Kimin kazanamayacağı netleşmeye başladı

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Seçimleri Erdoğan mı kazanacak Kılıçdaroğlu mu kazanacak diye araştırma yapılıyor.

Seçimlere artık günler hatta saatler kala bazı noktalar netleşti. Anket sonuçlarını yayınlamak yasak ama kamuoyu araştırmaları son güne kadar sürecek. Çünkü her gün tablo daha da netleşiyor. Kimin kazanamayacağı belli oluyor.

1- Seçimlerin ilk turda bitme ihtimali güçleniyor. İlk turda biter diyenlerin oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. İlk başlarda ikinci tur daha ağır basıyordu.

2- Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin yer aldığı anketlerde Muharrem İnce yüzde 2-2.5 aralığına inerken Sinan Oğan yüzde 4 ve 4.5 bandına yükseldi.

3- Kılıçdaroğlu 4’lü yarışta yüzde 42’yi aşamıyor. Erdoğan ise yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Son 10 gündür bir tırmanış içinde olan Erdoğan yüzde 51 sınırını aştı.

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4- Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye sorulduğunda ise şöyle bir denge ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 47-48 bandına ulaşıyor. Erdoğan ise yüzde 52’yi geçiyor.

5- Kılıçdaroğlu hem dört adaylı ankette hem de Erdoğan’la karşı karşıya geldiği ikili ankette yüzde 50’yi aşamıyor. Böylece rakamların diliyle seçimi kazanamıyor.

6- Muharrem İnce çekilmiyor. Ama ilginç olanı İnce çekilse de bu Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine yetmiyor. Çünkü Muharrem İnce’den kaçanlar Kılıçdaroğlu’na gelmiyor, Sinan Oğan’a gidiyor.

KANDİL DESTEĞİ

Son tura girilirken Kılıçdaroğlu’na HDP ve Kandil’in desteği Erdoğan lehine bir dip dalganın oluşmasına neden oldu. PKK liderlerinin Kılıçdaroğlu lehine yaptıkları çağrılar, Anadolu irfanının harekete geçmesine yol açtı.

CHP GENEL BAŞKANLIĞINI BIRAKMADI

Bu seçimin kazananını değil, anketlerin dilinden kimin kaybedeceğini paylaşmak istedim. Kılıçdaroğlu da kazanacağından emin olmadığı için daha önce cumhurbaşkanı adaylarının parti genel başkanlığından istifa etmesi gerektiğini savunurken, kendisi istifa etmedi. Çünkü kazanacağından emin olmadığı için CHP’yi bırakmadı.

AA SEÇİM SONUÇ TUTANAKLARINI FOTOĞRAFLAYACAK

Anadolu Ajansı 14 Mayıs seçim sonuçlarını sağlıklı olarak aktarabilmek için ciddi bir çalışma yürütüyor.

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Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ile bir araya geldik. Anadolu Ajansı’nın seçim sonuçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırabilmek için kurduğu sistemi konuştuk. Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da teknik ayrıntılar hakkında bilgi verdiler.

1- Anadolu Ajansı çalışanlarından oluşan 2500 kişilik bir ekip sahada görev yapacak. Buna Genel Müdür Serdar Karagöz ve yöneticiler de dahil.

2- Anadolu Ajansı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 50 bin sandığa doğrudan ulaşmayı planlıyor. Ama Türkiye genelindeki 191 bin sandığa ulaşmak için bir araştırma şirketi ile anlaşmışlar. Araştırma şirketiyle birlikte Türkiye’deki tüm sandıklara ulaşacaklar.

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3- Peki ajans çalışanları sandığa ulaşınca ne yapacaklar? Bir defa ajans çalışanlarının telefonlarına özel bir uygulama yüklenilmiş.

4- Anadolu Ajansı çalışanları en az 10 en fazla ise 40 sandığın sonuç tutanağının fotoğrafını çekip sisteme aktaracak.

5- Ajans, seçim sürecinde Amazon’la işbirliği yapıyor. Sisteme giren tutanak Amazon’un OCR uygulamasıyla yazılım tarafından okunup dijital alana taşınacak.

6- Bu sistem yazılım üzerinden yürüyecek. Ama bununla yetinilmeyecek. Ajansın Ankara’daki genel müdürlük binasında görevli 300 veri kontrol sorumlusu sandık sonuç tutanağı ile sistemdeki sonuçları kontrol edecek. Bir hata varsa düzeltip son onayı verecek.

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KARAGÖZ’ÜN UYARISI

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün şu uyarısı önemliydi. “Seçimleri YSK yapacak. Biz sadece sonuçları abonelerimize hızlı ve güvenilir bir şekilde ileteceğiz” dedi.

MEHMET ŞİMŞEK ERDOĞAN’IN YANINDA

Ekonomiden sorumlu eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batman ziyareti sırasında yanındaydı.

Mehmet Şimşek zaten zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor. Erdoğan da seçim beyannamesinde Şimşek’in katkısının alındığını söylemişti. Erdoğan bu seçimlerde Mehmet Şimşek’i milletvekili adayı yapmak istedi. Uluslararası bir marka olan Mehmet Şimşek’in yönettiği fonlar var. O nedenle aktif politikayı düşünmüyor. Seçimlerden sonra Türkiye’nin Mehmet Şimşek’e ihtiyacı var. Mehmet Şimşek de ülkesi için gerektiğinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek birisi. Ama bu kararı Erdoğan ile birlikte alabilirler.

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