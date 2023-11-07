İYİ Parti ile CHP arasında ittifak umudu doğdu mu

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İzmir başta olmak üzere bazı illerde belediye başkan adaylarını açıklamaya başlamıştı. Ama İstanbul ve Ankara en sona bırakılmıştı. Zaten İYİ Parti’nin ittifak yapıp yapmaması bu iki il için önemli.

Çünkü İYİ Parti ittifak yapmadığı taktirde; CHP, İstanbul ve Ankara’yı kaybedebilir.

CHP’de kurultay yapıldı. “Sırtımdan hançerlendim” diyerek Meral Akşener’i işaret eden Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi.

AKŞENER TEBRİK ETTİ

Özgür Özel’i ilk tebrik eden ise Meral Akşener oldu. İYİ Parti yetkilileri bunu ‘siyasi nezaket gereği’ diye izah ediyorlar ama bu bir beklenti oluşturdu.

Peki CHP’deki değişim İYİ Parti’nin kararını gözden geçirmesine neden olur mu? Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığına önerdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için il bazlı ittifak yapılmasını sağlar mı?

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ÖZGÜR ÖZEL’İ İZLİYORLAR

İYİ Parti yöneticileri, “Biz kendi yol haritamızla ilgileniyoruz. Yerel seçim çalışmalarımızı organize ediyoruz” diyor. Ama bir yandan da parti kulislerinde şu değerlendirmeler yapılıyor.

1- CHP’de bir değişim gerçekleşti. Bu değişim nasıl olacak bunun ortaya çıkması lazım.

2- Özgür Özel’i izlemek gerekiyor. Ne yapacağını görmemiz lazım.

3- 81 ilde kendi adaylarımızla girme kararını Genel İdare Kurulu’nda aldık.

CHP’DEN TEKLİF GELİRSE

4- CHP’den bir ziyaret olursa, CHP’den yeni bir teklif gelirse bu değerlendirilir. Genel İdare Kurulumuza bunun gerekçeleri anlatılır. GİK’in vereceği karara göre hareket edilir.

KAPI AÇILABİLİR Mİ

Bu değerlendirmelerden şunu çıkardım; Meral Akşener, Kılıçdaroğlu döneminde CHP ile ittifaka kapıyı kapatmıştı. Özgür Özel’le birlikte kilitli olan kapının anahtarını çevirdi. Kapıyı araladı ama henüz açmadı. CHP’den gelecek teklife göre bu kapı açılabilir de tamamen kapanabilir de. Ama ben her nedense kapı açılabilir diye bir izlenim edindim.

İMAMOĞLU İLE ÖZGÜR ÖZEL ARASINDA İLK ÇATLAK

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkiyi kimi HEDEP’teki eşbaşkanlığa benzetiyor. Kimi bu ilişkiyi ‘İmamoğlu ve Özgür Özel, CHP’de kritik kararları birlikte alacak’ diye değerlendiriyor. ‘Asıl patron Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ise onun emanetçisi’ diyen de var.

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Özgür Özel ise İmamoğlu ile aralarındaki ilişkiyi “Kardeşlik hukuku” olarak tanımlıyor.

Adı ne olursa olsun CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olmak üzere iki eksen oluştu.

İLK ÇATIŞMA

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel ilişkisi ise, ilk sınavını daha 24 saat geçmeden Parti Meclisi seçiminde verdiler. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilk mücadele PM listesi üzerinde yaşandı.

İkili listeler üzerinde anlaşamadıkları için PM seçimi üç kez ertelenmek zorunda kaldı.

Ekrem İmamoğlu’nun 22 kişilik anahtar listede ısrar ettiği ortaya çıktı. Özgür Özel’in ise, Aleviler dışlanıyor görüntüsü vermemek için İstanbul eski il başkanı Cemal Canpolat’ı PM listesine almak istediği, İmamoğlu’nun buna itiraz ettiği söylendi.

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Sonuç ne oldu? Özgür Özel geri adım atmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu’nun istediğioldu. İstediği isimleri Parti Meclisi’ne soktu.

PM LİSTESİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ilişkisinde ilk çatlak, PM seçiminde oluştu. Bu ilişkiyi iki kritik sınav bekliyor.

1- CHP’de genel başkan yardımcılıklarının seçiminde kim etkili olacak?

2- Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde kimin tercihleri geçerli olacak?

Özgür Özel’in İstanbul’un ilçe belediye başkan adaylarının seçimini Ekrem İmamoğlu’na bırakmak istediği, ancak İmamoğlu’nun Türkiye genelindeki belediye başkan adaylarının belirlenmesinde etkili olmak istediği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen 10 büyükşehir belediye başkanının adaylığının tehlikede olduğu ifade ediliyor. İzmir için Tunç Soyer’in yerine Selin Sayek Böke ismi konuşulmaya başlandı. Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun, Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen’in, Adana’da Zeydan Karalar’ın adaylığının tehlikeye girdiği söyleniyor.

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CHP’DE ÖZGÜR ÖZEL HEYACANI YAŞANIYOR MU

‘CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu tehlikede mi, CHP kurultayında sürpriz yaşanır mı?’ diye sorduğum kulis yazılarını hazırlarken CHP’li bir yetkili, ”Tabanda değişim talebi o kadar güçlü ki kurultayda her şey olabilir. Seçim bu. Ne olacağı belli olmaz. Özgür de kazanabilir. Çünkü Kemal Bey kimseyi dinlemiyor. Yanlış yapmaya devam ediyor. Bırak Özgür Özel’in seçimi kazanmasını, eğer Ekrem İmamoğlu aday olsaydı Kılıçdaroğlu aday olmaya cesaret bile edemezdi. Tablo bu” diye uyarmıştı.

CHP kurultayında beklenen değil sürpriz olarak görülen gerçekleşti.

CHP’de artık yeni bir dönem başladı.

CHP DELEGESİNİN İRADESİNE SAYGI

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadığı ağır travma nedeniyle CHP’yle gönül bağları kopan, siyasete küsen muhalif taban değişimin gerçekleşmesiyle yeniden umutlandı mı?Kılıçdaroğlu’nun gitmesi ve Özgür Özel’in gelmesi CHP tabanında yeni bir heyecana yol açtı mı?

1- CHP, delegesinin iradesine saygı göstermeli.

2- Her değişim yeni bir umut demektir. ‘Kılıçdaroğlu ile seçim kazanmamız mümkün değil’ duygusuna kapılan CHP tabanı, Özgür Özel’le birlikte yeniden umutlandı.

3- Kılıçdaroğlu etkisi nedeniyle seçimlerde sandığa gitmeyeceği söylenen CHP seçmeni, yeni bir heyecanla seçimlere asılacak demektir. Bu demokrasi adına bir kazanımdır. Seçmen Özgür Özel’e bir kredi açar.

MESUT YILMAZ- TANSU ÇİLLER ÖRNEĞİ

4- Her değişim başarı getirmez. Örneğin ANAP’ta Mesut Yılmaz, DYP’de Tansu Çiller rüzgârı esti. Ama Yılmaz ve Çiller, partilerini iktidara taşıyamadıkları gibi ANAP ve DYP’nin siyasetten silinmesine neden oldular.

CHP’DEALEVİLER VE KÜRTLER DIŞLANIYOR MU

CHP’yi iki önemli tehlike bekliyor.

-Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi üzerine sosyal medyada, ‘CHP’de Aleviler tasfiye ediliyor’ havası oluşturuluyor.

-Özgür Özel’in anahtar listesinde yer alan Sezgin Tanrıkulu’nun PM’ye girememesi, ‘CHP’de Kürtler dışlanıyor’ yorumlarına neden oldu.

TEHLİKELİ BULUYORUM

- Mezhepler ve etnik kökenler üzerinden siyaset yapılmasını çok tehlikeli buluyorum. Sınır komşumuz olan Irak ve Suriye’nin etnik ve mezhep çatışmaları nedeniyle iç savaş içinde olduğu unutulmamalı.

- Bu tehlike nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçiminde Alevi kimliğini kullanmasına karşı çıkmıştım. Aynı fikirdeyim. Ancak Aleviler CHP’nin bir gerçeği. Baykal döneminde CHP’de Kürtler ve Aleviler dışlanıyorlar havası oluştuğu için ayrı parti kurma arayışlarına girmişlerdi.

-Özgür Özel’in öncelikle partide birlik ve bütünlüğü koruması ve ‘CHP’de Aleviler ve Kürtler tasfiye ediliyor’ algısına izin vermemesi gerekiyor.