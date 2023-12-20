İmamoğlu seçimleri kaybediyor mu

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Cumhurbaşkanı adayı olacaksa seçimleri kazanması gerekiyor. CHP’nin başına geçecekse İstanbul’u kazanması lazım. İmamoğlu da bunun farkında.

O nedenle ittifak kurabileceği her kesimle ittifak yapmaya, ittifak yapamadıklarını ise parçalamaya çalışıyor.

“Ya benimsin ya kara toprağın” modunda. Ancak bu durum İmamoğlu’nu dezavantajlı duruma getiriyor. İstanbul seçimlerini kazanmasını sağlayan müttefiklerini birer birer kaybediyor.

1-2019 yerel seçimlerinde CHP’den sonra Ekrem İmamoğlu’nun en büyük destekçisi İYİ Parti’ydi. İYİ Parti’nin İstanbul’daki oy oranı yüzde 8. Bu seçimlere İYİ Parti desteğinden yoksun olarak girecek.

ALEVİLER KIRGIN

2- CHP açısından Alevi oyları olmazsa olmaz kıymetinde. Aleviler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tasfiyesinin sebebi olarak Ekrem İmamoğlu’nu görüyorlar. Seçimlere gün sayıyorlar, Kılıçdaroğlu’nun seçimden sonra geri döneceğine ilişkin sosyal medya paylaşımları yapıyorlar.

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Tek neden Kılıçdaroğlu değil. Bir de Alevi ilçe belediye başkanları var. Onlar da aday gösterilmeyecekler arasında yer alıyorlar. Alevi belediye başkanları tasfiye edilirse ikinci hayal kırıklığı yaşayacaklar. Aleviler, CHP’yi desteklerler ama eski motivasyondan uzaklar.

ADAY YAPILMAYACAK

BELEDİYE BAŞKANLARI

3-Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için aday gösterilmeyecek 9 belediye başkanı var. İçlerinde bir tek Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin durumu net değil. Ama aday yapılmayan belediye başkanları seçim sürecinde belediyelerini yönetmeye devam edecekler. Hem aday gösterilmeyip hem de Ekrem İmamoğlu için çalışmaları düşünülmüyor.

KARADENİZ OYLARI

4- İstanbul’da seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir Karadeniz varlığı söz konusu. Geçen seçimlerde başta Trabzonlular olmak üzere Karadenizlilerin bir kısmının “Bizim uşak” diyerek Ekrem İmamoğlu’nu destekledikleri biliniyor. İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde HDP’ye çok yakın gözükmesi Karadenizlileri rahatsız etti. Bu seçimde bir de sadece CHP-DEM ittifakı olursa milliyetçi duyguları ağır basan Karadenizliler, İmamoğlu’na kırmızı bayrak gösterebilir.

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KANDİL ‘EKREM’ DEDİ

PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Partisi, seçimlerde her yerde aday çıkarma kararı almıştı. O, DEM Parti’nin kararıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de benzer süreç yaşanmıştı. HDP, cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı almıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bunu ilan etmişti. Hatta Selahattin Demirtaş 3 kez adaylık başvurusu yapmıştı. Ama Kandil, Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi kararı alınca HDP’ye kuzu kuzu işbirliği yapmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Hatta Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gizli anlaşmaya rağmen... Yerel seçimlere giderken her yerde aday çıkarma kararı alınınca bekleyip ‘Esas patron ne diyecek?’ demiştim. Özgür Özel’in il bazlı seçim işbirliği teklifinden sonra DEM Parti yeniden toplandı. Batıda büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında aday çıkarmama kararı aldılar. Yerel seçim olması nedeniyle diğerinden farklı olarak batıda 27 ilçede belediye başkan adayı çıkaracaklarını ilan ettiler.

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Demek ki Kandil ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılan pazarlık böyle sonuçlanmıştı.

DEM Parti, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek. Ancak batıda ilçe belediye başkanlığı almak istiyorlar. Çünkü başta ABD olmak üzere Batı dünyasına ‘Biz sadece bölgede seçim kazanmıyoruz, Türkiye’nin batısında da belediye başkanlıkları kazanıyoruz’ mesajını vermek istiyorlar.

İSTEDİĞİ İLÇELER

DEM Parti’nin İstanbul’da iki belediye başkanlığı istediği söyleniyordu. Biri Esenyurt, diğeri Sultangazi olarak gelmişti kulağıma. DEM Parti bu sayıyı 4’e çıkardı. Esenyurt, Adalar, Sancaktepe ve Sultangazi’de aday çıkarma kararı aldılar.

PKK’nın İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya’da ilçe belediye başkanlığı istediği söyleniyordu. İYİ Parti’nin çekilmesiyle birlikte elleri iyice güçlendi. İstanbul’da 2’den 4’e çıktılar.

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EGE VE AKDENİZ’DE

Aydın’da Didim, Efeler, Germencik, Söke, Antalya’da Kepez, Adana’da Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir, İzmir’de ise Torbalı, Bayraklı ve Menemen’de aday çıkaracaklarını açıkladılar.

Bu bir seçim ittifakının ötesinde anlam taşıyor. PKK’nın siyasi kolu, Ekrem İmamoğlu sayesinde batıya uzanacak demektir.

AKŞENER SAVAŞI KAZANIR MI KAYBEDER Mİ

MERAL Akşener siyasi hayatının önemli kararlarından birini daha aldı. “Partimize yönelik operasyon var, buna karşı savaşacağım” dedi. 28 Şubat sürecinde DYP’ye yönelik operasyonu içeriden yaşamıştı. Halk, 28 Şubatçıların DYP’ye operasyon çektiğini fark edip desteklemişti. Böylece DYP o operasyonu başarıyla atlatmayı bildi. Ama Tansu Çiller devamını yönetemedi.

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1-Partisine operasyon yapıldığı tespiti doğru.

2-Operasyona karşı boyun eğmek, siyaseten kafayı giyotine uzatmak olurdu. Savaş kararı alması yerinde oldu. İlk iki düğmeyi doğru ilikledi.

3-Erdoğan partisine, şahsına ve Türkiye’ye yönelik operasyonlara karşı mücadeleyi seçti ve sonunda kazandı. Ama Akşener bir Erdoğan değil.

AKŞENER ZAAFLARI-AVANTAJLARI

1-Meral Akşener’in bu savaşı kazanabilmesi için öncelikle kontrollü bir mücadele yürütmesi gerekiyor. Akşener’in en büyük zaafı kontrolsüz bir güç gibi hareket ediyor olması. Bu ciddi bir zaaf.

2-Bu mücadelede, kamuoyunu İYİ Parti’yi parçalamaya yönelik bir operasyon yapıldığına ikna etmesi gerekiyor. Hiçbir siyasi mücadele halkı yanına çekmeden kazanılamaz. Bu konuda zaafları var.

3-Partisini güçlü bir şekilde arkasına alması gerekiyor. Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit, Erdoğan darbelere, parti kapatmalara, hapislere rağmen partilerinin gücü sayesinde başarılı oldular. Akşener partisini zayıflatıyor.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İMAMOĞLU’NA KARŞI

SİYASET dostların sayısını artırıp düşmanların sayısını azaltmaktır. Ama Ekrem İmamoğlu tam tersini yapıyor.

1-CHP kurultayında Kılıçdaroğlu’nu kendisine düşman etti. Kılıçdaroğlu görüştüğü partililere Ekrem İmamoğlu tehlikesinden söz ediyor.

2- İYİ Parti’yi parçalama operasyonuyla kendisini cumhurbaşkanı adayı gösteren, “Ablam” dediği Meral Akşener’in savaş açmasına neden oldu. Akşener, İYİ Parti’ye operasyonu yürüten merkezi Saraçhane olarak görüyor, operasyon lideri olarak Ekrem İmamoğlu’nu biliyor.

SEÇİLMESİ TEHLİKEYE GİRDİ

İmamoğlu’nun İYİ Parti’yi bölme operasyonu ise bumerang etkisi yapmaya başladı. Dönüp Ekrem İmamoğlu’nu vurabilir. Akşener açıkladı; İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da belediye başkan adayı çıkaracak. İstanbul’da oy oranı yüzde 8 olduğuna göre bunun yarısı Ekrem İmamoğlu’na oy vermese seçilmesi tehlikeye girer.