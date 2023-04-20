Kılıçdaroğlu İHA’lar, SİHA’lar konusunda kime söz verdi

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İHA’ları, SİHA’ları hedef aldı.

Seçime giderken muhalefet liderinin Kandil’i, PKK’yı hedef alması beklenirdi. Kılıçdaroğlu’nun kendisi lehine kampanya yürüten Cemil Bayık’a, Duran Kalkan’a, Bese Hozat’a, Murat Karayılan’a, “Siz teröristsiniz, siz terör örgütü liderisiniz, sizin elinizde şehitlerimizin kanı var. Ben demokratik bir mücadele veriyorum. Benim mücadelemi kirletmeyin, benim terör örgütünün desteğine ihtiyacım yok” demesi beklenirdi.

KANDİL’İ DEĞİL, BAYRAKTAR’I

Kılıçdaroğlu, Kandil’i değil; İHA’ları, SİHA’ları hedef aldı.

“Dünyanın bütün rejimlerinde savunma sanayisi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA’yı yapıyor, bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara ya da Katarlılara sattı. Olmaz” dedi.

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SAVUNMA ŞİRKETİ

Kemal Bey güya devletten geliyor. Ama belli ki devleti bilmiyor.

Savunma sanayisiyle ilgili şirket kurduğunuzda faaliyete geçebilmesi için Sanayi Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı heyetleri şirket merkezinde inceleme yapıyor. İthalat ve ihracat işlemi yapabilmek için Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile Savunma Sanayii Milli Güvenlik makamı tarafından gizlilik dereceli “Kişi Güvenlik Belgesi” alınması zorunlu. Ama o yetmiyor. Bir de “Tesis Güvenlik belgesi” ve “NATO Tesis Güvenlik belgesi” alınması gerekiyor.

YABANCILARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Daha önce yabancıların Türkiye’de savunma sanayisi şirketlerini almasına ya da ortak olmasına izin verilmiyormuş. Bizim şirketlerimizin yurtdışındaki ortaklıkları nedeniyle bu konuda düzenleme yapılmış ama yabancı bir ortak aldığınızda da o kişi ya da kişilerin “Kişi Güvenlik Belgesi” alması gerekiyor. Yabancı ortağın ülkesinden “Kişi Güvenlik Belgesi” isteniyor.

Ama yetmez. Milli güvenliği ilgilendirdiği için ürettiğiniz silahlarla ilgili olarak denetlenirsiniz, yurtdışına ihracat yapacağınız zaman Milli Savunma Bakanlığı’ndan onay almak zorundasınız.

Bu işin resmi yönü.



Ayrıca Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Firmamızı kimseye satmayız” diyerek o kapıyı kapattı.

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İHRACATIMIZ ARTIYOR



Dünyanın gündeminde Türkiye var. İHA’ları, SİHA’ları, Milli Muharip Uçak’ı, İnsansız Savaş Uçağı, Kızılelma’sı, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’su, ATAK helikopteri, Atmaca ve Tayfun füzeleri ile savunma sanayisinde dünyanın ilgisini çekmiş durumda.

Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 80’e, ihracatımız 4.3 milyar dolara ulaştı. Bu yılki hedef 6 milyar dolar.

Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salıyoruz.

KILIÇDAROĞLU NEDEN RAHATSIZ

Kılıçdaroğlu bundan niye rahatsız oluyor?

Hatırlarsanız daha önce Ali Babacan, “İHA’lara, SİHA’lara dokunacağız” demişti. O zaman: “Bayraktar’dan PKK rahatsız. Çünkü terör örgütüne nefes aldırmıyorlar. Bayraktar’dan Karabağ savaşındaki rolü nedeniyle Ermenistan rahatsız.

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Libya’daki katkısı nedeniyle Hafter rahatsız. Bir de 15 Temmuz darbe girişiminin mimarlarından Rubin rahatsız.

Onları anladım da Ali Babacan neden rahatsız oluyor?” diye sormuştum.

RUBİN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Burada, Türkiye’de darbe kışkırtıcılığı yapan Michael Rubin’in ne işi var, diyeceksiniz.

Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce Rubin, Amerikan Kongresi’ne Türk İHA ve SİHA’larını hedef göstermişti.

SÖZ MÜ VERDİ

Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’na geldi. Kılıçdaroğlu bunu sırf muhalefet olsun diye mi söylüyor?

Hayır.



Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu kullanıp bir daha bu tezkerelerin uzatılmayacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, PKK’ya ve ABD’li silah şirketlerine söz mü verdi? Çünkü İHA’lardan ve SİHA’lardan sadece PKK ve ABD rahatsız.

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PROVOKASYON MU YAPACAKLAR



İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden kurşunlarla ilgili olarak Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef göstermişti. Sonunda iş, yan taraftaki bir inşaatta hırsız-bekçi kovalaması çıktı.

CHP İstanbul İl Merkezi’nin önünde silahla ateş açıldı. Failler yakalandı, biri tutuklandı. Failler TikTok çekmek için havaya ateş açtıklarını, orada CHP İl Başkanlığı’nın bulunduğundan bile haberlerinin olmadığını söylediler.

İYİ Parti ve CHP İl Başkanlıklarıyla ilgili olaylar aydınlatıldı. Ciddi bir provokasyon engellenmiş oldu.

ATAŞEHİR CHP’YE SALDIRI

Dün ise CHP’nin Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki temsilciliğine silahlı saldırı düzenlendiği haberi ile güne başladık. Parti flamaları kesilmiş, camlara yazı yazılmış, üç el ateş açılmış. Cama yazı yazanlar bir de adres bırakmış. “AKP” yazmışlar. Bu kadar acemilik olmaz. İstanbul Valiliği bir motosikletteki iki kişinin havaya ateş açarak uzaklaştığını, olay yerinde 3 adet kurusıkı kovanı bulunduğunu ve 8 kişinin arandığını açıkladı.

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MUHALEFET SUSTURULUYOR ALGISI

Kurusıkı tabanca olsun, hırsız-bekçi kovalaması yaşansın, TikTok çekenler havaya ateş açsın, ne olduğu önemli değil. Algı böyle oluşturulur. Çoğu zaman algılar, olguların önüne geçer. Belli ki bir yapı seçimlere dönük bir provokasyon peşinde. Muhalefetin kaybedeceğini görüp seçim sonuçlarını şaibeli hale getirmek için bir çabanın içinde.

AMAN DİKKAT

O nedenle birileri seçim gecesine dönük bir hesap içinde olabilir. Birileri “Muhalefet silahla susturuldu” algısını yaratıp milleti sokağa dökmenin hesabını yapabilir. Seçim gecesine dönük provokasyon hazırlığı içinde olanlar varsa, onlara fırsat vermeyelim.

FETÖ KASETLERİ DEVREDE



SEÇİM yaklaşıyor ya, FETÖ’nün arşivi yeniden açıldı. FETÖ’nün montaj kasetleri servis edilmeye başlandı. Çünkü FETÖ’nün bildiği tek şey var, o da kirli tezgâhlar kurup şantaj-montaj kasetlerle insanları tehdit etmek. Bu iş iyice iğrenç bir hal aldı. Millet bu FETÖ kumpaslarına prim vermiyor ama işin ilginç bir tarafı var. Geçmişte FETÖ kasetlerinin mağduru olanlar, FETÖ kasetleri ile hayatları kararanlar şimdi FETÖ kasetlerine umut bağlamış durumdalar. Kriminal bir tip konuşur da bu iktidar devrilir mi diye bekliyorlar. FETÖ’nün kasetlerine umut bağlamak, mafya sözcülerinden medet ummak ne kadar acı değil mi?