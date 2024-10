Ekimde Dubai başkadır

Haberin Devamı

Eylülü geride bıraktık ve ekim ayı başladı.

2024 yılı ne kadar hızlı geçti farkında mısınız?

Neyse, acısıyla tatlısıyla onca ayı geride bıraktık, kalan üç ayı da güzel geçirmemiz dileğiyle diyelim.

Biten yazın ardından ben kendimi Orta Doğu’nun gözde şehri Dubai’ye atıverdim.

Hava 34 derece civarında burada.

Gündüzler sıcak mı sıcak, akşamları ise ne sıcak ne soğuk. Bir esinti var amma velakin ısı yavaş yavaş düşmeye başlıyor.

Hatta dün bir yağmur yağdı (ya da yağdırıldı), şehir bayağı serinledi.

Dünya turizmine yön veren yerlerinden başında gelen Dubai’de yeni yeni mekânlar açılmış, size onlardan haber vereyim.

Dubai Mall içinde hizmete giren Two Bistro inanılmaz lezzetler sunuyor misafirlerine ve önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Arts Club’ın altında yer alan Josette, yükselen değer olmaya aday. Haftanın her günü dolu ve içeride mutlaka bir aktivite var. Sezonda burada yer bulmak imkânsız.

Ekim sonu açılacak mekânları da sizlerle paylaşayım, Dubai tatilinizde listenize ekleyin:

Paris’in en meşhurları Gigi Restaurant Beach, Baoli Restaurant ve Casa Amor Beach, şehre geliyor.

Sonrasında Londra’nın gözdelerinden Sexy Fish, Duck and Waffle ve Meat the Fish de açılacak.

Ayrıca New York’taki vazgeçilmezim Carbone Restaurant da Dubai’de şube açacak.

Sakhalin

Restaurant, Chou Beach, African Queen, La Baia Beach, Ninive Beach ve Bardeshres Restaurant da açılacak diğer mekânlar.

Dubai, 2025 sezonunda da dünya turizmine yön vermeye devam edeceğe benziyor.

Hadi bakalım Dubai’de daha başka neler olacak, göreceğiz...

