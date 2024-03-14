İmamoğlu bu paraların kaynağı ne

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CHP İstanbul İl yönetimi tarafından yapılan her açıklama ise kuşkuların daha da artmasına neden oluyor.

KURUŞUNA KADAR ÖDENMİŞ

İşin merkezinde CHP’ye alınan il başkanlığı binası var. Ama il binasının parası CHP’nin Hazine yardımından kuruşu kuruşuna kadar ödenmiş. Ödemeler CHP’nin resmi banka hesabından yapılmış. Zaten Siyasi Partiler Kanunu’na göre partiler elden ödeme yapamaz, elden bağış alamaz. O kayıtdışılığa girer.

CHP’NİN HESAPLARINDA YER ALMIYOR

CHP’nin hesapları Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay tarafından incelenmiş. İl binası için ödenen paraların banka dekontu CHP’nin hesapları arasında yer alıyor. Ama tam aksine CHP’nin hesaplarında bir avukatın bürosunda sayılan paralardan, tutulan tesellüm tutanağında yer alan 15 milyon 510 bin lira yer almıyor.

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Yok eğer tapuda 24 milyon TL gösterilip üstü elden ödendiyse, o zaman CHP kayıtdışı para kullanmış ve vergi kaçırmış demektir. Bu da suçtur.

‘NAMIDİĞER KAFA KOPARAN’

Para sayma görüntülerinde Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia edilen resmi danışmanı Fatih Keleş var. 4 saat boyunca deste deste para saymaktan dolayı parmakları yorulmuş olmalı. Belli ki para sesini çok seviyor.

Fatih Keleş’in namı Ankara’ya kadar ulaşmıştı. “Kafa koparan” diye konuşuluyordu. İmamoğlu’nun kasası denilmesi boşuna değildi. Çok fütursuz hareket ediyor. Bu gücü nereden alıyor diye soruluyordu. Müteahhitlerin ilk başvuru adresi diye konuşuluyordu.

İMAMOĞLU’NUN CANI

Ekrem İmamoğlu da para sayma görüntüleri çıktıktan sonra bile Fatih Keleş’i “Benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım” diye savunma gereği duydu. Demek ki aralarında bizim de bilmediğimiz derin bir ilişki varmış.

FERHAT MURAT’IN SORULARI

CHP kaynaklarında iyi haber almasıyla bilinen iletişimci Ferhat Murat, sosyal medya hesabından bazı sorular sordu.

1- Fatih Keleş her cuma İBB Florya konutunda, İBB yönetimini, daire başkanlarını ve müdürleri toplayıp talimatlar veriyor mu?

2- Fatih Keleş, mülkiyeti ormana ait olan, rezervi veya ruhsatı biten maden ocaklarını “kayıtdışı paralar alarak” birilerine peşkeş çekmiş midir?

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Şu ana kadar bu sorulara cevap verilmedi.

İMAMOĞLU’NUN GENEL MÜDÜRÜ

Para sayma görüntülerinde Ekrem İmamoğlu’nun inşaatlarının genel müdürü Tuncay Yılmaz da yer alıyor. Tuncay Yılmaz’ın, Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketlerinin başına geçirecek kadar çok güvendiği birisi olduğu söyleniyor.

Şimdi bu durumda ortada deste deste para ve Ekrem İmamoğlu’nun etrafında örülen ilişkiler ağı? Bu kuşku doğurmaz mı? Bu iş nedir diye sorulmaz mı?

İMAMOĞLU-FATİH KELEŞ İLİŞKİSİ

Ekrem İmamoğlu ise her zaman olduğu gibi yağ gibi suyun üzerine çıkıyor. Hesap vermesi gerekirken hesap sormaya kalkışıyor. Bunlar daha buzdağının görünen yüzü diyorlar. Bakalım Ekrem İmamoğlu’nun “can dostum” dediği Fatih Keleş’in hesaplarından ne çıkacak?

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PARALARIN KAYNAĞI NE

Bu paralar nedir? Bu paralar nereden geliyor? Bu paraların kaynağı ne? Bu paralar kimlerden ve hangi bedel karşılığı alındı ve nereye harcanacak? Belediye parasıysa belediyenin parası Ekrem İmamoğlu’nun şahsi parası değil, belediyenin kasası İmamoğlu’nun kasası değil, ama yok eğer belediyeden iş karşılığı birilerinden kafa koparma usulüyle alındıysa, o paranın kaynağı temiz değil, kirli demektir. Bu parayla CHP’ye il başkanlığı binası alınamaz. Kayıtdışı paradan CHP sorumlu olur.

ERBAKAN’IN BAŞINA GELENLER

Erbakan’ın kayıp trilyon davasını boşa hatırlatmıyorum. Erbakan iki kangal sucuk, üç teneke peynir parasından dolayı 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu para CHP’nin il başkanlığı binasının alımında kullanıldı ama CHP’nin hesaplarında yer almıyorsa, o zaman CHP bunun hesabını vermekte zorlanır. Yani Ekrem İmamoğlu sadece kendisini değil CHP’yi de yakar.

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ADALET BAKANI’NIN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “Bir kara para varsa, yani suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacak” sözü önemli.

DENİZ YÜCEL DOĞRULADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklamasında, görüntülerdeki paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğu itiraf edildi. Peki o zaman CHP Genel Merkezi tarafından il binasının alımıyla ilgili kuruşu kuruşuna ödenen para ne oluyor? Bir parti ancak resmi hesaplarından işlem yapabilir. Bu para CHP’nin resmi hesabına girdi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Deniz Yücel, “Kaparo ödedik” diyerek kayıtdışı parayı kabul etti. Siyasi partiler çanta içinde balya balya para ile kaparo ödeyemez. Siyasi Partiler Kanunu’na aykırıdır. Ancak partinin resmi banka hesabından ödeme yapılır.

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KAPARO ÇELİŞKİSİ

Kaparo satıştan önce ödenir ama tam tersine satıştan sonra ödeniyor. Hadi kaparo ödendi diyelim, o zaman bunun satıştan düşülmesi gerekiyor. Burada bir çelişki var. Yani Ahmet Kaya’nın dediği gibi “Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça.”

KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU KONUŞMALI

CHP İstanbul İl binası alındığında Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, Canan Kaftancıoğlu da İstanbul İl Başkanı. Kendi dönemlerini şaibe altında bırakan bu olay karşısında ikisinin de konuşmaları gerekiyor. Herkesten önce CHP’lilerin gerçeği bilmeye hakkı var.

İMAMOĞLU HESAP SORAMAZ

Senin danışmanının, aile şirketinin genel müdürünün deste deste para sayılırken görüntüleri yayınlanıyor. Herkes bu iş nedir, biri bize izah etsin diye soruyor. Ekrem İmamoğlu’nun etrafındaki ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Ama Ekrem İmamoğlu her zamanki şark kurnazlığı ile hesap vermesi gerekirken tam aksine hesap sormaya kalkışıyor. Ekrem İmamoğlu hesap sorma konumunda değil, hesap verme durumunda. Oysa o kendisine komplo kurulduğunu ileri sürüyor. O zaman çık gerçekleri açıkla, komployu çökert. Böylece işi tersine çevir. Rüzgârı arkana al.