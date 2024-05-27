McGurk, Suriye’de PKK ile tehlikeli bir oyun oynuyor

Haberin Devamı

12 Eylül darbesindeki rolü nedeniyle...

Bir de McGurk var.

Irak’ı bölen adam.

Hani Trump, “DEAŞ’ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu” demişti ya...

Suriye’de YPG’yi oluşturmak için DEAŞ’ı kuran adam.

PKK’nın, YPG’nin hamisi.

Trump, Irak’tan ABD askerinin çekilmesi talimatını verince tepki olarak istifa etmişti.

Çünkü Irak’taki iç savaşı körükleyen adamdı.

PKK’NIN HAMİSİ

Irak ve Suriye’yi kaos ortamı içinde tutup PKK’ya bir “terör devleti” kurdurmanın peşindeydi.

Biden’ın seçilmesiyle birlikte Afrika ve Ortadoğu koordinatörlüğüne atandı.

Celal Talabani’nin ölümünden sonra KYB’de Bafel Talabani’nin seçilmesini sağladı.

Bafel Talabani ile Mazlum Kobani’yi bir araya getirdi. Süleymaniye’de PKK’ya alan açılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “McGurk denilen adam terör örgütlerinin sevk ve idaresini yapıyor” demişti.

Haberin Devamı

Hülasa Irak ve Suriye’yi parçalama adına ne varsa yapan, PKK-YPG’yi besleyip büyüten adam.

Türkiye açısından tehlikeli birisi.

MCGURK’UN YENİ OYUNU

McGurk yeni bir oyun oynuyor.

O oyunun adı; PKK- YPG’ye sözde yerel seçim yaptırma oyunu.

Peki bunu niye şimdi yapıyor?

Biden’ın seçimleri kaybedeceğini, Trump’ın geleceğini görüyormuş.

Tabii Trump gelince McGurk gidecek demektir.

TEHLİKELİ OYUN

Bizim gündemimizde İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü var ama McGurk gitmeden Türkiye aleyhine tehlikeli bir oyun oynuyor.

Bu oyunun adı; PKK’ya özerk bir yönetim kurma oyunu.

Bu oyunun adı; ileride PKK’ya bir terör devleti kurdurma oyunu.

Bu planı yıllardır konuşuyorduk ama McGurk sayesinde ete kemiğe bürünüyor. İlk adımları atılıyor.

SEÇİM YAPILACAK YERLER

Plan şu:

PKK- YPG, Suriye’de 11 Haziran’da yerel seçim yapacağını açıkladı. Daha önce 30 Mayıs olarak açıklamışlardı. Sonra gelen baskılar üzerine 11 Haziran’a ertelediler.

Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor.

ÖNCE ÖZERKLİK SONRA DEVLET

Böylece, PKK’ya öncelikle ‘Suriye’de özerk bir statü’ oluşturacak, sonrasında ise ‘bağımsız bir devlet kurma’ planını devreye sokacak.

Suriye topraklarında seçim yapılacak ama bundan Suriye devletinin bilgisi yok.

Haberin Devamı

Suriye topraklarında özerk bir statü oluşturulacak ama Suriye devletinin onayı yok. Müttefikimiz Amerika, PKK’ya Suriye’de önce özerk bir statü sağlayacak, sonra terör devleti kuracak ama buna Türkiye karşı.

Bu bizim için bir beka sorunudur.

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Ayrıca içinde ABD’nin de olduğu BM Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılında kabul ettiği kararda, Suriye’nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor, Suriye krizinin siyasi çözümünün Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği vurgulanıyordu.

Hem BM Güvenlik Konseyi’nde bu kararı al, hem de PKK’ya devlet kurdurmak için Fırat’ın doğusunda seçimlerin yapılacağını ilan et.

Haberin Devamı

Peki bu Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bir tehdit değil mi?

DEAŞ’TAN FARKI NE

Bunun DEAŞ’tan farkı ne? DEAŞ da Suriye-Irak’ı tek bir ülke olarak yönetmeye çalışıyordu. DEAŞ yapmak isteyince tehlikeli oyun da, DEAŞ’ın bu planını engellemek için DEAŞ’la mücadele koalisyonu kuruluyor da, PKK olunca niye tehlike olmuyor? PKK olunca niye teşvik ediliyor?

PKK’NIN GÖLGESİ ALTINDA SEÇİM

Biz, PKK’nın Türkiye’nin içinde de etkin olduğu dönemlerde bölgede seçimlere nasıl müdahale ettiğini çok iyi biliyoruz. Ağrı’da AK Partili sandık müşahiti Mevlüt Bengi’yi elektrik direğine asmıştı. Van’da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi evinin önünde öldürülmüştü. PKK’nın isteği dışındaki partilere oy çıktığı köylerde insanları katlettiler.

Haberin Devamı

Suriye’de, PKK’nın kontrolündeki bölgede seçim yapılacak. PKK dışındaki Kürtler ve Araplar karşı ama baskı altındalar. PKK’nın denetimindeki seçim demokratik bir seçim mi olacak? Sen gel bunu benim külahıma anlat. Nefes aldırmazlar. Zaten baskıya başladılar.

KÜRTLER VE ARAPLAR KARŞI

Suriye Kürt Ulusal Konseyi, belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Muhammed İsmail de “Biz bu seçimlere katılmıyoruz. Bize göre bu seçim meşru da değildir” dedi.

Peki sonra ne oldu? Suriye Kürdistan Demokrat Parti’ye saldırı oldu.

NAMLUNUN UCUNDAKİ SEÇİM

PKK dediğin uluslararası raporlara göre en fazla çocuk savaşçı bulunduran bir örgüt demektir. Bırakın Türkmenlere, Araplara, kendisi dışındaki Kürt varlıklarına bile hayat hakkı tanımayan bir terör örgütüdür.

Haberin Devamı

Sanki Suriye’de nüfus sayımı mı yapılıyor? Adrese dayalı kayıt sistemi mi var? PKK seçimin yapılacağı yerdeki yerel halkı göçe zorladı, kalmak zorunda olanları ise baskıyla, tehditle sindirdi.

Evine bile sahip çıkamayan Suriyeliler, seçimde PKK dışında bir yere oy verebilir mi?

Namlunun ucunda seçim yapılacağını en iyi McGurk bilir. Çünkü o silahları PKK’ya ABD veriyor.

ÖNLEMELİYİZ

Bu oyunun adı ne? Önce seçimler yaptırılacak.

Böylece Batı dünyasında PKK’ya yönelik bir sempati oluşturulacak. O zeminin üzerine bir demokrasi kılıfı geçirilip özerklik ilan edilecek.

Özerkliğin ardından ise PKK devleti gelecek.

İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye’nin tek bir ağız olup, ne pahasına olursa olsun bu tehlikeli plana ‘dur’ demeliyiz.

Bu işin iktidarı, muhalefeti yok.

Bu Türkiye’nin beka meselesidir.

11 Haziran’daki seçimi önleyemezsek yarın çok geç olabilir.

Yoksa PKK devletinin temeli atılır.