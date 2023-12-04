İYİ Parti CHP ile seçim işbirliği kararı alacak mı

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Akşener o gün “İttifak sisteminin bu yapısı içinde milli bir siyaset, sürdürülebilir bir başarı, milletin kazanması mümkün değildir” demişti

LİDERLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Meral Akşener, Afyon Kocatepe’nin tarihi havası içinde siyasette büyük taaruzu başlatıyor gibi bir edayla konuşmuş, Erdoğan ve Bahçeli başta olmak üzere diğer liderlere de seçimlere ittifaksız girmeleri yönünde çağrı yapmıştı. Gürül gürül akan konuşmasıyla, “Tüm siyasi partilere açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız! Biz varız, sizleri de bekleriz” demişti.

ELÇİBEY’İ REFERANS GÖSTERDİ

5 Ekim’de Eskişehir’de yaptığı konuşmada ise ittifaksız seçime girme kararlarını Elçibey’in bir sözüne atıf yaparak açıklamış ve “Seçimi kazanmak için ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibarıyla rahmetli Elçibey’in dediği gibi, ‘Özü başımıza, yalnız başımıza peşine gideceğiz ve göreceğiz. Boyun kaçmış, kilon kaçmış. Hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış, hep beraber göreceğiz” demişti.

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İYİ PARTİ’Yİ KARIŞTIRDILAR MI?

Öyle ki Meral Akşener, partisinin son dönemde yaşadığı cinsel taciz ve parasal iddiaların, ittifaksız seçime girme kararı aldıklarından sonra başlamasına dikkat çekme gereği duymuştu.

İYİ Parti’nin en yüksek karar organı olan Genel İdare Kurulu da seçimlere tek başına girme kararı almıştı. Bahadır Erdem ve Faruk Köylüoğlu sırf bu nedenle partiden istifa etmişlerdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener’i ziyaret ederek seçimlerde işbirliği yapma teklifini iletti. Akşener, hayır biz ittifak yapmayacağız. Bu kararımızı ben tüm kamuoyuna ilan ettim. Hatta bu konuda diğer liderlere de çağrı yaptım, demedi. Genel İdare Kurulu’nun ittifaksız seçim kararı olduğunu belirtti, GİK’i toplayacağını, orada bu karar değişirse CHP’nin teklifini değerlendirebileceklerini söyledi. GİK kararında ısrar ederse yapacak bir şey olmadığını ifade etti.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ TAKİP EDİYOR

Herkes biliyor ki CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı kazanmak için İYİ Parti’nin desteğine ihtiyacı var. O nedenle Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’ın gözleri İYİ Parti’nin üzerinde olacak. Sadece gözleri değil, elleri de İYİ Parti’nin içinde olacak. İstanbul ve Ankara’da seçim işbirliği kararının çıkması için çalışacaklar.

İYİ PARTİ CEPHESİ

PEKİ İYİ Parti cephesinde durum ne? Ne bekleniyor?

GİK üyelerinin bir kısmı “İttifaksız seçim kararını alalı 2 ay oldu. Kararımızın arkasında duralım” diyor. Bir kısmı ise İstanbul ve Ankara’da işbirliği kapısının açılmasını istiyor.

AKŞENER BELİRLEYİCİ OLACAK

Burada elbette ki Akşener’in tavrı belirleyici olacak. Akşener kararın değiştirilmesi yönünde çaba gösterirse kapı aralanabilir. Yoksa ittifak teklifi rafa kaldırılır. O nedenle İYİ Parti GİK toplantısının sonucunu beklemek gerekiyor.

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SEÇİMİN KADERİNİ ETKİLEYECEK

İYİ Parti’nin kararı yerel seçimlerin kaderi açısından etkili olacak. Ama aslında İYİ Parti ve zikzakları nedeniyle güvenilirliği iyice yıpranan Meral Akşener kendi siyasi kaderlerini belirleyecek bir karar alacaklar.

Son yaşananlara bakınca, söz konusu İYİ Parti olunca bir kez düşünmek gerekiyor. Ama söz konusu Meral Akşener olunca iki kez düşünmek gerekiyor.

ABD’NİN GAZZE PLANI TEHLİKELİ

GEÇİCİ ateşkesin ardından İsrail, Gazze’deki katliamlarına kaldığı yerden devam ediyor. Peki ne olacak? İsrail, Gazze’yi insansızlaştırana kadar katliamlarına devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorduğu gibi kalıcı ateşkesin sağlanması için, “Daha ne kadar insan ölmesi lazım? Ne kadar çocuk ölmesi lazım...”

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İSRAİL’İN ÇIKIŞ PLANI YOK

Konuştuğum yetkililerin neredeyse tamamı İsrail’in bir çıkış planı olmadığını, sadece katliama odaklandıklarını söylüyorlar.

Ama ABD’nin bir çıkış planı olduğu anlaşılıyor.

İsrail katliama devam ederken, ABD şimdi yeni planını devreye sokmaya çalışıyor. Yeni planı dedim dikkat ettiyseniz.

Çünkü ABD Başkanı Biden’ın Tel Aviv’i ziyaret ettiğinde çantasında bir plan vardı. Ancak İsrail’in hastane vurması nedeniyle bir gün sonra Ürdün’de Mısır, Filistin ve Ürdün devlet başkanlarıyla yapacağı toplantı iptal edilmişti. Yoksa Biden’in çantasında, Gazze’lilerin Mısır’daki Sina Çölüne ve Ürdün’e sürülmesi, Gazze’nin yönetiminin uluslararası barış gücüne devredilmesi vardı.

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Mısır Devlet Başkanı Sisi, Filistinlilerin Sina çölüne sürülmesi planına sert tepki gösterdi. Ürdün bu teklife yanaşmadı. ABD’nin planı suya düştü.

GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Bölge ülkelerin direnci karşısında ABD geri adım atmak zorunda kaldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Sisi ile yaptığı görüşmede, ‘ABD’nin hiçbir şart altında Filistinlilerin Gazze’den ya da Batı Şeria’dan zorla yerinden edilmesine, Gazze’nin kuşatılmasına ya da Gazze’nin sınırlarının yeniden çizilmesine izin vermeyeceğini’ söyledi.

ABD’NİN YENİ PLANI

Ama ABD’nin planını güncellediği anlaşılıyor. Harris, yeni planı “Filistin Yönetimi altında birleşmiş bir Gazze ve Batı Şeria görmek istiyoruz” diye açıkladı.

Bir yerde ABD’nin bir planı varsa eyvah demek gerekiyor. Çünkü felaket geliyor demektir.

11 Eylül’den sonra Ortadoğu’ya demokrasi getireceklerdi. Irak’ı işgal edip, bölgeyi cehenneme çevirdiler.

Afganistan’ı Taliban’dan kurtaracaklardı. İki kez işgal edip, büyük katliamlara imza attıkları Afganistan’ı Taliban’a teslim ederek çekildiler.

HAMAS YOK

ABD bu planı yaparken Gazze halkına sormuyor. ABD bu planı yaparken Filistinlilerin ne istediğini dikkate almıyor.

ABD’nin bu planında Gazze’nin iradesi yok. Gazze’nin seçilmiş yönetimi olan Hamas yok. Zaten planın özü, Hamas’ı dışlamaya dayanıyor.

ULUSLARARASI BARIŞ GÜCÜ

Peki ne var?

Gazze’de Filistinliler katledilirken sesini dahi çıkaramayan Mahmut Abbas yönetiminde bir Filistin var. Birleşik Filistin’in güvenliğini ise Uluslararası Barış gücü sağlayacak.

Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan önce Ada’da uluslararası barış gücü vardı. Türklere yönelik katliamlara sesini çıkarmayıp, Rumlara hizmet eden barış gücünü kast ediyorum. Bosna’da da uluslararası barış gücü vardı. Kendisine sığınan Boşnakları, katledileceklerini bilmelerine rağmen Sırp milislere teslim etmişlerdi.

İSRAİL’E TESLİM

Gazze’ye uluslararası barış gücü demek, Gazze’yi İsrail’e teslim etmekten başka bir şey demek değil.