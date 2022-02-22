Kılıçdaroğlu işi tamam mı?

Siz bu satırları okurken biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Afrika’da olacağız.

Cumhurbaşkanı ile üç günlük Kongo, Senegal gezisine çıktık, son gün Gine-Bissau eklendi. Bunu niçin yazıyorum, eğer başka bir ülke eklenmezse (şimdilik öyle bir ihtimal yok) üç ülkeyi ziyaret ettikten sonra çarşamba gecesi ülkemize döneceğiz. Mesleki olarak bu gezilerin çok önemli bir yararı da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’la diyalog imkânı buluyorsun hem de Türkiye’yi ilgilendiren konularda perde arkası bilgilere ulaşma fırsatın oluyor.

EMİNE HANIM İYİ

Önce uçağın içinden gözlemlerimi yansıtmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seyahatin hemen başında uçağı gezmeye başladı. Kimine ismen hitap etti. Hal hatır sordu. Cumhurbaşkanı’nı çok iyi gördüm. Morali yerindeydi. Dinlenmişti. Emine Hanım’ın bu gezide Cumhurbaşkanı’na eşlik edemediğini uçağa binerken öğrenmiştik. “Hanımefendi nasıl, sağlığı yerinde mi?” diye sordum. Söz konusu Emine Hanım olunca Tayyip Bey duygusallaşıyor. “Negatife döndü ama hastalık süreci yoruyor tabii. Dinlenmesi lazım” dedi. “O nedenle gelemedi” diye ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri gezisi öncesinde de, “O beni yalnız bırakmaz” derken sesi titremişti. Emine Hanım sadece eşi değil, nice zorluklara göğüs germiş bir mücadele arkadaşı. Allah her ikisine de sağlıklı ve uzun ömür versin.

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak turu atarken, Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Biz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kazakistan’a gidecektik. Çavuşoğlu’nun COVID-19 testi pozitif çıkınca gezi ertelenmişti. Çavuşoğlu, “Kazakistan’a gideceğiz” dedi. COVID-19 sürecini nasıl atlattığını sordum, zor geçmediğini söyledi. ”Üç gün etkili oldu” dedi.

DIŞ POLİTİKADA DEĞİŞİM SÜRECİ



