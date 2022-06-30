Kılıçdaroğlu aday olabilecek mi, HDP’den çatı aday önerisi

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Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun gerilemesini fırsat bilerek bir an önce cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmediğini görüyor. İmamoğlu pes etmediği sürece kendisine tehdit olarak görüyor, son anda cumhurbaşkanı adayı olmasından endişe ediyor. Hazır fırsatı yakalamışken adaylığımı ilan edeyim, son anda bir yol kazası yaşamayayım diye düşünüyor.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu haksız sayılmaz. Çünkü İmamoğlu iddiasını sürdürüyor. Hem CHP’li belediye başkanlarının Büyükada’daki toplantısında çizdiği profil hem Yenikapı’daki üçüncü yıl şenliğinde yaptığı konuşmalarda zımnen, “Ben cumhurbaşkanı adayıyım” diyor. Öyle bir cumhurbaşkanı profili çiziyor ki, sadece adı Ekrem soyadı İmamoğlu olsun demiyor. Diktiği elbise sadece ona uyuyor. İmamoğlu nasıl bir cumhurbaşkanı adayı tarifi yapıyor? “Türkiye 2023 yılından 2030 yılına kadar seçimlere girecek. Çalkantılı bir dönem olacak. Bu iş genç insan işi. Enerji isteyen bir iş. Bu iş genç adam işi, yaşlıların işi değil. Bu süreçte 7 yıllık yoğun bir dönem var. Bunun için genç, dinamik ve sabah akşam çalışacak birine ihtiyaç var” diyor.

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Peki bu tarif 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu’na mı uyuyor yoksa 52 yaşındaki Ekrem İmamoğlu’na mı?

KILIÇDAROĞLU’NUN TELAŞI

Kılıçdaroğlu’nun ekibi Kurban Bayramı’ndan önce cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeyi planlıyordu. 3 Temmuz’da Akşener’in ev sahipliğinde kurulacak masadan Kılıçdaroğlu isminin çıkmasını arzu ediyorlardı. Kılıçdaroğlu da parti içindeki itirazların önünü kesmek için kasım ayında erken seçime gidileceğini ortaya attı.

Ancak burada kilit konumunda olan, Akşener’in tavrıydı. Akşener, şu ana kadar Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yakmadı. Bunun üzerine eylül ayını gündeme getirdiler. Şimdi de 29 Ekim tarihini ortaya attılar.

NE OLACAK

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin böyle bir acelesi var ama Akşener renk vermiyor. Tam aksine CHP’nin altını oyarak partisini muhalefette birinci parti konumuna doğru taşımaya çalışıyor.

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İYİ Parti’nin oyları CHP’yi geçerse Akşener’in o masadaki konumu farklı olacak, mevcut durumunu korursa farklı olacak. Akşener, cumhurbaşkanı adayı dahil süreci belirleyici olmak istiyor. O nedenle seçim takviminin ilan edildiği tarihe kadar cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenmiyor.

SEÇİM TAKVİMİ

Seçim takviminin ocak ya da şubat ayında ilan edilmesi bekleniyor. Örneğin şubat ayı dersek o zaman ilk hafta 6’lı masa toplanıp cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Ortak aday mı çıkacak, ilk tura çok adayla mı girilecek, orada netleşecek.

Bir sonraki haftada ise liderler, seçimlere ittifak halinde girilip girilmeyeceğine karar verecek. Ona göre milletvekili listeleri üzerinde çalışmalar başlayacak.

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ERKEN SEÇİM OLUR MU

Erken seçim diye yeri göğü inletenlerin tezi her geçen gün daha da zayıflıyor. Seçimler normal zamanında yapılacak. Haziran ayının ortasında yapılacak üniversite sınavları, Hac mevsimi ve Kurban Bayramı telaşı ile okulların tatile girecek olması nedeniyle haziran ayının başına ya da mayıs ayının son haftasına çekilmesi gündemde. Bu erken seçim olmaz, öne çekilmiş seçim olur.

HDP ÇATI ADAY

6’lı masada cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda çok karmaşık bir tablo söz konusu. Formüller arasında en kolay olanı Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı. Neden? Çünkü 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlese de HDP’nin desteği olmadan seçtirmesi mümkün görünmüyor. HDP ise karar alma süreçlerinde yer almak istiyor. Bu arada HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettiler. Elbette ki HDP kongresi konuşuldu ama cumhurbaşkanı adaylığının da gündeme geldiği söyleniyor. HDP’nin çatı adayı modelini önermesi bekleniyor. HDP, Akşener ve Yavaş seçeneklerini elemişti. Çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu önermesi bekleniyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun hesapları altüst olacak demektir.

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AKŞENER ADAY OLUR MU

Peki bu durumda Akşener ne yapar? Kılıçdaroğlu için Akşener’in tavrı belirleyici olacak. Ancak Kılıçdaroğlu şu ana kadar Akşener’in desteğini sağlayabilmiş değil.

HDP çatı adayı önerir, Kılıçdaroğlu 6 masada ittifakı sağlamazsa Akşener cumhurbaşkanı adayı olur mu? İyi Partililerin gönlünde Akşener yatıyor.

Kılıçdaroğlu da en çok Akşener’in adaylığından çekiniyor.

Hakem maçı bitirmeden her şey olabilir. 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını ilan edene kadar Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Akşener’in şansları devam ediyor.

SARIGÜL, AKŞENER’E RAKİP ÇIKTI

ANKARA gazetecileri ile, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’le bir araya geldik. Tabii ilk soru Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağını açmasıyla ilgiliydi.

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“Yunanistan Parlamentosu’nun önünde ay yıldızlı bayrağı çekerek, ‘Yunanistan’a ABD ve NATO’dan medet umma, Türkiye senin en yakın komşun. Ey Yunanistan, NATO ve ABD’nin tahriklerine kapılan Rusya ve Ukrayna savaşından ders al’ diye uyardım” dedi.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK

Sarıgül’e gelen sorulardan biri de ittifaklardan birine girip girmeyeceği yönünde oldu. Tecrübeli bir siyasetçi Mustafa Sarıgül. İttifaklara kapıyı kapatmadı. Hatta biraz daha açtı. Seçim kararı alındıktan sonra yeni ittifakların ortaya çıkacağını söyledi. “Türkiye iki ittifaka mahkûm olmayacak” dedi. Sarıgül’ün kafasında üçüncü bir ittifak yatıyor.

AKŞENER’E RAKİP OLDU

Mustafa Sarıgül’e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını da sorduk. “Ben başbakan olmak istiyorum” dedi. Bunun üzerine “Meral Akşener’e rakip oluyorsunuz o zaman” sorusu geldi. “Meral Abla’ya saygılarımı sunarım ama başbakanlığı ilk olarak ben söyledim. Demirel’in dediği gibi GAP’ı gaptırmam. Başbakanlık benim. Meral Abla’ya kaptırmam” yanıtını verdi.

TİKTOK’A DEVAM

Mustafa Sarıgül olur da TikTok konusu gündeme gelmez mi? Bir TikTok felsefesi yaptı ki sormayın. Bir ara kendimi Müslüm Baba’dan, “Yakarsa dünyayı garipler yakar”ı dinler gibi hissettim. “TikTok’ta kim var? Gecekonduda yaşayan gençler, fabrikada çalışan garibanlar, esnaflar, dar gelirliler var” dedi. 60 günde 120 milyon izleyiciye ulaştığını anlattı.

Yani kısaca “TikTok’a devam” dedi.