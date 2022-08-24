Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olur mu

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Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rağmen cumhurbaşkanı adayı olmayı göze alacak mı?

Kılıçdaroğlu, kendisine rağmen Mansur Yavaş’ın adaylığına rıza gösterecek mi?

İYİ Partili Buğra Kavuncu’nun, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığıyla ilgili soruya, “Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş’la ilgili bir ağırlık var” cevabını vermesi kulisleri hareketlendirdi. Oysa bir süredir Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığının kabul edildiği gibi bir hava var. Buğra Kavuncu’nun çıkışı, CHP Genel Merkezi’nde kaşların çatılmasına yol açtı. Ama bir yandan da kulislerde yukarıdaki soruların yanıtı arandı.

Buğra Kavuncu sahada Mansur Yavaş’ın isminin olduğu sonucuna nasıl varmış? Kamuoyu araştırmalarında muhalefetin adayı olarak ilk sırada Mansur Yavaş çıkıyor. O ayrı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı 12 Şubat’ta, “Anlat İstanbul” diye bir program başlatmıştı. Şimdiye kadar 84 bin 500 İstanbullu ile temas kurulmuş. Mansur Yavaş verisi oradan çıkıyor.

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İMAMOĞLU’NA DERS OLSUN

İstanbul’u iki seçimde kazanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’dan Mansur Yavaş isminin çıkması karşısında ne düşündü bilemedim. Kendine yönelik iyi niyetli uyarılar karşısında “Vız gelir tırıs gider” diyen İmamoğlu’nun başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerekiyor.

Erdoğan düşmanları 20 yıldır Erdoğan’ı tasfiye edecek bir isim arıyorlardı. İstanbul seçimlerinden sonra aradığımızı bulduk diye İmamoğlu’na sarıldılar. Kimi İkinci Atatürk ilan etti kimi ikinci Fatih dedi sonunda İmamoğlu efsanesi çöktü. İstanbul seçmeni dahi Mansur Yavaş dedi.

BUĞRA KAVUNCU NE YAPTI

Buğra Kavuncu’nun çıkışı üzerine İyi Parti kulislerinde birkaç sorunun cevabını araştırdım.

İlk olarak Buğra Kavuncu kendi görüşünü mü açıkladı yoksa Akşener’in mesajını mı paylaştı sorusunun yanıtını aradım. Evet diyen de çıkmadı, hayır diyen de. Buğra Kavuncu’nun Akşener’e olan yakınlığına dikkat çekmeme ise itiraz eden olmadı. Belli ki Buğra Kavuncu aynı zamanda Buğra Kavuncu Akşener olarak konuştu.

SOKAK ‘YAVAŞ’ DİYOR

İkincisi ise Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığının ilan edilmesinin beklendiği 6’lı toplantı öncesinde Buğra Kavuncu’nun neden zaman ayarlı bu açıklamayı yaptığı sorusuydu. Kavuncu, 6’lı masaya bir mesaj mı verdi? “Buğra Kavuncu herkesin bildiği bir tespiti ortaya koydu. Sokak, Mansur Yavaş diyor. Bunu CHP de biliyor, İYİ Parti de, AK Parti de. Herkesin bildiği bir şeyi söylüyor” değerlendirmesi yapıldı. Bunun başka yönden okuması ise sokak Kılıçdaroğlu demiyor demektir.

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CHP’YE RAĞMEN OLUR MU

Şimdi geldik on puanlık uzmanlık sorusuna. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olur mu? Cumhurbaşkanı adayı olup Kılıçdaroğlu ile yarışmayı göze alabilir mi? Bu soru Ekrem İmamoğlu için de geçerli.

Meral Akşener, “Bu arkadaşların ita amiri Sayın Kılıçdaroğlu. Onlar CHP’nin belediye başkanları” demişti. İYİ Parti yetkilileri ezberlemiş gibi Akşener’in bu sözünü tekrarladılar. “Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’yla ilgili karar Kılıçdaroğlu’nun elinde. Yavaş ya da İmamoğlu aday gösterilecekse Kılıçdaroğlu’nun aday göstermesi lazım” dediler. Ama Akşener o sözünün devamında, “Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz” demişti. Bu Kılıçdaroğlu’na “Yavaş ya da İmamoğlu’ndan birini aday göster, biz de destekleyelim” demekti.

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Ama Kılıçdaroğlu kendisi aday, onları neden aday göstersin? Dahası son bir yıldır Yavaş ve İmamoğlu’nu masanın dışına atmak için her türlü hamleyi yapıyor. CHP Grubu’nda, “Ya benimle olun ya yolumdan çekilin” demedi mi? Belediye başkanlarımız bir dönem daha hizmet etmeli diye konuşmadı mı?

KILIÇDAROĞLU İLE YARIŞIR MI

Buğra Kavuncu’nun çıkışı Mansur Yavaş’la ilgili olduğu için daha çok Yavaş ne yapar sorusunun peşine düştüm. Ama yanıt her iki isim için geldi. “İmamoğlu ya da Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olurlarsa siyaseten intihar etmiş olurlar. O zaman Kılıçdaroğlu ile yarışmak zorunda kalırlar ki en büyük muhalefet partisinin desteğini alamadan bir varlık göstermeleri mümkün olmaz” yanıtını aldım.

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Siyasette her şey olur ama bu aşamada Mansur Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmasına ihtimal verilmiyor.

SON ANDA

İmamoğlu’nu destekleyenlerin, Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını anlayıp son anda İmamoğlu diyeceğini savunuyorlar. Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler ise son anda vazgeçmesinden endişe ediyorlar. Ama Kılıçdaroğlu bu kez gemileri yakmış gözüküyor. Adaylıkta kararlı.

Öyle ki Ekrem İmamoğlu bu kararlılığı gördüğü için Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini düzeltmeye başladı. Mansur Yavaş’ın geri planda kalmasında da bu tavrın etkili olduğunu düşünüyorum.

O nedenle Kılıçdaroğlu son anda adayımız Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu demediği sürece her iki ismin adaylığı zor gözüküyor.

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İYİ PARTİ NE YAPAR

Peki Kılıçdaroğlu aday göstermediği halde İYİ Parti, Mansur Yavaş’ı aday gösterir mi? CHP’ye rağmen Mansur Yavaş isminde ısrar eder mi?

“6’lı masaya Mansur Yavaş ‘seçilecek isim’ olarak götürülebilir. Ama CHP aday göstermediği sürece, Kılıçdaroğlu’na rağmen aday gösterilmez” deniliyor.

Dikkat edin Ekrem İmamoğlu demiyorum çünkü İmamoğlu, İYİ Parti’nin ilgi alanının dışına çıkmaya başladı.

ÇOKLU ADAY OLUR MU

Muhalefette ibre ortak adayla çoklu aday arasında gidip geliyor. 6’lı masa toplantısından sonra yayınlanan bildiride “ortak aday” vurgusu yapıldı ama çoklu aday gündemden düşmüş değil. Hatta Buğra Kavuncu’nun Mansur Yavaş çıkışından sonra yeniden gündeme geldi.

Peki çoklu aday ne şartla olur? “6’lı masada Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına hayır denilirse o zaman çoklu adaya gidilir. Ama 6’lı masada Kılıçdaroğlu’na yok denileceğini sanmıyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

AKŞENER ADAY OLUR MU

Akşener’in, başbakanlığa talibim demesine rağmen yine de son anda cumhurbaşkanı adayı olmasını bekleyenler var. İYİ Partililerin gönlünde ise liderlerini aday yapmak yatıyor. Ancak Akşener’in kararının kesin olduğu ve ağırlığını partiyi büyütmeye vereceği ve cumhurbaşkanı adayı olmayacağı söyleniyor.