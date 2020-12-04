Muharrem İnce: Suikast iddiaları uluorta konuşulmaz

Cinsel saldırı ve taciz iddiaları nedeniyle CHP İstanbul örgütlerinden pis kokular gelmeye başladı. Ben olayın CHP içindeki ekipler savaşıyla ilgili değilim. Hatta CHP’yle de ilgili değilim. Benim için önemli olan kadınların cinsel saldırı ve taciz olayları karşısında yaşadıkları mağduriyet. Sosyal medyada hakkımda haksız kampanyalar düzenlemesine rağmen Barış Yarkadaş’ın iddialarını ciddiye aldım. Ama cinsel taciz iddiaları karşısında önlem almamakla suçlanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla da konuştum.

Kaftancıoğlu, “Ben bu iddialar hakkında konuşma durumunda değil, gereğini yapma konumundayım. Gereğini de yaptım” dedi. “Tacizcinin partisi olmaz. Tacizci babam dahi olsa gözünün yaşına bakmam” diye konuştu. Söz konusu kadınların mağduriyeti olunca ben de böyle bir tavır bekliyorum. Canan Kaftancıoğlu ile konuşmamızı aktaracağım.

89 İSKİ TRAVMASI

CHP, 1989 yerel seçimlerinden sonra 23 Haziran’da İstanbul’u yeniden kazanınca, 30 yıl sonra ele edilen başarının yeni bir İSKİ skandalına kurban edilmemesi konusunda uyarılar yapılmıştı. Hem de CHP’yi CHP’den çok önemseyen çevreler tarafından. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “1989 travmasını yeniden yaşamak istemiyoruz” demişti. CHP, İSKİ skandalıyla birlikte 30 yıl boyunca İstanbul’da seçimleri kazanamadı.

CİNSEL TACİZ İDDİALARI

Bu aşamada medyaya sızan üç iddia var.

1- Maltepe ilçe yönetim kurulu üyesi Umut Karagöz cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı.

2- Bir kadın CHP il yönetiminden iki kişinin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

3-