İmamoğlu ile Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı yarışı başladı

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Şimdi gözler 2028 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı tartışmasına çevrildi.

Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı olacak tartışması başladı.

Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerinden bu yana cumhurbaşkanı adayı olmak istediği biliniyor. Geçen seçimde önünü Kılıçdaroğlu kesti. Bu seçimde Özgür Özel’in seçilmesini sağladığı için İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’ni sağlama aldı.

Ancak Mansur Yavaş’ın da halk desteği güçlü.

Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU’NA YAVAŞ DENGESİ

Türk milleti kuyumcu terazisinde tartar gibi oy kullanıyor. Ekrem İmamoğlu’nu seçerken cumhurbaşkanlığı yarışında Mansur Yavaş’a tarihi bir zafer yaşattı. Seçimleri yüzde 51.14’le kazanan Ekrem İmamoğlu’na karşı Mansur Yavaş’a yüzde 60.43 oy oranı ile destek verdi.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’u tekrar kazanarak gücüne güç kattı. CHP Genel Başkanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etmesi cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki engelleri ortadan kaldırmasını sağladı.

Ama hiç ummadığı halde Mansur Yavaş gerçeği ile karşı karşıya kaldı.

Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da mazbatalarını alırken zaten cumhurbaşkanlığı için seçim kampanyasını başlattılar.

Ekrem İmamoğlu başörtülü annesi, modern giyimli eşi ile birlikte bir hoca efendiyi getirip makamında Kuran’ı Kerim okutarak görevine başladı. Bir elde Nutuk diğer elde Kuran’ı Kerim.

Mansur Yavaş ise ilçe belediye başkanlarının göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törenlerde “T.C.” levhaları asılırken kürsüye çıkarak mesajını verdi.

Özgür Özel, bu süreçte bir denge unsuru olabilir.

Özgür Özelile Ekrem İmamoğlu; biri CHP Genel Başkanı diğeri cumhurbaşkanı adayı gibi model oluşturabilirler.

Bu durumda Mansur Yavaş’a ise halkın adayı olarak ortaya çıkmak kalıyor. İmamoğlu kartlarını açık oynuyor, ama Mansur Yavaş’ı kim kolay lokma olarak görürse yanlış yapar. Mansur Yavaş bitti demeden bu mücadele bitmez.

ERDOĞAN OYUNU NASIL KURACAK

Cumhurbaşkanlığı yarışına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cephesinden baktım, ama bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu nereden kuracak?

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FİLİSTİN DAVASINA EVET AMA OPERASYONA HAYIR

Ne zaman bir eyleme orantısız müdahale görsem tedirgin olurum. Aklıma hep FETÖ’cülerin Gezi eylemlerinin ateşini körükleyen çadırları yakması gelir. Beyoğlu’ndaki Filistinle dayanışma eyleminde yaşananları kast ediyorum. “Filistin için bin genç” diye bir grup oluştu. Bu grubun tek amacı var Filistin üzerinden Erdoğan’a hakaret etmek. “Katil İsrail” diye slogan atmıyorlar. “Katil Netanyahu” diye bağırmıyorlar. İsrail’e uçaklarla silah taşıyan ABD’ye seslerini çıkarmıyorlar. İsrail’e, Netanyahu’ya en ağır lafları eden Erdoğan için “Katil Erdoğan” diye slogan atıyorlar.

Tek dertleri Erdoğan. Sanki İsrail’in kullandığı silahlar Türkiye’den gidiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.

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BAŞÖRTÜLÜLERİ ÖNE ÇIKARIYORLAR

Bir siyasi mühendislik yapıyorlar. Başörtülüleri ön plana çıkarıyorlar. Gezi’de de açıklamaları sevgi pıtırcığı gençlere yaptırırlardı. Bunlar da başörtülü gençleri öne çıkarıyorlar.

YUMRUK VE TERS KELEPÇE

Bu grup Beyoğlu’nda eylem yapıyor. Eylemleri bitince bir grup dağılmamakta ısrar ediyor. Direnen başörtülü bir genç polise tükürüyor, kolunu ısırdığı söyleniyor. Yeşil montlu kadın polis ise başörtülüyü tokatlıyor. Başörtülü bir kıza ters kelepçe takılıyor.

YANLIŞ, YANLIŞ, YANLIŞ

Bu kabul edilemez bir durum. Bunlar yanlış işler. Bu süreçlerin iyi yönetilmesi gerekiyor. Çünkü Filistin bizim ortak davamız. Başörtüsü bizim ortak mücadelemiz. Bu tür kitlesel eylemlerde soğukkanlı hareket edip, hoşgörülü olmak lazım. Bırakın slogan atsınlar.

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POLİSLER AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki polisin açığa alındığını açıkladı. Yerlikaya’nın yaptığı açıklama tansiyonu düşürdü. Buna rağmen sosyal medyada tahrikler devam etti. Sosyal medyadan Konya’da halkın yürüşüye geçtiğini yaymaya çalıştılar. Türkiye düşmanı PKK’lılar ve FETÖ’cüler başörtüsü savunucusu ve Filistin müdafii kesildiler.

PKK-FETÖ ELELE

PKK’lı Ferhat Encüile Mavi Marmara olayında şehitler verdiğimiz bir sırada dahi İsrail’i savunan firari FETÖ’cüler Savaş Genç ve Turhan Bozkurt, Filistin savunuculuğu yapıp başörtülülerin hamiliğine soyundular. Bunlar 28 Şubat sürecinde, başörtüsü eylemlerinin olduğu dönemde dahi “Başörtüsü fürüattır” demediler mi? Okullara başörtüsünün çıkarılıp gidilmesini savunmadılar mı?

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ŞEHİDİMİZİN KIZI

Filistin eylemlerine katılanların bir kısmının samimi olduğuna inanıyorum. Gözaltına alınan Mavi Marmara şehidimiz Cengiz Akyüz’ün kızı Beyza ile Erva gibilerin yüreğinin Gazze’yle attığından şüphem yoktur.

Ancak bu yine de bazı kuşkuları dile getirmeme engel değil. Çünkü, Amerikalıların yüzüne karşı “Hamas bir mücahit ordusudur” diyen Erdoğan’a karşı şimdiye kadar Hamas’ı terör örgütü olarak gösterenler çıkmış Filistin savunucusu kesilmişler. Bu organizasyonun arkasından hangi ülkenin istihbarat servisi çıkacak merak ediyorum.

HALİT MEŞAL, ERDOĞAN İÇİN NE DEDİ

İsrail’e ”One Minute” çeken tek lider olan Erdoğan’ın Filistin davasına yaptığı hizmetleri Hamas’ın siyasi liderlerinden Halid Meşal nasıl anlatıyor?

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesinde ticaret yaptığını söyleyenler, bizi sırtımızdan bıçaklayan, Filistin halkına ve direnişine destek vermeyenlerle aynı kişilerdir. Masa altından bize destek verenler çok daha fazla. Bunlar asil millet, biz de bu asil milletin her adımını ifşa etmek istemiyoruz. Ülkesinin iç yapısını etkileyen yerel seçimler bile onu Gazze’deki savaşta olup bitenlerden alıkoymayan reis Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”

Bunlar Halid Meşal’den daha fazla mı Hamas’ı savunuyorlar, Filistin davasına inanıyorlar?