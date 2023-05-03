Kılıçdaroğlu ile HDP ve Kandil’in hangi hedefleri örtüşüyor

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Bu İsa’nın son sırrı değildi. Zaten Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te HDP’yi ziyaretinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını deklare etmişlerdi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın açıklamaları, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecekleri yönündeydi. Hem aday çıkarmayıp hem de Sinan Oğan’ı destekleyecek halleri yoktu. Zaten Selahattin Demirtaş, günler öncesinden “Yürü Bay Kemal” diyerek işareti vermişti. Ayrıca Kandil’deki baron şefleri, Kılıçdaroğlu’nu işaret etmişlerdi. Mithat Sancar sadece bunun sözcülüğünü yaptı.

KANDİL’LE 6 AY ÖNCE ANLAŞTI

HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki anlaşma Meclis’teki ziyaret sırasında sağlanmadı. O ziyaret işbirliğinin ilanıydı. Ama 6 ay önce CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve bölgeden önemli bir işadamının aracılığıyla Kandil’le anlaştılar. Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk bu anlaşmanın katalizörü oldu. Anlaşmanın temeli CHP’nin tarihinde ilk kez Irak ve Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte ret oyu verdiği zaman atıldı. Irak-Suriye tezkeresi, Kılıçdaroğlu açısından Kandil’in bir güvenilirlik testiydi. Kılıçdaroğlu bunu başarıyla geçti, Kandil’in desteğini kaptı.

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HDP’NİN HEDEFLERİ

Mithat Sancar’ın Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında kritik bir cümle vardı. Sancar, “Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor” dedi. Ben de bugüne kadar bekledim ki Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayınlarda ya da evinin mutfağında çektiği videolarda bu konuya açıklık getirsin. HDP ve PKK ile hangi hedeflerde örtüşüyor, bilelim. Kılıçdaroğlu’ndan bir ses çıkmayınca bu soruyu sormak kaçınılmaz oldu.

HDP’nin hedefleri ne olabilir?

PKK’ya yönelik operasyonların durdurulması olabilir mi? İHA ve SİHA’ların engellenmesi olabilir mi? Anayasa Mahkemesi’nde süren kapatma davasında HDP, neyle suçlanıyor?

- PKK’nın devamı olmakla suçlanıyor.

- Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü yıkmak isteyen eylemlerin odağı haline gelmekle suçlanıyor.

- HDP’nin PKK’yı terör örgütü olarak görmediği iddia ediliyor.

- HDP’nin, PKK’yı silahlı halk hareketi olarak gördüğü söyleniyor.

- HDP’nin, PKK’nın askere alma şubesi gibi faaliyet gösterdiği anlatılıyor.

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- HDP’nin milletvekili listelerinin Kandil tarafından belirlendiği anlatılıyor.

- HDP milletvekili Semra Güzel’in PKK kampındaki fotoğraflarına yer veriliyor.

- HDP’nin PKK ile organik bağını sürdürdüğü ifade ediliyor.

HDP REDDETTİ Mİ?

Peki HDP bunları reddetti mi? HDP bu iddiaları reddetmediği gibi, tam aksine buna karşı savunma yapmayı reddetti.

KILIÇDAROĞLU BU HEDEFLERLE MUTABIK MISINIZ?

Peki şimdi dönüp Kılıçdaroğlu’na soruyorum.

HDP’nin hedefleri bunlar. Peki siz HDP’nin bu hedefleriyle mutabık mısınız? HDP ile hedefleriniz örtüşüyor mu?

PKK’NIN HEDEFLERİ

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına güçlü bir şekilde destek veren Kandil ve HDP sözcüleri de hedeflerini açıkladı.

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Sırrı Sakık, “100 yıllık Cumhuriyet’i değiştireceğiz. Önümüzdeki dönemde genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük” diye konuştu.

Murat Karayılan, “14 Mayıs’ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek” dedi.

Ahmet Türk, “Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir” diye açıklama yaptı.

Bese Hozat, “Türkiye’nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız” dedi.

HDP’li Nuray Özdoğan, “Anayasa’dan Türklüğü kaldıracağız. Dokunulmaz maddelere dokunacağız” diye konuştu.

KANDİL’E SÖZ VERDİNİZ Mİ?

Kemal Bey; siz PKK’nın bu hedefleriyle örtüşüyor musunuz? Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu verdiğiniz ve Habertürk’te 28 Ağustos 2022 tarihindeki yayında, “Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz” dediğiniz için soruyorum, seçimi kazanırsanız Irak ve Suriye’den Türk askerini çekme, bir daha Irak ve Suriye tezkeresi çıkarmama ve PKK’ya yönelik operasyonları durdurma konusunda Kandil’e sözü verdiniz mi?

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AKŞENER’E SORUYORUM

Meral Hanım, “HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırıyoruz” dediğiniz için, “HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyoruz” dediğiniz için, ülkücü, milliyetçi, Asena olarak bilindiğiniz için size soruyorum.

Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP ve PKK desteğini nasıl buluyorsunuz? Mithat Sancar’ın, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü açıklamasını nasıl karşılıyorsunuz, Millet İttifakı olarak HDP’nin ve PKK’nın hedefleri ile örtüşüyor musunuz?

AKŞENER SUSMA

Sessiz kalarak bunları geçiştiremezsiniz Meral Hanım. Siyaset doğru zamanda doğru tavır koyma sanatıdır. Eğer PKK ve HDP’nin olduğu yerde konuşmayacaksanız ne zaman konuşacaksınız?

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Sizin için, “Söz konusu vatansa her şey teferruat” mı yoksa seçimi kazanmak için PKK desteği dahil her şey mübah mı?

Ses ver Meral Hanım, hangisi?

KAPALI KAPILAR ARDINDA

Yazımı Sırrı Sakık’ın bu sürece damgasını vuran çağrısı ile noktalamak istiyorum.

Sırrı Sakık, HDP ile görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu’na, “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekiyor” demişti. Kemal Bey, kapalı kapılar ardından verdiğiniz sözleri kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz? Kandil ve onun siyasi uzantısı olan HDP sizi neyin bedeli olarak destekliyor, hangi sözü verdiniz?