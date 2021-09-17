Ödül gecesinde yaşananlar ve Erdoğan’ın rotası

1- Eğer Millet İttifakı ortak aday konusunda kararlıysa bu durum altın hissenin Akşener’in elinde olduğunu gösterir.
2- Ama her parti kendi adayını çıkaracak ve ilk tura çok adayla girilecekse o zaman altın hisse de gümüş hisse de Kılıçdaroğlu’nda demektir.
Peki burada belirleyici olan ne olacak?
KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?
Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nu “ikinci Fatih”e benzetmesiyle birlikte ibre İmamoğlu’na dönmüştü. Akşener bu benzetmeyi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma toplantısında yaptı. Kılıçdaroğlu, bu hamleye 48 saat sonra çıktığı FOX TV’de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir” dedi.
MASA KURULDUĞUNDA
Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Millet İttifakı liderleri bir masa etrafında toplandığında işin seyrini önemli ölçüde Kılıçdaroğlu’nun tavrı belirleyecek.
Kılıçdaroğlu,
Ben hâlâ muhalefetin a planının ortak aday olduğuna inananlardanım. Ama bu, çok adayla seçimlere gidilmesi tartışmalarına kulak kabartmama engel değil. Kılıçdaroğlu da “Birden fazla adayımız olabilir” diyerek kapıyı açık tuttuğuna göre neden olmasın?
HER PARTİ ADAYINI ÇIKARIR
Muhalefet cephesinde seçimlerin ilk turunda her partinin kendi adayını çıkarmasını, seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki adayda birleşilmesini savunanların sesi çıkmaya başladı. Edindiğim izlenim: Seçim sürecine girildikçe seslerini daha da yükseltecekler.
Çok adayı savunanların tezi iki ana temele oturuyor.
1- Ortak aday muhalif tabanda ortak bir heyecan yaratmayabilir. Bu da seçimlere katılma oranını düşürebilir.
Kılıçdaroğlu olursa İYİ Partililer ya da HDP’liler, CHP’liler kadar aynı heyecanı hissetmeyebilir.
2- Her parti kendi adayını çıkarırsa seçmenlerini sandığa taşımakta zorlanmaz. Bu da seçimlere katılım oranını yükseltir.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İSTER Mİ?
Şimdi özüne dönüş desem, özünden kopmuş muydu ki diyecekler çıkabilir. Hayat pahalılığı ve göçmen sorununda reel politiğe dönüş desem, başka şeyler söyleyenler çıkabilir. Ama isterseniz ben ne gördüğümü dosdoğru yazayım.
Önce ekonomiyle ilgili birkaç anekdot aktarmak istiyorum.
AK Parti MKYK toplantısında, satın alma gücüne göre Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında çok iyi bir noktada olduğuna ilişkin sunumdan sonra bazı üyeler hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının halkın en acil sorunu olduğunu belirterek itiraz ediyorlar. Erdoğan bu görüşleri dinledikten sonra, “Ben de aynı kanaatteyim. Ekonomi en önemli gündem maddesi” diyor.
AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında MKYK üyeleri bir süredir sahayı gezip halkın nabzını tutuyordu. Sahadaki tespitlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi veriliyor.
Afgan göçmenler ve ekonomi ilk iki sırada geliyor. “Vatandaş en çok hayat pahalılığından şikâyetçi” deniliyor. Geçen hafta ise ekonomiyle ilgili olarak yapılan bir sunumdan sonra enflasyonun düşürülmesi için çalışılması talimatını vermişti.
DEMİREL DE ÖZAL DA ‘EKONOMİ’ DEMİŞTİ
Bir süredir anketlerden ekonomiyle ilgili verileri de aktarmaya özen gösteriyorum. AK Parti’nin en büyük rakibi Millet İttifakı değil, “Ekonomi Partisi” diyorum.
Türk siyasetine damga vuran liderlerden biri olan
Çünkü Cumhurbaşkanlığı Demirel’in deyimiyle, “Hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam” değil. Hele de Başkanlık Sistemi’nin güçlü Cumhurbaşkanlığı.
Diyeceksiniz ki Millet İttifakı, parlamenter sisteme dönüşü hedefliyor. Sembolik cumhurbaşkanı olacak. Bütün yetkiler başbakanda toplanacak. İyi de bu vaadi gerçekleştirebilmek için Anayasa değişikliği gerekiyor. En az 360 milletvekili ile referandum koşuluyla, referandumsuz 400 milletvekili çıkarmaları gerekiyor. Bu nokta çok ciddi ama nedense üzerinde durulmuyor. Belli ki Millet İttifakı’nın en büyük seçim vaadi parlamenter sisteme geçmek olacak.
Peki eğer seçilmeyi başarırsa muhalefetin cumhurbaşkanı parlamenter sisteme dönecek mi? Yetkilerini devredecek mi? Muharrem İnce de daha seçilmeden, durun bakalım hele bir seçilelim diğer işler ondan sonra gelir diye manevra yapmaya başlamıştı. Daha da ötesi Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu bulabilecekler mi?
GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANLIĞI
Varsayalım Ekrem İmamoğlu seçildi. Bu millet beni güçlü cumhurbaşkanı olarak seçti, yetkimi son güne kadar kullanacağım derse ne yapacaksınız? Bir de Atatürk, Cumhuriyet’i kurarken yetkilerini devretmedi tam aksine Başkomutanlık ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinde tuttuğu için Cumhuriyet’i kurma, devrimleri gerçekleştirme şansını buldu. Atatürk Cumhuriyet’i yetkilerini devrederek değil, gücü elinde toplayarak kurdu derse ne yanıt vereceksiniz?
KILIÇDAROĞLU’NUN UYARILARININ ADRESİ
İmamoğlu seçilirse yetkilerini devretmez kaygısı Kılıçdaroğlu cephesinde vardı. “O zaman parlamenter sisteme dönüş tezimiz tamamen çöker” diyorlardı. İmamoğlu’nun seçildiği günden veda edeceği ana kadar yetkilerini sonuna kadar kullanacağından emindiler. O nedenle Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken boşuna, ”Temiz biri olacak, vatandaşlar arasında ayrım yapmayacak, nefsine hâkim olacak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz demeyecek, yetkilerini Meclis’e devretmeyi kabul edecek, icra yetkisi başbakanda olacak” demedi. Siyasette hiçbir söz boşuna söylenmez. Söylenen her sözün bir adresi vardır. Cumhurbaşkanlığı konusu gündeme geldiğinde Kılıçdaroğlu, her defasında, “Yani bütün yetkileri aldım dolayısıyla ben cumhurbaşkanlığı süresince bütün yetkileri kullanacağım. Hayır. Siz o yetkileri parlamentoya iade edeceksiniz” uyarısında bulunmazdı.
KILIÇDAROĞLU SERT GİRİNCEMeral
İki partinin yöneticileri de Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunun bilgisi haricinde de zaman zaman görüştüklerini doğruluyorlar.
Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında cumhurbaşkanı adayı konusunda patlak vermiş bir kriz söz konusu değil. Çünkü cumhurbaşkanı adayının belirleneceği sürece girilmedi. Henüz masa kurulup kimin aday olacağı üzerindeki arayış başlamadı. Ama iki liderin önünde cumhurbaşkanı adayını belirlemek gibi zorlu bir sorun duruyor.
Bizde cumhurbaşkanlığı konusu önemlidir.
Bu uğurda darbeler yapıldı. Partiler bölündü.
ORTAK ADAY BASKISI
2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Akşener’i en çok zorlayacak konu cumhurbaşkanı adayı olacak. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ortak aday çıkarmayı başaramamışlardı. İki lider bu kez ortak aday çıkarma konusunda tabandan gelen ağır bir baskı ile karşı karşıyalar. Muhalif taban bunu tarihi bir misyon olarak görüyor.
AKŞENER’DEN AÇIK ÇEK
Meral Akşener,
Cihan Paçacı, Meral Akşener’in bilgisi dahilinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı. Sabah görüşme kararı aldılar.
Paçacı ile Kılıçdaroğlu, bürokratlıkları döneminden tanışıyorlardı. Birbirlerine ilk isimleri ile hitap edebilecek kadar hukukları vardı. Cihan Paçacı, ittifakın kurulmasının tarihi öneme haiz olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, alınacak her kararı itirazsız kabul edeceğini söyledi. Paçacı, CHP Genel Merkezi’nden çıkmadan Akşener’i arayıp bilgi verdi. İki lider görüşüp müzakereyi yürüten isimleri değiştirip ittifakı kurmayı başardılar.
Cihan Paçacı siyasetin akil isimlerinden biridir. Millet İttifakı’nı bozmaya çalışanlardan biri değil, tam aksine korumaya çalışan bir isimdir.
ERKEN UYARI
O nedenle CHP’ye yönelik uyarılarını Millet İttifakı yıkılsın diye değil, tam aksine Millet İttifakı ileride zarar görmesin diye yapılmış bir çıkış olarak görmek gerekiyor. İleride yaşanabilecek yol kazalarını önceden sezen tecrübeli bir politikacının ittifakının hukukunu koruma adına yaptığı bir ikaz olarak değerlendirmek gerekir.
Cihan Paçacı’nın, gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya söylediği, “Kemal Bey son dönem tekil konuşuyor” sözlerini bir erken uyarı olarak görmek gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASI
Paçacı
Konsensus’un 22-30 Ağustos tarihleri arasında yaptığı ankette “Erken seçime gidilsin mi?” diye sorulmuş.
Ankete katılanların yüzde 57.4’ü seçimler zamanında yapılsın derken, erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 42.6 çıkmış.
Araştırmada, “Erken seçim olur mu?” diye de sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 69.8’i olmaz yanıtını vermiş. Erken seçim olur diyenlerin oranı ise yüzde 30.2’ye gerilemiş.
Güncel olması nedeniyle Konsensus’un araştırmasından iki başlığı daha paylaşmak istiyorum. Ardından seçim mi, geçim mi konusuna yani ekonomiye ve hayat pahalılığına geleceğim.
YENİ PARTİ KURULMALI MI?
Araştırmada “Yeni partiye ihtiyaç var mı?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 91.4’ü ihtiyaç yok demiş. Kurulmalı diyenlerin oranı ise yüzde 8.6’da kalmış. Bu neyi gösterir? Kurulan yeni partiler bu ihtiyaca cevap verdi mi? Ya da halkımız yeni bir parti arayışında değil, partisinden memnun mu? Alt başlıkları yok. Ama halkımız yeni parti kurulmasını sorunlarının çözümü için gerekli görmüyor. Ayrıca kurulan yeni partiler hayal kırıklığına yol açtığı için milletimiz o defteri kapatmış olabilir.
AŞI KARŞITLARI
Bu çağda aşı karşıtlığı olur mu, insanlar koronavirüsten yaşamını yitirirken aşı karşıtlığı yapmanın anlamı ne diyebilirsiniz. Ben de o görüşte olanlardan biriyim. Ama aşı karşıtlığı da bir gerçek.
Manavgat’ta orman yangınlarıyla boğuşurken, birileri de sosyal medyadan başka bir ateşi yakmanın çabası içindeydi.
“Manavgat’ta şu an yangın falan yok, burada terör var, eli silahlı kişiler var, molotofla ormanları yakıyorlar, ateş açıyorlar bitmek bilmiyorlar, durumun ciddiyetinin farkında olmayanlar var, artık çığırından çıktı her şey, bizim buradan kurtarılmamız lazım, can güvenliğimiz hiç yok” tweet’leri atıldı.
Altındağ’da Emrullah Yalçın’ın Suriyeli biri tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine sosyal medyadan örgütlenen bir grup, 6-7 Eylül olaylarının bir provasını gerçekleştirdi.
EN KRİTİK YEDİ YIL
Bu örnekleri uzatmak istemiyorum. Ama sosyal medyadan yürütülen operasyonlar artık ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden bir boyuta ulaştı. Gezi olaylarından bu yana Türkiye, son 7 yıldır sosyal medya operasyonlarına maruz kalıyor. Bu 7 yıl içerisinde 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 yerel seçim, bir anayasa referandumu, 3 genel seçim yapıldı, bir de 15 Temmuz darbe girişimine maruz kaldık. Siyasi hayatımızın en kritik 7 yılında sosyal medya operasyonları tam gaz devam etti.
Sosyal medya üzerinden Türkiye’ye yönelik 5’inci kol faaliyeti sürdürülüyor. Sosyal medya operasyonlarının arkasında yabancı istihbarat servisleri ve terör örgütleri bulunuyor. Amerika’nın dünyayı nasıl izlediğini ifşa eden ajan Edward Snowden, “Biz istihbaratın ne olduğunu yeniden tanımladık” demişti. Sosyal medya üzerinden ise ülkeler yeniden dizayn edilmek isteniyor. Hem de bu çok kirli yöntemlerle yapılmak suretiyle.
SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI
Cumhurbaşkanı
Böylece seçim barajı yüzde 7 mi olsun 5’e mi indirilsin tartışması da son buldu.
Ancak Cumhur İttifakı liderlerinin birbirini destekleyen kararları birçok senaryonun yazılmasına neden oldu. Onlara değineceğim. Ancak sürece ilişkin birkaç tespitimi paylaşmak istiyorum.
AK Parti ve MHP uzun bir süredir Siyasi Partiler ve Seçim Yasası üzerinde ayrı ayrı çalışma yapıyor. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP’de ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız görevlendirilmiş durumda. Yazıcı ve Yıldız önce partilerinin hukukçularının görüşleri doğrultusunda bir taslak metin oluşturdular. Erdoğan ve Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda düzenlemeler yeniden şekillendi. Taslağın olgunlaştığı bir aşamada Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız telefonla görüşerek mutabık kaldıkları maddeleri belirleyip, üzerinde çalışılacak hususları not ettiler. Daraltılmış bölge ve ittifak içinde baraj konusu üzerinde çalışılacak noktalardan. Yazıcı ve Yıldız iki liderin talimatlarını aldıktan sonra bu kez ortak komisyon halinde çalışmalara başlayacaklar. Nihai metin liderlerin de onayından sonra kamuoyuna açıklanacak.
SENARYOLAR, SENARYOLAR
Ancak Erdoğan ve Bahçeli, seçim barajının yüzde 7 olması konusunda ittifak ettikleri halde bile bu kadar senaryo yazıldığına göre gerisini siz düşünün. Kimi MHP’yi Cumhur İttifakı’ndan ayırdı, kimi MHP’nin barajın altına düştüğü için seçim barajının yüzde 7’ye çekildiğini savundu, kimi Cumhur İttifakı’nı dağıtıp, Erdoğan’ın yerine cumhurbaşkanı adayları ilan etti.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN YAKLAŞIMI
Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası üzerinde yapılan çalışmaları takip etmeye çalışıyorum. Üzerinde çalışılan bir-iki madde var ama aşılmayacak bir sorun gibi görünmüyor. Erdoğan ve Bahçeli yarın açıklanacak deseler, açıklanacak noktaya gelmiş durumda. Bunu nereden çıkarıyorum? Hem başından beri bu süreci takip eden bir gazeteciyim hem de Erdoğan ve Bahçeli’nin yaklaşımları bana bu kanaati veriyor. Yıllarca koalisyon görüşmelerini, ittifaklar içinde krizleri izlemiş bir gazeteciyim. Liderlerin yaklaşımlarının önemli olduğunu biliyorum. Liderler kriz isterse kriz çıkar, çözüm isterse çözüme ulaşılır. Erdoğan ve Bahçeli çözüm odaklı hareket ediyorlar. Bir de kurmaylarına verdikleri çok önemli bir talimat var.
Onu bildiğim için seçim barajı üzerinden Cumhur İttifakı içinde bir kriz aranmasının siyasi gerçeklerle örtüşen bir tarafını görmüyorum. İttifak içinde sorunlar yaşanabilir, irili ufaklı krizler çıkabilir. Hatta bir ara köprüler atılmıştı. Ama öyle bir kriz yok. Sorunlu bir süreç yaşanıyor olsa onu yazarım. Ama yaşanmıyorsa ille de kriz var diye tutturulmasının anlamı yok.
Muhalefet, İstanbul ve Ankara seçimlerini işbirliği yaparak kazanmayı başarmıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’den almıştı. Bu başarı muhalefette 2023 seçimlerine de ortak adayla gidersek başarılı oluruz umudunu doğurdu. İstanbul modeli muhalif seçmende motivasyona neden oldu.
Millet İttifakı liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener de 2023 seçimlerine giderken, ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılması konusunda güçlü mesajlar vermişlerdi. Ben iki liderin önceliğinin hâlâ ortak adaydan yana olduğunu düşünüyorum.
Ancak Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanabilmek için ortak aday çıkarılmasının ne denli önemli olduğu vurgusunu yapması beklenirken, 2023 seçimlerinde muhalefetin birden fazla cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemesi hesapları karıştırdı.
Peki Kılıçdaroğlu, birden çok adayın muhalif seçmende moral bozukluğuna yol açacağını düşünemedi mi? Kılıçdaroğlu bunu ölçecek kadar siyasi tecrübeye sahip bir lider. Ama aynı zamanda usta bir oyuncu.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ
1) Kılıçdaroğlu, ortak adaya odaklanmakla birlikte, birden fazla aday kartıyla elini güçlü tutmak istedi.
2) CHP Lideri’nin bu önerisinin zamanlaması önemliydi. Millet İttifakı lideri Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzettiği konuşmasından sonra yaptı.
3) Ortak cumhurbaşkanı adayını
Hap gibi konuştu. Satır araları dahil, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını çok iyi analiz etmek gerekiyor. En çok da Ekrem İmamoğlu’nun kurmaylarını toplayıp, bu mesajları iyi değerlendirmesi gerekiyor.
1- Kılıçdaroğlu, “Bizim adayımızı Millet İttifakı belirleyecek” dedi. Burada daha önceki beyanlarına aykırı bir durum yok.
Ama tabii ortak aday olursa. Bu şerhi neden düştüğümü az sonra anlayacaksınız.
2- “Millet İttifakı liderleri olarak önce ilkelerimizi konuşacağız” dedi.
ÖNCE DEKLARASYON YAYINLANACAK
Burada İmamoğlu’nu sınırlamaya dönük bir manevra var. Çünkü Millet İttifakı güçlü parlamenter sisteme dönüşü savunuyor. Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, kamuoyuna bir deklarasyon yayınlanacak. Ama önce bu deklarasyonu aday olacak kişinin kabul etmesi gerekiyor.
Sistem değiştirilerek 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçileceği, seçilen cumhurbaşkanının yetkilerini başbakana devredeceği, icra yetkisinin hükümette ve başbakanda olacağı, cumhurbaşkanının ise sembolik yetkileri olacağı taahhüt edilecek.
3-
Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde “‘Altın Hisse’nin Meral Akşener’in elinde” olduğuna dikkat çekiyorum. Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmasa da Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Akşener, Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını engellemişti. Çünkü kendisi cumhurbaşkanı adayıydı. Bu kez aday olmayacağı yönünde sinyaller veriyor. “Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım” diyor. Ancak henüz Millet İttifakı’nın ortak adayla mı seçime gireceği yoksa ilk turda her partinin kendi adayını mı çıkaracağı belli değil. O nedenle Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda Kılıçdaroğlu’yla birlikte en güçlü iki söz sahibinden biri.
Bir de Akşener’in kimi desteklediği önemli olduğu kadar kimi istemeyeceği de önemli olacak. Abdullah Gül örneğinde olduğu gibi.
AKŞENER’İN KILIÇDAROĞLU’YLA İLGİLİ SÖZLERİ
Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben dolayısıyla CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı adaylı??na dair tutumunun olmas?na dair sayg? g?steririm?ğına dair tutumunun olmasına dair saygı gösteririm” demişti.
Akşener’in bu sözleri, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmış ve CHP Genel Merkezi’nde heyecanla karşılanmıştı.
Akşener’in, Kılıçdaroğlu’yla ilgili değerlendirmesinin bir nezaket cümlesi mi olduğu yoksa Akşener’in tavrını mı yansıttığı konusu net değil.
AKŞENER’DEN İMAMOĞLU’NA GÜÇLÜ DESTEK
Ama 30 Ağustos tarihi itibarıyla bir kırılma yaşandı.
Sosyal medya PKK’lıların, FETÖ’cülerin, mafyanın, ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yürüten yabancı istihbarat servislerinin cirit attığı bir alana dönüştü.
Sosyal medya artık bizim için bir “milli güvenlik” sorununa dönüştü. Mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama burada hassas birkaç nokta var. Bu düzenlemenin özgürlükleri kısıtlayan bir düzenleme olmaması gerekiyor.
Erdoğan, “Meclis açılınca çıkaracağız” dedi. AK Parti bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Edindiğim bilgilere göre bir taslak ortaya çıkmış. Daha çok Almanların yaptığı düzenleme esas alınıyor.
ÖNEMLİ TOPLANTI
Sosyal medya düzenlemesinin ana omurgası ortaya çıktı. Yarın bu konuda önemli bir toplantı yapılacak. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla bir toplantı yapılacak.
İKİ NOKTA
Düzenlemenin iki püf noktası var.
1-
ABD’nin gizli planları konusunda birkaç tarihi anekdot aktarmak istiyorum.
ABD YALANLARI
ABD, 11 Eylül’den sonra Kitle İmha Silahları bulunduğu gerekçesiyle Irak’ı işgal etti. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel, yıllar sonra Irak’ta kitle imha silahı bulunmadığını itiraf etmişti. Ama bir yalan üzerinden Irak’ı işgal ettiler. Saddam’ın Kuveyt’i işgali de yine bir ABD yalanı üzerine başlamıştı. ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie, Kuveyt’e saldırmadan önce görüştüğü Saddam’ı, “Araplar arası işlerde taraf olmayız” sözleriyle cesaretlendirmişti.
ABD’NİN GİZLİ PLANI
ABD’nin, Irak’ı işgali öncesine tekrar dönerek Barzani ile Saddam arasında geçen bir diyaloğu aktarmak istiyorum. Saddam Hüseyin tarihi düşmanlıkları olduğu Barzani ve Talabani’yi Bağdat’a davet ederek görüşmüştü. Görüşme sırasında Barzani, “Sizinle ilişkilerimiz hiç iyi olmadı. Zaman zaman savaştık. Ama netice itibariyle biz de Iraklıyız. Irak’ın işgal edilmesini istemeyiz. Amerikalılar bizimle planlarını paylaştılar. Irak’ı işgal edecekler. İşgalde kararlılar. İşgali önlemek için kitle imha silahlarının üretildiği tesisleri denetime açıp bunu engelleyebilirsiniz” diyor.
Saddam Hüseyin, “Benim gururum ne olacak?” diye karşılık veriyor. Gururun ne olduğunu gördük. ABD önce kullandı sonra idam etti. Ama bedeli Irak halkı ve biz ödüyoruz.
PUTİN O GÜN NE DEMİŞTİ
G-20 Zirvesi nedeniyle Antalya’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin’le, Erdoğan’ın 15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği görüşmede ilginç bir an yaşanıyor. ABD ile birlikte yapılması planlanan Cerablus Operasyonu öncesinde harita üzerinde Putin’e bilgi veriliyor. Putin, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor.
Son 25 yılda CHP’nin tek başarısı var. O da İstanbul seçimleri. Ankara, Mersin, Antalya ve Adana’nın kazanılmasını da küçümsemiyorum ama İstanbul’un sembolik önemi büyük.
Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tek başarısına imza atan biri olarak cumhurbaşkanı adaylığının en doğal hakkı olduğunu düşünüyor. İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerini kazandığı 23 Haziran gecesinden itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun önünü kesme hamlelerine karşın geri adım atmayı aklından geçirmiyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN MANEVRASI
2023 seçimlerine 2 yıl olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı işini bir mimar titizliğinde dizayn etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için bir dizi hamle yaptı.
1) Kılıçdaroğlu kendi adaylığını ortaya attı. “Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.
2) Cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koydu.
“Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve Başbakan’a teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil, başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hâkim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir” diye konuştu.
İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI
Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Hem Bahçeli hem Erdoğan deklare etti. Terazi şaşar ancak Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ufak bir şaşma olmaz. O nedenle Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için başka birini düşündüğü, yok son anda parlamenter sisteme dönüp, yerine başkasını aday göstereceği yönündeki yorumların bir karşılığı yok. En azından Erdoğan’ın nezdinde.
Cumhurbaşkanı adaylığında asıl sancı muhalefet cephesinde yaşanacak. Çünkü yerel seçimlerin kazanılmasıyla birlikte muhalefette umutlar arttı, rekabet kızıştı. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığına soyunan çok ama şimdilik isim yok.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu çok kritik iki hamle yaptı.
1) Cumhurbaşkanı adayı olduğu mesajını verdi.
“Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.
2) Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin çok öne çıktığı bir dönemde belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmadığını söyledi.
“Bence ikinci dönem de devam etmeliler”
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Oğuz Kaan Salıcı’nın kapalı bir toplantıda söylediği sözlerin kamuoyuna yapılmış bir açıklama gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı adayının ittifak bileşenleri ile birlikte kararlaştırılacağının altını çizdi. Kılıçdaroğlu da ittifakı işaret ediyor ama aynı zamanda ittifakın ortak adayı olmaktan onur duyacağını söylüyor. Ama aynı zamanda ittifak beni aday göstersin diye çalışma yapıyor.
Akşener’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur” açıklaması Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını savunanları heyecanlandırmıştı. O nedenle Özgür Özel, “olmayacağı” göstermek suretiyle Akşener’in gerisine düştü.
Bu durum CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan ayrışmayı da ortaya koyuyor.
CHP içinde güçlü bir ekip Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çaba gösteriyor.
Son anda ibrenin Ekrem İmamoğlu’na kayabileceğini düşünen bir grup ise “Kazanacak adayı gösterelim” diye lobi yapıyor. Kılıçdaroğlu da olmaz İmamoğlu da olmaz diyenler ise Mansur Yavaş ismini ileriye sürmeye hazırlanıyor.
Bir de sağlamcılar var. Onlar ibre kime dönerse onun yanında yer alacaklar.
İMAMOĞLU’NUN ATAKLARI
Ben
Haberi yapan BBC Türkçe özür dileyip haberini çekti. Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ne yapacak? Onlar da özür dileyip, iddialarını geri alacaklar mı?
TÜRKİYE MÜLTECİ DEPOSU DEĞİL
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki, “Türkiye yol geçen hanı değildir” dememiş, sanki “Türkiye Avrupa’nın mülteci ambarı değildir” çıkışını yapmamış gibi İngiltere’nin önemli gazeteleri Guardian, Mail on Sunday ve BBC Türkçe, Türkiye ve Pakistan’ın mülteci merkezi olarak görüldüğünü yazdı. Ortalığı karıştıran iddia İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ın, Mail on Sunday için Afganistan’la ilgili olarak yazdığı makaleyle ilgili haberlerinde yer aldı.
İNGİLİZ OYUNU
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da dikkat çektiği gibi Wallace’ın makalesinde “Türkiye” ibaresi yer almıyor. Wallace’ın yazısının tamamının Türkçe çevirisini de istedim. “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlılar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” diyor. Türkiye konusunda bir ima bile yok. Ama İngiliz basınında yer alan haberde, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkezler kurmayı düşünüyor” deniliyor. BBC Türkçe de bunu bakana atfen haber yapınca, bizim muhalefet mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Oysa Wallace’ın makalesinin metnine dikkat etseler, yalan haber üzerinden ülkelerini töhmet altında bırakmazlardı.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN TEPKİSİ
Makale yayınlanır yayınlanmaz Kılıçdaroğlu ve Akşener, “Erdoğan söz verdi Türkiye ve Pakistan’da mülteci merkezi kurulacak” diye harekete geçtiler. Biliyorsunuz daha önce de “Afgan mülteciler için Erdoğan, Biden’la anlaştı” demişlerdi. Türkiye açıklama yapmış, inanmamış, ta ki ABD’den yalanlama gelince ikna olmuşlardı.
Dışişleri Bakanlığı,
Ama henüz Afganistan’da bir yönetim kurulamadı. ABD Başkanı Biden, “Afganistan’da kaos kaçınılmazdı” sözüyle yeni dönemin kodlarını verdi. Tam da Trump’ın “Ortadoğu’yu mahvettik” dediği gibi, ABD nereye girdiyse orayı mahvedip çıktı.
KAOS SÜRÜYOR
Afganistan’da yeni yönetim kurulamadığı sürece kaos derinleşiyor. Ülkede kritik eşik henüz aşılmış değil. Afganistan tam bir bıçak sırtında. Ya hükümet kurulması sağlanacak ya da ülke on yıllarca sürecek yeni bir iç savaşın içine sürüklenecek.
TALİBAN’DAN GELEN SİNYALLER
Taliban geçmişte de Afganistan’ı yönetmişti. Ancak akıllarda kadınlara ve muhaliflere yönelik zulümler nedeniyle karanlık bir tablo bırakmıştı. 20 yıl aradan sonra dünya Taliban’ı izliyor, Taliban da ilk kez dünyayı izliyor. Ama henüz yeni bir Taliban’la mı karşı karşıyayız sorusuna cevap verecek noktada değiliz.
1- Taliban geçmişten farklı olarak geçiş sürecinin şekillendirilmesi için Abdullah Abdullah, Hamit Karzai ve Hikmetyar’dan oluşan bir ekibin devreye girmesini kabul etti.
2- Taliban geçmişte olduğu gibi dünyaya meydan okumak yerine ılımlı yüzünü öne çıkarmayı tercih etti.
3-
Ödül gecesinde yaşananlar ve Erdoğan’ın rotası
Önce Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Medya Ödül töreni için bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden gözlemlerimi aktarmak istiyorum.
Anadolu medyasından meslektaşlarımızla ve siyasetçilerle bir araya geldik. Sadece Külliye’nin nabzı değil, Anadolu’nun nabzı da siyaset diye atıyor. Herkes 2023 seçimlerini konuşuyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programlarda kadınların temsil oranı her geçen gün daha çok artıyor. Bunda Erdoğan’ın tercihinin etkili olduğu belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin yapılacağı salona girince kadınlar etrafını sardı. Selfie çektiren çoktu. Erdoğan onları kırmadı, selfie çekmelerini bekledi. Görevliler, program başlayacak diye uyarmasa selfie işi daha devam edecekti.
Ödül töreninde önce Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Anadolu Medyası’nın sorunlarını aktaran bir konuşma yaptı. Ödül töreni vesilesiyle hem Anadolu medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi hem de sorunları iletildi.
ERDOĞAN DİNAMİKTİ
Gün boyu fabrika açılışından yürüttüğü uluslararası temas trafiğine kadar yoğun programına rağmen Erdoğan’ın enerjisi yerindeydi. Kürsüde son dönemlerin en iyi konuşmalarından birini yaptı.
Bugün 17 Eylül. Şehit Başbakan Menderes’in idamının yıldönümü. Başka ülkeler liderlerin doğum gününü kutlar, biz idam yıldönümlerini anıyoruz. Belki de idamların yıldönümü olması nedeniyle, Erdoğan’ın medyayla darbeler arasındaki ilişkiye dair analizi dikkatimi çekti.
Erdoğan, “15 Temmuz gibi kritik dönemlerde basının önemli bir kısmının sergilediği onurlu yaklaşım tarihimize şanla, şerefle kaydedilmiştir. Aynı şekilde 27 Mayıs Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde ülkesinin ve milletinin değil de darbecilerin yanında saf tutanlar da milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir” dedi.
2023 KONUŞMASI
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ana teması neydi?” diyecek olursanız, tek kelime ile cevap veririm: 2023 konuşmasıydı. “Erdoğan rotayı nereye çevirdi?” diye soracak olursanız, ona da tek kelime ile cevap veririm: O da, 2023 seçimleri... Erdoğan, rotayı tamamen 2023 seçimlerine çevirmiş. Konuşmasının önemli bir bölümünü 2023 seçimlerinin önemine ayırdı.
“Bugün, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023’ün eşiğindeyiz. Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023’te eski Türkiye’yi yeniden hortlatmaktır” diye konuştu.
Zaman zaman kendime, “Neden hep 2023 seçimlerini yazıyorsun?” sorusunu yöneltiyorum. Ama liderler beni yanıltmıyor. Her gün bir parti genel başkanından 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirme geliyor. Meslektaşlarımız bulduğu her lidere 2023 seçimleri ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunu soruyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Unutmayınız bu mesele ne Tayyip Erdoğan’ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir, ne de başka bir kısır hesap meselesidir. 2023, Türkiye’nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür” dedi.
KIRILMA NOKTASI
Erdoğan, 2023 seçimlerini hayati bir sınama olarak görüyor. Sadece Erdoğan değil, muhalefet liderleri de öyle görmüyor mu? Türkiye ya 90’ların Türkiye’si olacak ya da yeni Türkiye olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecek. Kavganın özünde bu yatıyor.
TÖRENDEN KAMERALARA YANSIMAYANLAR
Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından sonra ödül törenine geçildi. Orada bir kez daha gördüm ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bir vefa insanı. Annem vefat ettiğinde ilk arayanlardan biriydi. Kimi sıkıntılı zamanlarımda desteğini her zaman ifade etmiştir. Ödül töreninde bunu bir kez daha gördük.
Hayatını kaybeden gazeteciler adına, verilen vefa ödüllerini almaya gelen yakınlarına özel bir ilgi gösterdi. Ahmet Kekeç adına kızı Fatma, Markar Eseyan adına ablası Nergis, Ferhat Koç adına Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz aldı. Erdoğan,
fotoğraf çekimi sırasında da onlara özen gösterdi. “Kekeç sen gel buraya, Nergis Hanım siz de gelin” diye seslendi. Genç yaşta kaybettiğimiz Anadolu Yayıncılar Derneği’nin yöneticilerinden İbrahim Toru adına ise Rize’den Çay TV’ye, Ordu’dan Altaş TV’ye, Diyarbakır’dan Söz (Uzay) TV’ye ve Kahramanmaraş’tan Aksu TV’ye ödüller verildi.
Yılın gazetecisi seçilen İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın ödülünü, TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan aldı. Batuhan Yaşar, bir süredir ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bunu da aşıp sağlığına kavuşacak. Allah’tan şifa diliyorum. Erdoğan, Batuhan’ın ödülünü verirken, Ahmet Sözcan’ı, ”Çok selamlarımı söyle. Geçmiş olsun dileklerimi ilet” diye sıkı sıkıya tembihledi.
ÂŞIK VEYSEL’İN SESİ
Ödül töreninin başında Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde taş plağın olduğu bir pikap hediye etti. Pikaptan bir anda Âşık Veysel’in sesi yükseldi. Âşık Veysel, “Uzun ince bir yoldayım” diye söylemeye başlayınca Erdoğan’ın mutluluğu yüzüne yansıdı. Uzun İnce Bir Yol, aynı zamanda Erdoğan’ın siyasi mücadelesini simgeliyor. Cezaevinden Cumhurbaşkanlığına uzanan bir yol...
ERDOĞAN’IN TALİMATI
Erdoğan, “Çok farklı bir hediye olmuş. Çok ilginç olmuş” dedikten sonra görevlilere, ”Bunu sakın bir yere koymayın. Benim odamda duracak” diye talimat verdi.
Demirören Medya olarak Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’le birlikte ödül aldık. Tartışma programlarının parlayan yıldızı olan Zafer Şahin, en başarılı Ankara Temsilcisi ödülünü aldı. Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi’ndeki köşesinde de siyasi kulisler yazıyor.
Benden çok iyi köşe yazarları var. Onların aynı zamanda bir okuruyum. Hepsini ilgiyle okuyor, her gün yeni şeyler öğreniyorum. Ama meslektaşlarım tarafından takdir edilmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden bu ödülü almak onur vericiydi.