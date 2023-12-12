İmamoğlu-Özgür Özel-Kılıçdaroğlu arasında güç dengesi

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“Peki eğer İmamoğlu kaybederse ne olur?” diye sordum; “İmamoğlu İstanbul seçimlerini kaybederse CHP Genel Başkanı olmak ister. Partiyi olağanüstü kurultaya götürür” diye karşılık verdi.



“O zaman Özgür Özel’in durumu ne olur?” diye sorma gereği duydum; “Bu durumda Özgür Özel, CHP’nin en kısa ömürlü geçiş dönemi genel başkanı olur” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET

Siyasette kimseyi hafife almam. Hele hele Özgür Özel’i hiç almam. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun en yakın kurmayı olduktan sonra onu devirmeyi başardıysa, Ekrem İmamoğlu’na karşı da bir önlem alıyor demektir.

İMAMOĞLU YÖNETİYOR

CHP kurultayından sonra Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ilişkisi, “Eş başkanlar” olarak tarif edilmişti. Ama süreç içinde Ekrem İmamoğlu ipleri ele geçirmiş gözüküyor. Özgür Özel giderek ‘Gölge Genel Başkan’a dönüşüyor.

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“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 81 il başkanını topladı. Özgür Özel’in sonradan haberi oldu. O toplantıya katılmak durumunda kaldı. Muharrem İnce ile ittifak görüşmelerini Ekrem İmamoğlu yürütüyor. “İYİ Parti’yi kaybettik. Ama ben Muharrem İnce ile ittifak kurmayı başardım” demek istiyor. Özgür Özel iki başlı görüntüden rahatsız. Ama bunu dışarıya yansıtmamaya çalışıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu ile ipleri koparmamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun karşısında bir denge oluşturmak istiyor.”

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

Özgür Özel, Genel Başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, “Bir an önce Ekrem’i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm” demişti.



Özgür Özel bu teklifin ardından geçen hafta da Kılıçdaroğlu’nu ‘paralel genel merkez’ olarak adlandırılan çalışma ofisinde ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU İLE GÜÇBİRLİĞİ YAPAR MI

Bu durumda “Peki İmamoğlu İstanbul’u kaybeder, CHP Genel Başkanı olmak için olağanüstü kurultayı toplarsa Özgür Özel’in tavrı ne olur?” diye sordum.

“İstanbul’u kaybeden Ekrem İmamoğlu’nun gücü elinden gider. Bu durumda olağünüstü kurultayda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na karşı güçbirliği yapabilirler” dedi.

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Siyasette her şey olur. Kemal Kılıçdaroğlu’nun prensi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yapıp Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna oturdu. Koltuğu tehlikeye girince Ekrem İmamoğlu’na karşı Kılıçdaroğlu ile neden ittifak yapmasın?

Tabii tüm bu değerlendirmeler seçimlerin sonucuna bağlı. 24 saat sonrasının bile ne olacağı bilinmeyen CHP için seçimden sonrasına uzanan bir kulisi aktardım. Ekrem İmamoğlu’nun beslemelerinin saldıracağını da çok iyi biliyorum.

Ama arşivinizde bulunsun istedim. Bakarsınız o gün gelince Selvi yazmıştı dersiniz.



İSTANBUL’DA İMAMOĞLU DAMGASI



CHP’nin İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu’nun tespit edeceği zaten tartışmasız bir gerçek. Öyle ki İmamoğlu’nun ekibi aday adaylarıyla ilgili elemelere başlamışlar. Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen 9 belediye başkanının tekrar aday gösterilmeyeceği söyleniyor. Bu isimler:

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Bakırköy-Bülent Kerimoğlu

Maltepe- Ali Kılıç

Ataşehir-Battal İlgezdi

Adalar-Erdem Gül

Şişli-Muammer Keskin

Sarıyer-Şükrü Genç

Esenyurt-Kemal Deniz Bozkurt

Kadıköy- Şerdil Dara Odabaşı

İMAMOĞLU’NUN EKİBİ

Kurultayda Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden belediye başkanlarının ise yollarına devam edeceği söyleniyor. Bunlar kim?

Beylikdüzü-Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece- Hasan Akgün, Küçükçekmece-Kemal Çebi, Kartal-Gökhan Yüksel, Beşiktaş- Rıza Akpolat,

İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun da Beşiktaş Belediye Başkanlığı’nı istiyormuş. Bakalım Rıza Akpolat’ın durumu ne olacak?

İMAMOĞLU İLE ZÜLFÜ LİVANELİ NE KONUŞTU

Sol kesimin önemli sanatçı ve aydınlarından Zülfü Livaneli, cumhurbaşkanı adaylığı başta olmak üzere başından beri Ekrem İmamoğlu’nu destekliyor. Zülfü Livaneli ile Ekrem İmamoğlu, cuma günü akşam ünlü bir restoranda bir araya geldiler. Kendilerine ayrılan özel locada geç saate kadar yemek yiyip sohbet ettikleri söyleniyor. Ne konuştular sormadım.

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İNCE’YE ALKIŞLAR, AKŞENER’E LİNÇ



BİR tahterevalli gibi; kim CHP’yle ittifak yaparsa demokrasi kahramanı oluyor, kim CHP’yle işbirliğine yanaşmazsa siyasi lince maruz kalıyor.

Şu sıralar hedef tahtasında Meral Akşener var. Yerel seçimlere, “hür ve müstakil” olarak girme kararını aldıktan sonra İYİ Parti’nin başına gelmeyenler kalmadı. İstifalar, ihraçlar, cinsel taciz suçlamaları, partinin parasının çalındığı iddiaları havalarda uçuşuyor. CHP ile ittifak yaptığı dönemlerde demokrasi kahramanı ilan edilen Meral Akşener ise yine hedefte. 6’lı Masa’dan kalkıp 72 saat sonra oturduğu sırada, Akşener hayatının en büyük hakaretlerine maruz kalmıştı. Üzerine sifon çekenler çıkmıştı. Meral Hanım masaya döndü. Bir saat önce hain ilan edilen Akşener, bir saat içinde kahraman oldu. İYİ Parti yerel seçimlerde CHP’nin koltuk değneği olmayacağını açıkladığı andan itibaren Meral Akşener’e hakaret sezonu açıldı. Küfürlerin bini bir para.

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MUHARREM İNCE POPÜLER

Şu sıralarda Muharrem İnce gözde. Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edip seçimlerde destek açıklaması yaptıktan sonra, borsada Muharrem İnce’nin hisseleri tavan yaptı. Muharrem İnce’nin yarın Özgür Özel’le görüşmesi bekleniyor. Muharrem İnce bir de CHP’ye geri dönüp bir ilden belediye başkan adayı gösterilirse heykelini dikerler.

MUHARREM İNCE’Yİ LİNÇ ETMİŞLERDİ

Oysa Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde ittifak yapmadığı için ‘tu kaka’ ilan edilmişti. Ümit Özdağ ile gizli protokoller yapılıp bakanlıklar dağıtılırken, Muharrem İnce’ye ittifak teklifi bile yapılmamıştı. Buna rağmen cumhurbaşkanı adayı olduğu için Türk siyasetinin en ağır ve en çirkin hakaretlerine, komploya maruz kaldı. Sahte dekontlarla, sonradan üretilen porno kaset ididalarıyla cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda kaldı.



Öyle ahlaksız bir saldırı yapıldı ki, Muharrem İnce gibi güçlü birisi dahi hastanelik oldu. Muharrem İnce, o zaman hakkındaki iftiraların CHP Genel Merkezi tarafından yayıldığını söyledi. Yargıya müracaat etti. Yapılan operasyonda CHP Genel Merkezi’yle organik bağlantısı olan isimler gözaltına alındı.

Muharrem İnce’yi iğrenç bir kampanya ile cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakanlar şimdi alkışlıyorlar.

Bunun adı ne biliyor musunuz? Her yönüyle erdemsiz bir siyaset.