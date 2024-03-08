İmamoğlu, ‘Bu kadını ihraç et’ demiş

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Burcu Köksal, Afyon’daki mitingde heyecanlı bir konuşma yapıyor. “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” diyor.

SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Özgür Özel ise Afyon’dan sonra geçtiği Uşak’ta “Burcu Başkan’dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, ‘Aman başkanım sen düzelt’ dedi” diye açıklama yapıyor. Bunun üzerine Burcu Köksal, Özgür Özel’e “Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım” diye yanıt veriyor.

BİTTİĞİ AN

O an itibarıyla Özgür Özel’in genel başkanlığı fiili bitmiş demektir. Düşünsenize “Burcu Köksal benden düzeltmemi istedi” diyorsunuz, Burcu Köksal sizi yalanlıyor. Yetmiyor, “Sözlerimin arkasındayım” diyor. Bu durum CHP’deki liderlik krizini bir kez daha ortaya koyuyor.



Ama kriz burada bitmiyor.

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ÜÇÜ ARASINDA YAŞANAN KRİZ



Ekrem İmamoğlu’nun, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren açıklamasına geleceğim. Ama ondan önce çarşambayı perşembeye bağlayan gece Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Burcu Köksal arasında yaşanan bir kriz var.

İMAMOĞLU: ‘BU KADINI İHRAÇ ET’

Çarşamba günü akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i arıyor.

“Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin” diye talimat veriyor. Görüyor musunuz bir büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı’na talimat veriyor. O Genel Başkan da “Ben senin genel başkanınım. Sen kim oluyorsun da bana talimat veriyorsun?” demiyor, diyemiyor. Çünkü kendisini CHP Genel Başkanlığı’na seçtiren Ekrem İmamoğlu...

O koltukta İmamoğlu’nun emanetçisi olarak oturuyor.

BURCU KÖKSAL’IN YANITI

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı talimat üzerine gece Burcu Köksal’ı arıyor.

“Burcu Başkan sözlerini düzelt” diyor. Burcu Köksal omurgalı çıkıyor. “Düzeltmem. Çünkü yanlış yapmadım” karşılığını veriyor.

Burcu Köksal’ın DEM Partilileri ötekileştirici tutumunu doğru bulmuyorum. DEM Partililer bu ülkenin vatandaşı değil mi? Başta İstanbul’da olmak üzere Şanlıurfa’da, Mersin’de, Adana’da DEM Parti ile “kent uzlaşısı” adı altında ittifak yaparken iyi. İş Afyon’da milliyetçi oyları kapmaya gelince DEM Parti’ye kırmızı kart. İki yüzlü bir tutum diye buna denir. Ama omurgalı duruşundan dolayı Burcu Köksal’ı tebrik ediyorum.

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EKREM İMAMOĞLU AYAR VERİYOR

İş burada kalmadı.Özgür Özel sorunu çözemeyince Ekrem İmamoğlu, Burcu Köksal’a ayar veren bir çıkış yaptı. “Öyle ‘Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak” dedi.Burcu Köksal’a kapıyı gösterdi.

HAD BİLDİRİYOR

Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olarak İstanbul’da ilçe belediye başkanlarını çağırıp, “Seninle çalışmayacağız” demişti. Özgür Özel’e, “İstanbul’da seçim kampanyasını tek başıma yürüteceğim. Sen İstanbul’da seçim kampanyası yapmayacaksın” diyen Ekrem İmamoğlu, bu kez de bir büyükşehir belediye başkan adayına had bildiriyor.

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Ama parti hiyerarşisinde Burcu Köksal, Ekrem İmamoğlu’nun önünde yer alıyor. Çünkü seçimle gelmiş grup başkanvekili ve milletvekili.

BURCU KÖKSAL NE YAPACAK

Gelinen aşamada CHP açısından hoş olmayan bir tablo ile karşı karşıyayız.

Burcu Köksal geri adım atsa o zaman Afyon’da biter. Ekrem İmamoğlu’na cevap vermezse bu kez İmamoğlu’dan azar işitip susmuş olur.



Özgür Özel’e olumsuz yanıt veren Burcu Köksal, bakalım Ekrem İmamoğlu’na karşı ne yapacak?

İŞTE BELGESİ









Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı’nda henüz 5 ayını doldurmadı ama ne yaptıysa tersini söylemeye, ne vaat ettiyse tersini yapmaya devam ediyor. Önseçim sözü vererek seçimleri kazandı. Ama önseçimin yanından bile geçmedi. Özgür Özel’in bir de grup başkanvekiliyken desteklediği, genel başkan olduktan sonra tersini söyledikleri var. Bedelli askerlik konusu da öyle.

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BEDELLİLERDEN OY İSTEMİYOR

Özgür Özel, “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerlikten kaçanlardan değil” demişti. Hem askerliğini bedelli olarak yapan 1 milyon 744 bin 572 kişi bu açıklamadan dolayı rahatsız oldu. Hem de Özgür Özel baltayı taşa vurdu. Çünkü siyasi velinimeti olan Ekrem İmamoğlu’nun da Çankaya adayı yaptığı avukatı Hüseyin Can Güner’in de askerliğini bedelli olarak yaptığı ortaya çıktı.

BEDELLİYİ DESTEKLEMİŞ

Bu kadar olsa iyi. Bir de Özgür Özel’in Meclis’te bedelli askerlikle ilgili kanuni düzenlemeye destek verdiği ortaya çıktı. AK Parti o düzenleme ile bedelli askerliğe 28 günlük temel eğitim şartını getirmiş, CHP onun dahi kaldırılması gerektiğini savunmuş. Özgür Özel’le birlikte CHP’den oylamaya 41 milletvekili katılmış. 41 kere maşallah. 41’i de evet oyu vermiş. Bu durum da bize de Ahmet Kaya misali “Bu ne yaman çelişki anne” diye sormak düşer.