İYİ Parti’deki infial büyüyor, peki masa dağılır mı

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Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ileri çıkışı yapıp, “Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım” demişti. Başından beri ‘Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altın hisse Akşener’in elinde’ diyorum. Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığının vizesi Akşener’den geçiyor.

KAZANACAK ADAY KRİTERİ

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması üzerine gözler Meral Akşener’e çevrildi. Akşener ise Yeni Çağ TV’deki yayında çok önemli bir mesaj verdi. Tam 4 kez “kazanacak aday” vurgusu yaptı. Bir kez “seçilecek” aday” dedi. Sonra, “Seçilecek aday dedim ama doğrusu kazanacak aday” diye düzeltme gereği duydu.

1- Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylarının vasıflarına dair ilan ettiği sıfatlar var. Çok doğru buldum. Kazanacak bir adayla (benim eklediğim bir şey) hâlâ orada duruyorum. Kazanacak bir adayla yola çıkmamız lazım.

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2- Kılıçdaroğlu’nun söylediği bütün sıfatlara katılarak mümkünse ilk turda seçilecek bir adayla gitmemiz gerektiğine inanıyorum.

3- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili vasıflar saydı. Biz hepimiz ona katılıyoruz. Aynı zamanda da kazanacak bir aday.

4- Kazanabileceğine kanaat ettiğimiz bir adayla 13. cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak.

5- Seçilecek bir adayla. Yanlış söyledim, kazanacak bir adayla gitmeliyiz.

İBRE YAVAŞ’A DÖNDÜ

Şimdi asıl soru şu, kazanacak aday kim? Akşener kimi kastediyor. Kılıçdaroğlu’nu kastetse ismini söyler, ‘Kemal Bey’i destekliyoruz‘ derdi. Böylece tartışma biterdi. Ama İYİ Parti cephesinde ibre Mansur Yavaş’ı gösteriyor.

Akşener’e yakınlığı ile bilinen İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemişti. Son dönemde Akşener ile Yavaş arasındaki yakınlaşma dikkate alınınca Kavuncu’nun bu sözleri Kılıçdaroğlu cephesinde sarsıntıya yol açmıştı.

AKŞENER’İN SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu’nun çıktığı her yayında Mansur Yavaş’ın isminin gündemde olmadığına, 6’lı masada uzlaşma sağlanırsa aday olduğuna dair açıklamalarından sonra İYİ Parti’den çok önemli iki açıklama geldi. Biri Yavuz Ağıralioğlu’nun doğrudan Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Ben aday olacağım” heveslerine milletin ümitlerinin kurban edilmemesi yönündeki uyarısıydı. Ağıralioğlu da saha da Mansur Yavaş isminin konuşulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na, ‘aday olacağım hevesiyle muhalefete mensup kesimlerin ümidini söndürme’ mesajını verdi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında cumhurbaşkanı adaylığının konuşulduğunu ve Yavaş’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında olduğu gibi partiler arasında bir konsensus olursa aday olacağını söylediğini açıkladı. Akşener’in de il başkanları toplantısında, “Altılı masa Yavaş’ı aday göstermezse ben aday gösteririm” dediğini aktardı.

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GÜRSEL TEKİN BOMBASI

Gürsel Tekin’in, “HDP’ye bakanlık verilebilir” şeklindeki çıkışının İYİ Parti’de böylesine büyük bir infiale yol açacağını tahmin etmiyordum. Meral Akşener, “Bizim olduğumuz masada HDP olmaz” dedi. Yavuz Ağıralioğlu, “HDP olursa masadan kalkarız” diye konuştu. Akşener daha önce HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini söylediği için bu tepkiler sürpriz sayılmadı. Ama bu denli yüksek bir dozda tepki verilmesi beklenmiyordu. Peki İYİ Parti neden bu denli sert tepki gösterdi.

CHP’Yİ BAĞLAR

1- Akşener, HDP’yle ilgili sözlerinin Gürsel Tekin’in kişisel düşüncesi olduğu kanaatinde değil. “Sayın Tekin, çok tecrübeli, CHP’nin kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir” sözleriyle CHP’nin kurumsal görüşünü yansıttığı görüşünde.

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KıLIÇDAROĞLU YUMUŞATTI

2- Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’in açıklamalarının sorulması üzerine net bir şekilde HDP’ye bakanlık verilmesi gibi bir düşüncemiz yok demedi. Tam aksine, “Karar alınırken 6 lider oturup karar alacağız” diye yumuşatmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun, “HDP ile görüşülebilir” şeklindeki sözleri ise İYİ Parti’de rahatsızlığı arttırdı.

KILIÇDAROĞLU ARAMADI

3- HDP krizi üzerine Kılıçdaroğlu ile Akşener’in görüştüğü haberi yayıldı. Ama bu daha sonra doğrulanmadı. Kılıçdaroğlu’nun Gürsel Tekin’in ve Barış Yarkadaş’ın açıklamaları üzerine Akşener’i arayıp doğrudan bilgilendirmemesi İYİ Parti’deki rahatsızlığı arttırdı.

HDP İLE ANLAŞTI MI

4- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP oylarını almak için HDP’ye yönelik pozitif mesajlar vermesi İYİ Parti’de “Kılıçdaroğlu ile HDP anlaştı mı?” sorusuna yol açtı.

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5- HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek Akşener ile Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ancak İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu aday olursa destek vereceklerini ilettikleri ortaya çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NA DARBE VURDU

Gürsel Tekin’in HDP çıkışının bir de öteki yüzü var. Gürsel Tekin, HDP çıkışıyla bombanın fitilini çekip 6’lı masanın ortasına bıraktı. İYİ Parti’yi en hassas yerinden vurdu. O nedenle tepkilerin odağında yer aldı. Ama asıl en büyük darbeyi Kılıçdaroğlu’na vurdu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem HDP’nin hem de İYİ Parti’nin oylarına ihtiyacı olan Kılıçdaroğlu tam işler yoluna girdi derken bir anda kendini Gürsel Tekin, İYİ Parti ve HDP krizinin ortasında buldu.

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BARIŞ YARKADAŞ İNFİALİ

İYİ Partililerle konuşuna kadar Barış Yarkadaş konusunda bu kadar tepkili olduklarını farkında değildim.

Barış Yarkadaş’ın, “Şimdi siz HDP’li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP’li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum, bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar” sözleri tam bir infiale yol açtı. İYİ Parti, Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

MASA DAĞILIR MI

Gürsel Tekin’in HDP çıkışı ve Barış Yarkadaş’ın aba altından sopa göstermesi CHP ile İYİ Parti arasında bir güven krizine neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığına darbe vurdu. Ama bunun hemen 6’lı masayı dağıtacağını düşünmek yanlış olur.