle? Bunlara tek kelime ile seslenmek istiyoruz. İğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz.
28 ŞUBAT İTTİFAKI
6 muhalefet liderinin ortak deklarasyon yayınlamak için 28 Şubat gününü seçmelerinin büyük bir iletişim kazası olduğunu düşünmüştüm. Hatta içimden 24 saat geçmeden düzeltirler diye geçirmiştim. Ama Ali Babacan, 28 Şubat tarihinin bilerek seçildiğini itiraf etti. “Şu da konuşuldu. 28 Şubat’a denk geldi ama 25’inci yıldönümü. Ayrı bir mana çıkar mı? Bir sıkıntı olur mu ya da bundan bir mesaj gibi anlaşılır mı? Herkes sorun yok dedi. İyi olur dediler. Herkes takvimi açtı baktı. 28 Şubat uygunmuş, o tarih oluştu yani. Orada bir mesaj gayreti yok. 28 Şubat’ta yapalım da şöyle bir mesaj verelim. Öyle bir gayret yok. Ama dışarıdan bakanlar bir mesaj alabilirler. Ona yapacak bir şey yok. Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” dedi.
İKİNCİ TOPLANTI 27 MAYIS’TA MI?
Babacan’ın açıklamalarından da anlaşıldığı gibi 28 Şubat tarihi sehven belirlenmemiş.
Bu tarih yanlış anlaşılır mı, diye aralarında müzakere etmişler.
Babacan, “Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” diyecek kadar da pervasız. O zaman bu ittifak, bir 28 Şubat ittifakıdır diye yapılan değerlendirmelere kızmayacaksınız. Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs’ta yaparsınız, olur biter.
Oyun içinde oyun
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için savaş başlattığı bir günde, kadınların, çocukların başka ülkelere sığınmaya çalıştığı bir zamanda, sivillerin katledildiği bir sırada tarafsız olmak mümkün değil.
Elbette ki yerimiz savaş karşıtlığı, elbette ki yerimiz sivil insanların yanı, elbette ki yerimiz vatanlarını savunan Ukraynalıların yanı. Yeni Rus Çarı Putin’in saldırgan, işgalci tutumu kabul edilemez. Ama bunlar bizim oynanan oyunu görmemize engel olmamalı.
1- Komedyen diye alaya alınan Zelenski’nin ülkesini terk etmeden, elinde silahla halkıyla mücadelesi her türlü saygıyı hak ediyor.
2- Ukrayna saldırısının ilk gününde Putin, Zelenski’nin telefonuna çıkmamıştı. Ama Ukraynalıların direnişi güçlendiği takdirde Putin karizmayı çizdirebilir. Bu durumda Zelenski, Putin’in telefonlarına çıkmaz.
3- Ruslara karşı direnen, ülkesini savurmak için hayatını hiçe sayan Ukrayna halkına binlerce selam. Kalbim onlarla, onların direnişiyle birlikte atıyor.
O KAFA DEĞİŞMİYOR
4- Ukrayna halkı bir komedyeni seçerek işgali hak etti, şeklindeki kafa yapısı hiç değişmiyor. Türkiye’de Türk halkının iradesini hiçe sayan darbe destekçisi zihniyet, Ukrayna’da da Ukrayna halkının iradesini küçümsüyor. Ukrayna halkı ister bir komedyeni seçer ister bir ressamı. Ukrayna halkının komedyeni seçmesi Rusya’ya Ukrayna’yı işgal hakkı tanır mı?
5- Bir kez daha görüldü ki ABD ve Batı sadece kışkırtır. Sonra geri çekilir, sizi düşmanınızla baş başa bırakır. Ukrayna’da da öyle oldu. Tarih tekerrür eder sözünün altına bir de ABD’nin kalleşliği hiç bitmez diye bir özdeyişi eklemek gerekiyor.
ZELENSKİ’YE ELEŞTİRİ
6- Evet, Zelenski’nin elinde silahla ülkesini savunması her türlü saygıyı hak ediyor. Ama Zelenski’nin Batı’ya güvenip ülkesini ateşin ortasına atması da doğru olmadı. Zelenski, bir denge politikası yürütebilir; Ukrayna’nın bu duruma düşmesini önleyebilirdi.
7- Ukrayna olayı bize gösterdi ki liderlik çok önemli. Hele bu tür durumlarda liderlik her şeyden daha önemli.
ABD’NİN OYUNU
8- Ukrayna’yı NATO’ya alacağız diye heveslendiren, Rusya’nın tehditleri karşısında gaz veren ABD; Rusya, Ukrayna sınırına asker yığarken, Ukrayna’ya askeri destek vermeyeceğini beyan ederek Putin’in iştahını kabarttı. ABD ve İngiltere, Putin’i Ukrayna’yı işgal etmesi için adeta teşvik etti. Ama Rusya’nın işgal harekâtı başlayınca Ukrayna’yı ortada bıraktı.
9- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kınama cümbüşü” ve “Sadece laf var, iş yok” uyarısının ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı.
TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE ASKERİ İTTİFAK
10- Yeni Çar Putin’in hırsları, başta eski Sovyet hinterlandında yer alan ülkeler olmak üzere herkesi dikkatli olmaya sevk etmeli. Putin olduğu sürece kimse güvende değil.
11- Ukrayna saldırısından sonra Türk Cumhuriyetleri arasında ortak askeri işbirliği yönünde adımlar atılmalı.
YENİ DÜNYA DÜZENİ
12- ABD ve Batı’nın Putin’i Ukrayna işgali için teşvik etmesi, ‘Yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor, dünyanın paylaşımı konusunda ABD ile Rusya arasında gizli bir ittifak mı söz konusu’ sorusunu gündeme getirdi. Bence de haklı bir soru.
13- Putin, toprak peşinde; Biden ise ekonomik savaşı tercih ediyor.
14- ABD bir kez daha Batı dünyasını Rusya korkusu üzerinden konsolide ediyor. Rusya, Ukrayna üzerinden eski hinterlandına korku salıyor. ABD ile Rusya düşman kardeşler olarak yeni dünya düzeninin temellerini atıyor. Ama bu arada Ukrayna masada yem ediliyor.
15- Oyun içinde oyun dememin nedeni var. ABD, Ukrayna’ya verdiği askeri desteğin onda birini işgalden önce ilan etse Putin hareket edemezdi. Rusya’nın, Ukrayna’yı işgaline bile isteye engel olmayan ABD, şimdi de “meskun mahal savaşları” yapılarak Rusya’yı şehir savaşlarında yıpratmayı hedefliyor. Savaşı uzatmaya çalışıyor. Ama bu arada ölen Ukraynalılar oluyor.
TÜRKİYE’NİN POZİSYONU
16- Türkiye, bu saldırıyı önlemek için elinden geleni yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Putin’le görüştü. Ama Putin’in planları savaşı önlemeye yetmedi. Erdoğan daha fazla insani dram yaşanmaması ve savaşın bölgeye yayılmaması için, “aktif arabuluculuk” girişimlerini sürdürüyor. Bu savaş uzadıkça hepimizi yakacak. Çocuklar ölmesin, ateşkes sağlansın diyen Türkiye’nin konumunda yanlış olan ne?
17- Hem Rusya hem Ukrayna ile ekonomik ilişkileri iyi olan ülkelerden biriyiz. Ne ABD’nin ne Rusya’nın yolunu tercih ediyoruz. Üçüncü yolu tercih ediyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin menfaatlerini önemsiyoruz. Ateşkesin sağlanması için çaba gösteriyoruz. Bence doğru olanı yapıyoruz.
MUHALEFET NE YAPMALI
18- Bizim muhalefetin Ukrayna’nın ana muhalefet Lideri Poroşenko gibi ellerine silah alıp Ruslara karşı direniş saflarına katılmalarını beklemiyorum. Ama bu tür durumlarda dahi Türkiye’ye laf sokmaya çalışmalarını anlamıyorum. Bu tür anlarda, ‘Önce ülkem’ deseler daha çok kazanırlar.
İĞRENÇ YAKLAŞIMLAR
19- Ukraynalı kadınlar, eşlerini savaşmak için ülkelerinde bırakıp çocuklarını alıp komşu ülkelere sığınmaya çalışıyorlar. Kadınlar, çocuklar büyük bir trajedi yaşıyor. Vatanını, yurdunu, yuvasını bırakıp can korkusuyla başka ülkelere sığınmaya çalışmak kolay mı? Bu durumda bize mağdura acımak düşer. Yardım eli uzatmak yakışır. Bu tablo karşısında kadınlara, çocuklara uzanan ellerin kırılmasını isteriz. Ama bazı densizler Ukraynalı kadınlar için iğrenç yorumlar yapıyorlar. Biz asil bir milletiz. Bunlar nereden çıktı böyle? Bunlara tek kelime ile seslenmek istiyoruz. İğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz.
28 ŞUBAT İTTİFAKI
6 muhalefet liderinin ortak deklarasyon yayınlamak için 28 Şubat gününü seçmelerinin büyük bir iletişim kazası olduğunu düşünmüştüm. Hatta içimden 24 saat geçmeden düzeltirler diye geçirmiştim. Ama Ali Babacan, 28 Şubat tarihinin bilerek seçildiğini itiraf etti. “Şu da konuşuldu. 28 Şubat’a denk geldi ama 25’inci yıldönümü. Ayrı bir mana çıkar mı? Bir sıkıntı olur mu ya da bundan bir mesaj gibi anlaşılır mı? Herkes sorun yok dedi. İyi olur dediler. Herkes takvimi açtı baktı. 28 Şubat uygunmuş, o tarih oluştu yani. Orada bir mesaj gayreti yok. 28 Şubat’ta yapalım da şöyle bir mesaj verelim. Öyle bir gayret yok. Ama dışarıdan bakanlar bir mesaj alabilirler. Ona yapacak bir şey yok. Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” dedi.
İKİNCİ TOPLANTI 27 MAYIS’TA MI?
Babacan’ın açıklamalarından da anlaşıldığı gibi 28 Şubat tarihi sehven belirlenmemiş.
Bu tarih yanlış anlaşılır mı, diye aralarında müzakere etmişler.
Babacan, “Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” diyecek kadar da pervasız. O zaman bu ittifak, bir 28 Şubat ittifakıdır diye yapılan değerlendirmelere kızmayacaksınız. Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs’ta yaparsınız, olur biter.