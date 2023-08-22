Meclis’te yeni ittifak doğuyor

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Sonuçta Cumhur İttifakı hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı hem Meclis’te çoğunluğu elde etti. Seçimden sonra Millet İttifakı birbirine düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ ile hem partisi CHP’den hem de Millet İttifakı ortaklarından gizli bir şekilde protokol imzaladığı ortaya çıktı.

DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi’ne verilen 39 milletvekilliği CHP’de kıyametin kopmasına neden oldu. Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ise CHP’lilerin tüylerini diken diken eden açıklamalar yaptılar.

CHP SEÇMENİNE HAKARET ETTİLER

Kimi “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” dedi. Meral Akşener, “CHP’den 15 milletvekilliği istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” diye konuştu. Temel Karamollaoğlu, “CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun en az yüzde 7 ya da 8’i CHP dışından gelmiştir” çıkışını yaptı. Ali Babacan ise, “CHP kendi başına seçime girse kazanması mümkün mü ya? Siz hayal mi görüyorsunuz?” diye konuştu.

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Hem CHP listelerinden seçilip Meclis’e girdiler hem de CHP’ye yapmadık hakaret bırakmadılar. Yakında “alacaklıyız” diye CHP’ye icra gönderirlerse şaşırmam.

Seçimden önce 72 kez bir araya gelip birbirlerinin kolunu kaldırıp ortak mitingler düzenleyen 6’lı Masa ortakları seçimden sonra birbirlerini suçlama yarışına girdiler. Böylece Millet İttifakı paramparça oldu.

Peki bütün bu yaşananlardan sonra 6’lı Masa yerel seçimlerde bir araya gelip ittifak yapabilecek mi? Tavanda yaptıkları ittifak tabanda karşılık bulacak mı? İzleyip göreceğiz.

BAŞÖRTÜSÜ İTTİFAKI

Ama ben bugün başka bir ittifaktan söz edeceğim.

Bu ittifak ne milletvekili pazarlığına dayanıyor ne de belediye başkanlığı hesabına.

Bu ittifakın adı, “başörtüsü ittifakı”.

Meclis açılınca AK Parti ve MHP başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aileyle ilgili düzenleme yapan Anayasa değişikliğini Meclis’e sunacak.

REFERANDUMLU MU REFERANDUMSUZ MU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğinin yerel seçimlerden önce Meclis’ten geçmesini istiyor. Anayasa değişikliği 360’ın üzerinde bir sayıyla geçerse referanduma gidecek. Eğer 400’ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse referanduma gerek kalmayacak.

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Başörtüsü düzenlemesini Kılıçdaroğlu gündeme getirmiş, CHP Meclis’e bir kanun teklifi sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da el yükseltip Anayasa değişikliği için harekete geçmişti.

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğine CHP’nin destek vermesi beklenmiyor. Yeşil Sol Parti ve TİP’in de hayır oyu kullanması bekleniyor.

‘EVET’ DİYECEKLERİN ORANI

Ancak AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ve DSP firesiz oy verdikleri takdirde 401’e ulaşıyor. Böylece Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden Meclis’ten geçmesi imkânı doğuyor. Ama referandum aralığında geçerse, o zaman millete gidilir. Söz konusu başörtüsü olunca muhafazakâr tabanda güçlü bir ittifak sağlanır.

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Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği siyaseti yeniden şekillendirecek. Belki ileriye dönük yeni ittifakların temelini atacak. Merkez sağ kökenli partiler ile AK Parti arasında temas kurulması imkânını doğuracak.

Bu aynı zamanda CHP ile HDP’nin baş başa kalması anlamına gelecek.

Bu gelişme Meclis’te başörtüsü ittifakının kurulmasını sağlayacak.

EMEKLİLER HEYECANLANDI

MEMURLARLA ilgili toplu sözleşmede yarın kritik bir dönemeç yaşanacak. Çalışma Bakanlığı revize teklifini sunacak. Hizmet kollarında önemli oranda uzlaşma görülüyor. Ama Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın kucaklayıcı dili ve Memur-Sen’in gayretlerine rağmen 2024 ve 2025 yılı memur maaş zammı hakeme gidebilir.

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EMEKLİLERDEN DUYGUSAL KOPUŞ

Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta emeklilerle ilgili. Emeklilere yapılan zammın yetersiz olduğunu, yılbaşı beklenmeden emeklilerin maaşlarında artış yapılması gerektiğini savunuyorum. Çünkü emekliler çok zor geçiniyorlar. Ayrıca emeklilere yapılan zammın düşük kalması nedeniyle bir duygusal kopuş yaşanıyor. Allahtan ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında.

YENİDEN UMUTLANDILAR

Erdoğan, Macaristan gezisi dönüşünde, “Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.

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Erdoğan’ın sözü senettir. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması emeklilerin yeniden umutlanmasına yol açtı.

CHP’DE İLÇE KONGRELERİNİ KİM KAZANIYOR

HAFTA sonu İstanbul’un 10 ilçesinde CHP’nin kongresi vardı. Ekrem İmamoğlu’nun en iddialı olduğu şehir olması nedeniyle özellikle İstanbul’daki seçimlerle ilgileniyorum. İmamoğlu 10 ilçeden ancak ikisinde kazandı. Arnavutköy ve Esenler’i kastediyorum. Esenlerdeki durum biraz karışık ama 8 ilçede Kılıçdaroğlu’nun desteklediği isimler ipi göğüsledi. 10 ilçenin 8’ini Genel Merkez yanlıları kazandı.

Bu arada ilçe kongrelerinde Erdoğan Toprak’ın da önemli bir güç kazandığı gözleniyor. Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor ama İstanbul’daki gücü Erdoğan Toprak’ı vazgeçilmez adam yapmaya yetiyor.

İMAMOĞLU İSTANBUL’U KAZANAMADI

İlçe kongresini dahi kazanamayan İmamoğlu CHP’ye nasıl genel başkan olacak? Zaten Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı’na aday değil, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına talip diyebilirsiniz. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol, CHP’de bir mücadeleye gir ama kendi evinde hezimete uğra... İstanbul ve Ankara büyük kurultaya en çok delege gönderen iki il. Ankara’da değişimciler sadece bir ilçeyi kazandılar.

KILIÇDAROĞLU KAZANACAK

Siyaset iddia işidir.

Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi olarak gösterilen Özgür Özel ise hiçbir karşılık göremedi. Değişim lidersiz olmaz. Lidersiz değişim talebi başarıya ulaşmaz. Görünen o ki, içlerinden bir lider adayı çıkaramayan değişimciler kaybedecek, yine Kılıçdaroğlu kazanacak.