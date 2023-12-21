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Hüsamettin Özkan’ın, “Nankör kedi” demesinin nedeni Ahmet Necdet Sezer’i, Ecevit’in cumhurbaşkanı seçtirmesiydi.

Bu tablonun farklı bir versiyonu Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanıyor.

Akşener, Uşak’tan ”Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu bir partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı kabul ediyorum. Varım, buyursunlar” dedikten kısa bir süre sonra cevap İstanbul’dan Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

HADDİNİ AŞMAK

Akşener, ayrıca İmamoğlu ve Yavaş’ı kastederek, “‘Millet bu arkadaşları istiyor’ diyerek o masaya götürdü. O masadan kovuldum ve ikisi de korktu” demişti.

Ekrem İmamoğlu birkaç saat arayla Akşener’e yanıt verdi. “Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar” dedi.

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Bir dönemler “Abla” dediği Meral Akşener’i, haddini aşmakla suçladı.

NANKÖR

Akşener’in, İmamoğlu tarafından haddini aşmakla suçlanması üzerine tepkisi ne oldu dersiniz? “Nankör. Nankör Ekrem.”

Akşener’de, bir kadın siyasetçi olarak Ekrem İmamoğlu’na karşı, “Senin için saçımı süpürge ettim. Ama sen benim partimi parçalıyorsun” duygusu hâkim. O nedenle Meral Akşener, kim olduğunu sana göstereceğim modunda hareket ediyor.

AYDINLANMANIN ŞİFRELERİ

Meral Akşener’in, ”Dün bir aydınlanma yaşadım. Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek” sözünün şifrelerinin iyi okunması gerekiyor. Akşener konuşmasının devamında, Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan cezaevine gönderilirken yanında olduğunu, kapısının önünden korumalar çekilirken yardıma koştuğunu anlatıyor. Peki bunu neden anlatıyor?

NAMUSUNA DİL UZATILDIĞINDA

AKŞENER’in namusuna yönelik çirkin ifadeler kullanılmıştı. O zaman Yeni Şafak’taydım. “Akşener’in namusu namusumuzdur” diye yazı yazdım. Bir kadın siyasetçiye yönelik çirkin ithamlara karşı çıktım. Akşener o süreçte Erdoğan’dan destek beklediğini ifade etmişti. Erdoğan’la görüşmüş.

ERDOĞAN’A KARŞI MÜCADELE ETTİ

Erdoğan bu tür ithamları çok çirkin bulduğunu ifade etmiş. İlgileneceğini söylemiş. Erdoğan, düşmanı dahi olsa kirli kumpaslara, çirkin ithamlara karşı çıkar. Ama nedense Akşener’de yeterince ilgilenilmediği duygusu hâkim olmuştu.

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2017 yılındaki anayasa refarandumunda o duygunun da etkisiyle ‘hayır’ kampanyası yürütmüştü. Ardından 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a karşı aday oldu. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’da, AK Parti’ye karşı ittifakı CHP’ye Akşener teklif etti. 2023 seçimlerinde 6’lı Masa’da yer alıp Erdoğan’a karşı bir takım çekinceleri olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nu destekledi.

Yani o tarihten itibaren Erdoğan’a karşı hangi siyasi cephe oluştuysa onun içinde ve başında yer aldı. Erdoğan’a karşı başarılı olamadı. Ama Ekrem İmamoğlu bir Erdoğan değil.

İMAMOĞLU’NA MESAJ

MERAL Akşener, Ekrem İmamoğlu’na şimdi aynı mesajı gönderiyor. Akşener’i tanıyorsam maç yeni başlıyor.

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Neden? Çünkü Meral Akşener, İYİ Parti’nin Genel Başkanı olmasına rağmen, Ekrem İmamoğlu’na CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen ona öyle büyük bir misyon yükledi ki, İYİ Parti’de kimse bu onura sahip olamadı.

Ekrem İmamoğlu’nu ikinci Fatih ilan etti. Yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü söyledi. Saraçhane’ye ilk koşan, İmamoğlu’na en güçlü desteği veren Akşener’di. Altılı Masa’yı İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapma uğruna terk etti. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünün kabul edilmesi üzerine masaya geri döndü.

OPERASYON ÇEKTİ

Peki İmamoğlu ne yaptı?

Akşener seçimlere hür ve müstakil gireceklerini açıkladıktan sonra İYİ Parti’yi karıştırmaya başladı. Kendisine yakın milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerini istifa ettirdi.

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İKİNCİ RAUND BAŞLADI

Meral Akşener, ”Ne zaman ki seçimlere parti olarak katılma kararı aldık, partimiz karıştı” demişti. İYİ Parti sadece karışmakla kalmadı, Akşener’e diz çöktürmek için istifa furyası başlatıldı. Biz bunu 28 Şubat sürecinde DYP’de gördük. Akşener, o zaman operasyon çekenlere karşı Çiller’in yanındaydı. Biz bunu DSP’de yaşadık. Ecevit, ABD’nin Irak işgaline karşı çıktığı için DSP parçalandı. Biz bunu kaset operasyonu olarak MHP’de gördük. Şimdi müesses nizam Ekrem İmamoğlu’nun kazanması için ittifaka yanaşmayan İYİ Parti’yi cezalandırıyor. Meral Akşener bunu geç fark etti ama doğru teşhis koydu. İYİ Parti’nin parçalanmasını önlemenin yolu Akşener’in mücadelesinden geçiyor.

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MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara’da belediye başkan adayı çıkarma kararı Ekrem İmamoğlu kadar Mansur Yavaş’ın kaderini de yakından ilgilendiriyor. O nedenle Akşener’in operasyon çıkışına karşı Mansur Yavaş’ın ne diyeceği önemliydi.

Mansur Yavaş, yeni bir polemiğe meydan vermeyen bir açıklama yaptı. “Ben 28 Mayıs’tan sonra Sayın Akşener ile Sayın Genel Başkanlarımız hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem Özgür Özel’in bilgisi ile birkaç defa görüştüm. Asla bir başka partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa, o operasyonun içinde biz yokuz onu söyleyeyim” dedi.

BİR KARE FOTOĞRAF

Bir kare fotoğraf bazen sayfalarca yazıyla anlatamadığınızı anlatmaya yetiyor. CHP’de belediye başkan adaylarını belirlemek için sancılı bir süreç yaşanıyor. İmamoğlu’nun İstanbul’un ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde Özgür Özel’i karıştırmadığı söyleniyor. İmamoğlu şimdi de diğer büyükşehirler için kolları sıvamış durumda. Bir yandan il belediye başkan adaylarının belirlenmesinde, diğer yandan DEM Partisi ile ittifakta aktif olarak devrede. Zaten belediye başkan adayı olmak isteyenler Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor. İmamoğlu partinin lideri gibi, Özgür Özel ise onun emanetçisi gibi hareket ediyor. CHP’de belediye başkan adaylarını belirlemek üzere bugün önce MYK, sonra Parti Meclisi toplanacak. Durum ne derseniz şu fotoğraf karesi her şeyi anlatıyor.

CHP’de önceden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarına 5-6 ilçe belediye başkanını belirlemesi için alan açılırdı. Şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP Genel Başkanı’na birkaç ilin adayını belirlemek üzere bir alan açıyor.

Durum vaziyet budur...