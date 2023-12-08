MİT ile MOSSAD arasında casuslar savaşı mı yaşanacak

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1. ERDOĞAN UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye’yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler” dedi.

Erdoğan’ın bu uyarısının sahada ne anlama geldiğini en iyi MOSSAD bilir.

2. İSTİHBARATIN TEPKİSİ

Anadolu Ajansı’na konuşan istihbarat yetkilileri, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasadışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

3. MOSSAD ENSELENMİŞTİ

İstihbarat yetkililerinin uyarısını en iyi MOSSAD bilir. Çünkü 2021 yılında İstanbul’da Filistinli aktivistlere yönelik suikast hazırlığı içinde olan 7 MOSSAD ajanı yakalanmıştı. MOSSAD’ın güvenli evlerine baskın yapılmış Türkiye’deki hücreleri çökertilmişti. Ajanlar şimdi cezaevinde gün dolduruyorlar.

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4. MOSSAD’IN İMAJI SARSILDI

Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığı eylem MOSSAD’ın imajını sarstı. Hatta alay konusu olmasına neden oldu. Netanyahu kendini kurtarmak, MOSSAD bozulan imajını düzeltmek için bu tür açıklamalar yapıyor ama bunun bedeli çok ağır olabilir. Çünkü ne MOSSAD eski MOSSAD ne MİT eski MİT.

5. MOSSAD, MİT’E BAŞVURMUŞ

Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığı eylemin istihbaratını alamayan MOSSAD rehinelerin kurtarılması konusunda MİT’ten yardım istemiş. Rehinelerin kurtarılması için Katar, Mısır ve ABD ile yoğun bir müzakere yürüten MİT, geçici ateşkes sürecinde Hamas’ın rehinelerin bir bölümünün bırakılmasını sağlamıştı. MOSSAD bunun üzerine MİT’e teşekkür üzerine teşekkür etmiş.

6. İSRAİLLİ TURİST KAFİLESİ

2022 yılında MİT ile İstanbul Emniyeti ortak bir operasyon yaparak İsrailli bir turist kafilesine yönelik İran istihbaratının suikast girişimi önlemişti. İran ajanları silahları ile kıskıvrak yakalanmış, İsrailli turist kafilesi MİT’in zırhlı araçları ile uçağa yerleştirilip burunları kanamadan İsrail’e gönderilmişti. MOSSAD bunun üzerine MİT’e çok ama çok teşekkür etmiş.

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MOSSAD DÜŞÜNSÜN

Demem o ki İsrail Türkiye’yi Türkiye İsrail’i, MOSSAD MİT’i, MİT MOSSAD’ı iyi tanır. Eğer buna rağmen MOSSAD bir çılgınlık yapmaya kalkışırsa sonucuna da katlanır. Gerisini Netanyahu ve MOSSAD düşünsün.

CHP VE İYİ PARTİ’DE EKREM İMAMOĞLU SORUNSALI BÜYÜYOR



ASLINDA başlıkta, “Ekrem İmamoğlu sorunu” demem gerekiyordu. Biraz janjanlı olsun diye “sorunsalı” demeyi tercih ettim.

Bir süre önce, “Ekrem İmamoğlu’nun parmağı İYİ Parti’nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor” diye yazmıştım.

Meral Akşener, ne zaman ki Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı, “başkalarının siyasi kariyerine zıplama tahtası olmadan yapacağız” dedi...

MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASI

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Meral Akşener bu konuşmayı yaptıktan 5 saat sonra İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den istifa etti. Yanıkömeroğlu, Meral Akşener’in kontenjanından milletvekili listelerine giren bir isimdi. İYİ Parti’den Kadıköy belediye başkan adaylığı için başvuruda bulunan sanatçı Emre Kınay’ı partiye getirecek kadar Akşener’e yakın bir milletvekiliydi.

İYİ Parti’de cinsel taciz ve parasal iddialar üzerinde büyük bir kriz patlak verdiğinde Meral Akşener ne zaman ki ittifaksız, kendi başlarına seçimlere girme kararı aldıklarını, ondan sonra partinin karışmaya başladığını söylemişti.

Akşener’in dikkat çektiği zamanlama önemliydi.

İMAMOĞLU’NU HEDEF ALINCA

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Meral Akşener ne zaman ki Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı, İYİ Parti’den istifalar başladı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifası üzerine atıp sonra sildiği tweet manidardı. Yüksel Arslan, “İmamoğlu satın aldı” dedi.

MANSUR YAVAŞ’A YAKIN

Yüksel Arslan’ın Mansur Yavaş’ın eski özel kalem müdürü olduğunun altını çizmem gerekiyor. Mansur Yavaş desteklenmediği taktirde Yüksel Arslan’ın İYİ Parti’den istifa edeceği söyleniyordu. Sanıyorum Akşener özel bir görüşme yapmış. Mansur Yavaş’la karşı karşıya getirmeyeceği konusunda güvence vermiş. Yüksel Arslan bunun üzerine istifa kararını gözden geçirmiş.

EKREM’E DOKUNAN YANAR



Tekrar İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifasına gelecek olursak, Meral Akşener’e, “Ekrem’e dokunan yanar” mesajını verdi.

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Özgür Özel görmezden gelmeye çalışsa da CHP’de de Ekrem İmamoğlu sorunsalı büyümeye başladı. Ekrem İmamoğlu, gerçek genel başkan gibi hareket ediyor. İl başkanlarını İstanbul’da topladı. Oradaki pozisyonu İmamoğlu genel başkan, Özgür Özel onun vekili gibiydi.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNİ YAPIYOR

Muharrem İnce ile ittifak görüşmelerini Ekrem İmamoğlu yürütüyor. İmamoğlu’nun Muharrem İnce’ye CHP’lilerin, “Terlik koysak kazanırız” diye düşündüğü İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığını önerdiği söyleniyor. Zaten Muharrem İnce bunu reddetmedi.

Düşünün ki CHP, Muharrem İnce ile ittifak yapacak. Ama ittifak görüşmeleri CHP Genel Merkezi’nde değil, Ekrem İmamoğlu’nun makamında yapılıyor. Muharrem İnce ile görüşmeleri Genel Başkan Özgür Özel değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapıyor. Muharrem İnce’ye İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığını Özgür Özel değil, Ekrem İmamoğlu öneriyor.

EMANETÇİ DAMGASI

CHP’de tam anlamıyla bir Ekrem İmamoğlu vesayeti yaşanıyor. Belediye başkan adayları da zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le değil, Ekrem İmamoğlu ile görüşüyorlar.

Özgür Özel bu emanetçi damgasıyla daha ne kadar devam edecek orasını bilmiyorum.