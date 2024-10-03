Kutup ayıları ölüme yatıyor

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National Geographic için de çalışan, Kanadalı ödüllü vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçısı, deniz biyoloğu Paul Nicklen (Instagram’da takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz) geçtiğimiz gün o üzücü paylaşımı yaptı.

30 yıl boyunca kutuplarda çekim yapıp sadece bir ölü kutup ayısına rastlamışken, kısa bir süre önce 2 hafta arayla iki kutup ayısı ölüsüyle karşılaştığını söyledi.

Hayvanların nesillerinin tükenme hızındaki bu artış endişe verici.

Nedeni ise hepimizin artık çok iyi bildiği ama ne yazık ki sadece bir kısmımızın umursadığı küresel ısınma.

Kutup ayıları, yeterince buzul kalmadığı için artık üzerinde avlanacak kara parçaları bulamıyor.

Çoğu, uzun süre suda kalmak ve yüzmek zorunda kalıyor.

Bir süre sonra da açlıktan ve yorgunluktan bitap düşüp, ölüme yatıyorlar.

Ekosistem ve yiyecek zincirindeki bozuklukların sonuçlarını, küresel ısınmanın etkilerini hem bireysel hem de ülke düzeyinde ciddiye almak bence varlık nedenlerimizden biri olmalı.

Dünyada daha önemli sorunlar var deyip göz ardı etmeye devam edersek, en büyük sorunun bu olduğunu anladığımızda her şey çok geç olacak.

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90’ıncı yaşında mücadeleye devam

Brigitte Bardot, 90’ıncı yaş gününü kutladı.

Globalde hayvan haklarını savunanların başında geliyor kendisi.

Hayatını, kariyerini hayvan haklarına adamış bir ikon, bir kanaat önderi, bir rehber.

Son yıllarda dünyada hayvan hakları konusunda bir ilerleme kaydedilemediği konusundaki üzüntülerini sıkça dile getirse de mücadeleyi bırakmaması, yaptıkları, yapmakta oldukları ve yapacakları çok kıymetli.

90’ıncı yaşını tüm kalbime kutluyor ve iyi ki hayatımızda diyorum.

Yeni Dünya ile tanışın

Sevgili Saki Çimen, “Dinler misin?” diye yolladığında tanıştım bu şahane grup ve şarkıyla.

Deli Dünya, ilk teklisi “Ölmek Olmaz”da hem nostaljik hem de modern sesleri birleştirmiş.

Psychedelic rock tınıları, synth melodiler, gitar riff’leri bir araya gelince büyüleyici bir sound çıkmış ortaya.

Sözü Fatih Demir, müziği Sedat Şahin ve Fatih Demir’e ait şarkının klibinin yönetmeni, “Hedgehog” filmiyle uluslararası ödüller almış olan Sezer Bildiren.

Yeni Dünya ve “Ölmek Olmaz” şarkısıyla bu kliple birlikte tanışmanızı tavsiye ederim.

Klipteki sokak kedilerine de selam olsun.