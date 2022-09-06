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Kılıçdaroğlu hem adaylığını ilan etti hem de Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Abdullah Gül isimlerine kapıyı kapattı.

1- CHP’den ortak cumhurbaşkanı adayı olarak 6’lı masaya sadece Kılıçdaroğlu’nun isminin gideceği netleşmiş oldu.

2- Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığından bir önceki adımını attı.

3- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığının hiçbir surette gündeminde yer almadığını göstermiş oldu.

4- Zaten aynı programda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili soruya, “Bunlar hiç konuşulmadı” demek suretiyle o defteri kapattı.

5- Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını açıklamak suretiyle aynı zamanda Abdullah Gül modelini de masadan kaldırmış oldu.

6’LI MASADA SORUN BEKLİYOR MU

Peki, Kılıçdaroğlu 6’lı masada bir sorun bekliyor mu? Akşener ya da Karamollaoğlu’nun çıkıp ortak adaylığını veto etmesinden endişe ediyor mu? Kılıçdaroğlu’na kısa bir süre önce yakın çevresi tarafından bu soru soruldu. “6’lı masada bir sorun çıkar mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “6’lı masada bir sorun çıkacağını zannetmiyorum” diye yanıt vermişti. Ben de o kulis bilgisi üzerine, “Kılıçdaroğlu 6’lı masadan engelleme bekliyor mu?” başlıklı yazıyı yazmıştım. Daha yazımın mürekkebi kurumadan Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya en güçlü adaylık mesajını verdi. “6’lı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım” dedi.

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6’LI MASA İŞİ TAMAM MI

6’lı masayı oluşturan lider olarak Kılıçdaroğlu’nun eli güçlü. Ancak 6’lı masadan sorun çıkmayacağından nasıl bu kadar emin oluyor, orasını bilemiyorum. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusu henüz müzakere edilmedi. Ama Kılıçdaroğlu, liderlerle ikili görüşmeler de yapıyor. Orada kendisine bu yönde bir güvence verildi mi? En azından adaylığı için yeşil ışık yakıldı mı, orasını bilemiyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masadaki küçük partilerin desteğini sağlamak için birkaç seçenek üzerinde çalıştığı söyleniyor. 6’lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu bu kozları masaya sürecek. Bunun başında küçük partilerin CHP listelerinden seçimlere girmesi geliyor. Eski seçim yasasında küçük partilerin ittifakın desteği ile milletvekili çıkarma imkânları vardı. Yeni çıkan seçim yasasına göre küçük partilerin milletvekili çıkarabilmeleri için aldıkları oyun, milletvekili çıkarmaya yeterli olması gerekiyor. Ama bu oyu alamayacakları belli. Kılıçdaroğlu’nun küçük partilere CHP listelerinden aday olmayı önereceği söyleniyor.

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HDP’DEN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

6’lı masanın tavrı belli değil ama HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu’na desteklerini CHP Genel Merkezi’ndeki ziyaretleri sırasında iletmişlerdi. Buldan ve Sancar, Mansur Yavaş ve Meral Akşener aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun adaylığına destek vereceklerini bizzat Kılıçdaroğlu’na ilettiler. Kemal Bey’in rahatlığı biraz da oradan geliyor.

LİDERLER SUSKUN

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması karşısında 6’lı masaya bir sessizlik hâkim oldu. Bırakın coşkulu bir desteği, hiçbir lider destek açıklaması yapmadı. Kılıçdaroğlu’nun bu suskunluğu dikkate alması gerekiyor. Liderler sessiz kaldığı sürece Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığının veto edilme ihtimali geçerli demektir.

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ABDULLAH GÜL’E VETO

Abdullah Gül, 30 Ağustos törenlerine katılmadığı eleştirileri üzerine bir video yayınladı. Din siyasete alet edilmemeli, tarzında sekülerlerin hoşuna gidecek mesajlar verdi. Tam bu süreçte Temel Karamollaoğlu, “Abdullah Gül’ün adaylığını garipsemem. Düşünülebilir” deyince bir anda Abdullah Gül yeniden gündeme geldi. Ancak Kılıçdaroğlu yaptığı çıkışla Abdullah Gül formülünü devre dışı bırakmış oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN YANITI İLGİNÇ

CHP’li Gürsel Tekin’in, HDP’ye bakanlık önerisi sorulduğunda Kılıçdaroğlu, “Hayır efendim. Karar alınırken 6 lider oturup konuşacağız” dedi. Yani yok demedi. Tepki göstermedi. Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin desteğine güveniyor. İYİ Parti’den Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Yavuz Ağıralioğlu’nun tepkilerine gelince sakın bu çıkışın 6’lı masayı dağıtacağını düşünmeyin. Bunlar hoş ama boş tepkiler. Yavuz Ağıralioğlu ile Koray Aydın daha önce de benzer çıkışlar yapmışlardı, ne oldu? Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığı görevinden alındı, Koray Aydın pasifize edildi.

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AKŞENER NE DİYECEK

HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırdığını söyleyen Akşener, HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüğünü ifade eden yine Meral Akşener. Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” sözü üzerine tepki göstermesi beklenen ise yine Meral Akşener. Peki Meral Akşener ne diyor? Akşener neden suskun kalıyor?

DEMİRTAŞ’IN BAKANLIK HESABI

Gürsel Tekin’i günah keçisi ilan etmenin anlamı yok. HDP’ye bakanlık verilmesini ilk olarak Selahattin Demirtaş’ın gündeme getirdiğini aylar öncesinden yazmıştım. Kulis bilgileri ışığında Demirtaş’ın, “Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir” sözlerine yer vermiştim. HDP kıyameti kopardı. Demirtaş tepki gösterdi. Ama kaynağım sağlamdı. Bunun üzerine Demirtaş, “Espri yaptım” dedi.

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SOYLU, ‘ELİMDE BELGE VAR’

Sonunda ne oldu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT’deki yayında, “Fikrim yok, bilgim var. Peki kim pişiriyor bu işi, nerede pişiyor? Bilgim var diyorum, değil mi? Mesele sadece bakanlık değil, başka işler de var. İki bakanlık. Yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Birisi başkan yardımcılığı. Direkt Kandil, buradaki iş tutanlarıyla. Öteki Kültür ve Turizm Bakanlığı” dedi. Süleyman Soylu, elinde belge olduğunu söyleyip TRT’deki yayında birlikte olduğu gazetecilere, bakanlığa gelmedikleri takdirde bu işin belgesini göstereceğini söylemişti. Ne oldu? HDP sus pus oldu.

Derinlerde ne pazarlıklar dönüyor, anladınız mı?