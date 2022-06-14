Kılıçdaroğlu, ‘Cumhurbaşkanı adayıyım’ diyecek mi

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Kılıçdaroğlu da meydan okumayı seven bir lider.

Erdoğan’a karşı, ‘Hodri meydan, çık karşıma. Cumhurbaşkanı adayıyım’ diye cevap verir mi? Bu konuda CHP kulislerini yokladım. Aktaracağım. Ama Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘Cumhurbaşkanı adayı mısın?’ şeklindeki çağrıları, gönlünde cumhurbaşkanlığı hesapları yatanların arasında rahatsızlığa neden olmuş durumda.

DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ

Erdoğan’ın meydan okumaları en çok kimi rahatsız ediyor? Kılıçdaroğlu’nu değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kendisini cumhurbaşkanı adayı olmaya davet eden çıkışlarından dolayı memnun. Çünkü Erdoğan’ın çıkışı Kılıçdaroğlu’nu doğal rakip haline getiriyor.

Peki Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na yönelik salvoları en çok kimi rahatsız ediyor? Başta 6’lı masanın diğer liderlerini ve Ekrem İmamoğlu’nu. Hatta Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorlar.

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GERİ ADIM ATMASIN

1- Erdoğan Kılıçdaroğlu’na vurdukça, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı şansı artıyor.

2- Erdoğan Kılıçdaroğlu’na üst üste çağrılar yaparak, onu karşısında tartışmasız rakip haline getiriyor.

3- Böylece CHP liderinin, cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmasının önüne geçmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nu geri dönülmez bir cumhurbaşkanlığı yarışına zorluyor.

6’LI MASANIN STRATEJİSİ



Millet İttifakı liderleri seçim kararı alınmadan cumhurbaşkanı adayını açıklamayı doğru bulmuyor. Seçim kararının alındığı hafta cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Ortak aday konusunda uzlaşmaya varılamazsa seçimlere çoklu adayla girilecek.

3 TEMMUZ’DA ‘ADAYIM’ DİYECEK Mİ

CHP’de bir grup Kılıçdaroğlu’nun, 6’lı masanın 3 Temmuz’da yapılacak olan toplantısında adaylığını açıklamasını istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz’da yapılacak toplantıya adaylık önerisini götürmeyecek. Kılıçdaroğlu’nun, seçim kararı alındıktan sonra 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme gündemiyle yapacağı toplantıya kadar adaylığını açıklamama kararı aldığı ifade ediliyor. Ancak bu süre zarfında CHP yöneticileri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını gündemde tutmaya devam edecekler.

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NE ZAMAN AÇIKLAYACAK

Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı liderlerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı toplantıda ise adaylığını önereceği söyleniyor. CHP’den 6’lı masaya sadece Kılıçdaroğlu’nun isminin gideceği ifade ediliyor. Bu durumda CHP’nin 6’lı masaya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ismini götürmeyeceği netleşmiş durumda.

Kılıçdaroğlu’nun stratejisini üç başlıkta özetlemek mümkün.

1- Seçim kararı alınmadan cumhurbaşkanı adaylığını açıklamayacak.

2- 6’lı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak CHP’den sadece Kılıçdaroğlu’nun ismi önerilecek.

3- Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderlerine ortak cumhurbaşkanı adaylığı teklifini iletecek. Destek isteyecek.

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HDP’NİN AKŞENER VE YAVAŞ VETOSU

HDP’nin Kılıçdaroğlu’na, cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş veya Meral Akşener olduğu takdirde desteklemeyeceğini, kendi adayını çıkaracağını bildirdiği yönündeki haberler 6’lı masada krize neden oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun kendisine iletilen bu mesajı 6’lı masa ile paylaşmadığı ortaya çıktı.

HDP RAHATSIZLIĞI

HDP’nin gönlünden Ekrem İmamoğlu’nun geçtiği bir sır değil. HDP, Kemal Kılıçdaroğlu ismine de kapalı değil. Ama Akşener ve Yavaş ismine karşı çıkmaları 6’lı masayı karıştırdı. Çünkü 6’lı masa hem HDP’nin desteğini almak istiyor hem de muhafazakâr ve milliyetçi kesimin oylarını kaçırmamak için HDP’yi dışarıda tutmaya özen gösteriyordu. HDP, bu hamlesiyle Millet İttifakı’nın olası adaylarını veto eden parti konumuna yükseldi.

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BİRİ ‘KAR’DA DİĞERİ ‘SEL’DE BATTI



İsimleri muhalefetin en güçlü cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyordu. Çünkü 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’den alma başarısını göstermişlerdi. Halk onlara çok geniş kredi açtı.







Ancak Ekrem İmamoğlu, İstanbul kara teslim olduğu zaman İngiliz Büyükelçi ile balık keyfi yaptığının ortayla çıkması nedeniyle battı.

Mansur Yavaş ise işine odaklı, polemiklere girmeyen tutumu ile göz doldurmuştu.

Ama o da bir kare fotoğrafla büyük bir darbe yedi.

Mansur Yavaş’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafından söz ediyorum.

Ankara’yı sel basmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayağında çizmeleri, pantolonu yarıya kadar ıslanmış bir vaziyette görülürken, Mansur Yavaş gıcır gıcır ayakkabıları ile ayağı çamura batmamış bir görüntü verdi.

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Süleyman Soylu zaten nerede bir felaket varsa çizmelerini giyip oraya koşuyor. Sel demiyor, heyelan demiyor, deprem demiyor, ayağına çizmeleri geçirip günlerce, haftalarca halkın derdine çare arıyor.

İmamoğlu, kar küreme araçlarının başında olsaydı, Ankara’ya sel geldiğinde Mansur Yavaş çizmeleri çekip kurtarma çalışmalarını yönetseydi büyürlerdi. Hem de çok büyürlerdi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul’a yağan karın, Mansur Yavaş ise Ankara’ya gelen selin altında kaldı.