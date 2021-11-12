Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmeye büyük önem veriyor. AK Parti kaynaklarına göre Erdoğan, yemekli bir program olmasını arzu ediyor. Erdoğan’ın, ”Yemekli ve uzun soluklu görüşme” önerisi 10 Kasım yoğunluğu nedeniyle “uzun soluklu görüşme” olarak planlanıyor.

2 saat 20 dakika süren görüşmeden sonra Karamollaoğlu, “Oldukça olumlu havada geçen bir görüşme oldu” dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da görüşmeyi “olumlu” olarak ifade ettiler.

Erdoğan daha önce Oğuzhan Asiltürk’le, Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı içinde yer alması için bir diyalog sürecini başlatmıştı. Ama Temel Karamollaoğlu buna karşıydı. Oğuzhan Asiltürk’ün vefatıyla birlikte YİK Başkanlığı’nı da üstlendi. Eli güçlendi. Erdoğan’la görüşmeye iki şapkasıyla birlikte girdi.

GÜNDEM

Temel Karamollaoğlu’nun ajandasında ne vardı?

1- Parlamenter sistem önerisi

2- Ekonomik sıkıntılar

3- Toplumdaki adaletsizlik algısı

Karamollaoğlu,