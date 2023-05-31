İmamoğlu’na hapis cezası onandı mı

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Millet İttifakı’nın devam edip etmeyeceği konusunda net konuşmadı. CHP Genel Merkezi’nde yapılan 6’lı Masa toplantısından ise fotoğraf verilmedi. Seçim sabahı Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkan adaylığına soyunduğu mesajını veren tweet’ini attı.

İki sorunun peşine düştüm.

1- Ekrem İmamoğlu, 24 saat geçmeden bu çıkışı neden yaptı?

2- Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu birlikte mi hareket ediyor?

YENİ BRÜTÜS MÜ

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için, “Aramızda baba oğul ilişkisi var” demişti. “Evladım Ekrem” diye seslenmişti. Siyasette yeni bir Brütüs olayı mı yaşanıyor? Kılıçdaroğlu, “Evladım Ekrem” tarafından sırtından mı hançerleniyor, diye düşündüm. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Brütüs’ü mü olacak diye baktım.

SİYASİ YASAK MI GELİYOR

Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.

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CHP GENEL BAŞKANI

Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine “Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar” diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar.

İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, “Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam” diye düşünmüş olabilir.

İMAMOĞLU ADAY

Ekrem İmamoğlu zamana karşı yarış içinde. Siyasi yasak kararı onanmadan önce CHP Genel Başkanı olmak istiyor. Peki seçilebilir mi? Şansı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın imkânları ve İstanbul iş dünyasının desteğiyle bunu sağlayacak ekonomik gücü de var.

Ancak doğru bir stratejiyle hareket edip oyunu doğru kurması şartıyla.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMEYECEK

SEÇİM gecesinden itibaren merak ettiğim sorunun cevabı her defasında aynı çıkıyor. Kılıçdaroğlu istifa edecek mi diye soruyorum. Hayır etmeyecek yanıtını alıyorum.

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“Yüzde 48 oy aldık. Başarılıyız. Ecevit’i bile geçtik” söylemlerini bir kenara bırakıyorum, Kılıçdaroğlu istifa etmiyor.

HANGİ KURULTAY OLSUN

Kılıçdaroğlu şimdi “Partiyi olağan kurultaya mı götüreyim, olağanüstü kurultay çağrısı mı yapayım?” konusuna karar vermeye çalışıyor. Olağan kurultay sürecini başlatırsa seçim yenilgisi soğumaya bırakılır, İmamoğlu’nun baskın bir şekilde gelmesinin önü kesilmiş olur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLEYECEK

Peki bundan Kılıçdaroğlu’nun kazancı ne olacak? “İstanbul Bizans’sa Ankara ‘Kahpe Bizans’tır” diye bir söz vardır. Olağan kurultay belediye başkan adaylıklarının belirlendiği takvime gelirse o zaman Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu, “Ya İstanbul adaylığı ya CHP” diye tercihe zorlama imkânına kavuşacak. İmamoğlu, İstanbul değil CHP derse o zaman Kılıçdaroğlu ya çarpışacak ya çekilecek. Son anda bir değişiklik olmazsa Ekrem İmamoğlu bugün Ankara’ya gelcek. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşecek

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KILIÇDAROĞLU KARAR VERMİŞ DEĞİL

Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmama konusunda kararını netleştirmediği söyleniyor. Şartlara bakıyor. Belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde diğer belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun etrafında toplanıp Ekrem İmamoğlu’na karşı güç birliği yaparlarsa Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak demektir. Son gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel başkanlığını bırakmayacağı yönünde.

İMAMOĞLU ADAY

Ama Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için aday mı derseniz, ona net bir cevap verebilirim. Aday, derim. Ama başta İstanbul il örgütlerinden olmak üzere, teşkilatta ve belediyelerde İmamoğlu’nu istemeyenler var. Bir kısmı Ankara’ya gelerek Kılıçdaroğlu’na desteklerini bildirdiler. İmamoğlu karşıtı belediye başkanları yerel seçim öncesinde listeleri İmamoğlu’nun belirlemesini istemiyorlar. Kılıçdaroğlu onlara yeniden adaylık sözü verirse devreye girmeye hazırlar.

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KİMLER BAKAN OLUYOR KABİNE NE ZAMAN KURULUYOR

MİLLETVEKİLLERİ cuma günü yemin edecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü önce yemin edecek, ardından da kabineyi açıklayacak.

Mevcut bakanlar milletvekili yemin törenine katılmayacaklar. Yeni kabinede yer almayanlar Meclis’in ilk toplantısında yemin edecekler.

MECLİS’TEKİ DENGE

Bu arada Meclis’le ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir rapor sunuldu. Meclis komisyonlarında dengelerin kritik olduğu belirtilerek milletvekili olan bakanların istifa ettirilip yeniden bakan yapılmaması yönünde görüş bildirildi. Bu durumda en fazla 3-4 bakanın görevine devam edeceği söyleniyor. “Hiçbir bakan yeni kabineye alınmayacak” diyenler de var ama ben onlara katılmıyorum.

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MEHMET ŞİMŞEK NE YAPACAK?

Gözler ekonomi yönetiminde. O nedenle Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi ilgiyle takip ediliyor. Mehmet Şimşek elini taşın altına koymaya hazır. Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin olumlu geçtiği söyleniyor. Mehmet Şimşek ilk kez bakan olacak değil. Daha önce de Erdoğan’la çalıştı. Ekonomiyle ilgili ne yapılması gerektiği konusunda bir sorunu yok. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Başarılı olabilmek için ekonomi yönetiminde istediği takımı kurup en az 2 yıl boyunca alacağı kararlara karışılmamasını istiyor. Başarı için bunu çok önemsiyor.

FAİZ KONUSU

Erdoğan çalıştığı isimlere alan açan bir lider. Ancak Erdoğan’ın faiz konusunda bir tercihi var. Mehmet Şimşek’in ise faiz konusunda farklı düşündüğü biliniyor. Şimşek ihtiyaç olduğunda faiz artırımı yapılmasını savunan isimlerden. Erdoğan ile Şimşek yüzde 90 oranında birlikte çalışacaklar. Ancak faiz konusunda aşılması gereken bir nokta var.

Ama diğer bakanlıklar yavaş yavaş şekilleniyor. Yeni isimler göreceğiz. İçlerinde bakan yardımcıları da var mülki idareden gelecek isimlerde.

ANKET FİRMALARI

CHP’ye çalışan anket firmalarının CHP’ye attığı kazığı kimse atmadı. Hem hiçbir anketleri doğru çıkmadı hem de tonlarca para aldılar.

Kılıçdaroğlu’nu yüzde 60 gösteren anketler vardı. En mütevazısı Kılıçdaroğlu’nun yüzde 53’le kazanacağını gösteriyordu. Hem de ilk turda. Bırakın ilk turu, ikinci turda 5 puan fark yedi.

Bu anket firmalarının sahipleri seçimden bu yana yine ekrandalar. Sanki yüzde yüz isabet ettirmiş gibi değerlendirmeler yapıyorlar. Buraya yazın, bunlar yerel seçimlerde de CHP ile çalışacaklar. CHP’li belediyelere anket yapacaklar.

Demem o ki CHP’yi sadece hiçbir katkısı olmadan 39 milletvekilliği alan küçük ortakları çarpmadı, anket firmaları da çarptı. Şimdi onların isimlerini vermeye gerek yok.

TEBRİK EDİYORUM

Ama ben Optimar Araştırma’nın sahibi Hilmi Daşdemir’i, Sonar Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı’yı, Genar Araştırma’nın sahibi İhsan Aktaş’ı, Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar’ı, Betimar Araştırma sahibi Gürkan Duman’ı ve Albayrak grubuna ait Areda-Survey Araştırma’yı tebrik ediyorum.

TEHDİT ETMİŞTİ

Herhalde büyük sapma yapan Konda’yı ve Bekir Ağırdır’ı, televizyon ekranlarından gazetecileri tehdit eden Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici’yi kutlayacak halim yoktur.