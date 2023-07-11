İmamoğlu aday olmuyor, Kılıçdaroğlu ‘Ekimde kurultay’ diyor

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Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu zor durumda kaldı. En yakın adamları karşısında yer alıp İmamoğlu’nun safına geçti.

Ama Kurultay sürecinin başlamasıyla birlikte tablo değişmeye başladı. Hafta sonu İstanbul’un ilçelerinde yapılan ilçe kongresi delege seçimlerinin tamamını Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu en iddialı olduğu İstanbul’da delege seçimlerini kazanamadı.

CHP delegelerinin ağırlığını İstanbul oluşturuyor. CHP’nin 1200 civarında kurultay delegesi bulunuyor. 196 delege ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Doğal delegelerle birlikte İstanbul’un ağırlığı 250 delegeye ulaşıyor. İstanbul delege sayısında 36 ille eşitleniyor.

KILIÇDAROĞLU GÜÇLENDİ

Ekrem İmamoğlu’nun en güçlü olduğu yerde ilçe kongrelerini kazanan Kılıçdaroğlu’nun, diğer illerdeki kongrelerde elinin daha güçlü olduğu söyleniyor.

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1- Kılıçdaroğlu İstanbul’daki başarıyı diğer illerde de gösterirse kurultay endişesi kalmayacak. Delege desteğini arkasına alacak olan Kılıçdaroğlu’nun ekim ayının sonunda büyük kurultayı toplaması bekleniyor. Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu böylece hem Ekrem İmamoğlu’nun değişim çıkışının önünü kesmiş olacak hem de seçim yenilgisinin ardından tekrar seçilerek güç tazeleyecek.

2- İlçe ve il kongrelerinde beklediğini bulamadığı takdirde Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışına girmeyecek. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ile yarışıp kaybetmek yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı ile yetinebileceği söyleniyor.

İSTANBUL ADAYI İMAMOĞLU

Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu’nun ekim sonunda yapmayı planladığı büyük kurultaydan sonra ilk olarak Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığını ilan edeceği söyleniyor.

İMAMOĞLU KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Ekrem İmamoğlu geçen hafta CHP İstanbul milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. CHP’nin İstanbul’da 18 milletvekili bulunuyor. Toplantıya 8 milletvekili katıldı. Ama ancak bunların yarısı İmamoğlu’nu destekliyor.

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Toplantıya Engin Altay, Gökhan Günaydın, Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, Yunus Emre, Ali Gökçek, Yüksel Mansur Kılıç, Turan Taşkın Özer katıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda, “Eğer değişim gerçekleşmezse yerel seçimleri de kaybedebiliriz” dediği ifade edildi. İmamoğlu’nun, “Değişim sürecine ben liderlik etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Ancak CHP genel başkanlığına aday olduğunu söylemediği belirtildi.

İmamoğlu, İstanbul seçimlerini kazanacağına inanıyor. Ama İstanbul’u ittifak sayesinde kazandığı için HDP ve İYİ Parti’nin aday çıkarması durumunda İstanbul’u kaybetme endişesi taşıdığı ifade ediliyor.

Bu arada İmamoğlu’nun canını sıkan bir başka gelişme de son zamanlarda yaptırdığı anketlerde beklediğini bulamaması.

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AKŞENER İTTİFAKA GÖZ KIRPTI

MERAL Akşener, seçimlerin ardından yapılan İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı’nın bittiğini açıklamıştı. CHP’den aldığı 15 milletvekili için “En büyük pişmanlığım” demişti. Akşener’in ardından İYİ Parti kurmayları yerel seçimlerde aday çıkaracaklarını açıklamıştı.

Yerel seçimleri İYİ Parti ve HDP desteğiyle kazanan CHP’de bu durum tehlike çanlarının çalmasına neden olmuştu. Çünkü HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da yerel seçimlerde her ilde aday çıkaracaklarını ilan etmişti.

SEÇİMLERDEN ÖNCE DE DEMİŞLERDİ

O zaman bunların, kaybedilen seçimin ardından sıcağı sıcağına yapılan açıklamalar olduğunu söylemiştim. Meral Akşener ve Pervin Buldan’ın cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde benzer açıklamalarından örnekler verip daha sonra Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verdiklerini vurgulamıştım.

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“Kumar masası” dediği Altılı Masa’dan kalkan Akşener’in 72 saat sonra masaya oturmasını, Pervin Buldan’ın, “Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız” diye açıklama yapmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini hatırlatmıştım.

İTTİFAK İÇİN ARANMADIM

Henüz yerel seçim sürecine girilmedi. Henüz aday tespiti aşamasına gelinmedi. Ama Meral Akşener’den ittifaka kapı aralayan ilk sinyal geldi. Akşener’in, İYİ Parti’nin başkanlık divanı toplantısında, “İttifak için henüz beni arayan olmadı. Biz çalışmalarımızı seçimlerden en güçlü çıkacak şekilde yapalım” dediği ifade ediliyor.

15 MİLLETVEKİLİ İSTEMEK

Akşener’in ayrıca “CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” sözünün yanlış anlaşıldığını söylediği ifade ediliyor. Akşener’in, “Bu sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben bu sözü CHP’yi üzmek için söylemedim. Daha çok mücadele etmemiz gerektiğini söylemek için ifade ettim” dediği söyleniyor.

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Tüm bunları alt alta koyunca, bir de siyasetin görünmez kurallarının devreye gireceğini hesap edince İYİ Parti ve HDP bu kez kesinlikle ittifak yapmayacaklar diyemiyorum. Yerel seçimler yaklaşınca ittifak kartı yeniden açılacak.

ASLI BAYKAL HAKLI ÇIKTI

SEÇİMLER bitti. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun her adımını avuçlarını patlatana kadar alkışlayanlar bugün “Başarısızsın, çekil” diye kampanya düzenliyorlar. Ama onların hiçbiri zamanında “Bunlar yanlış” diye itiraz etmemişlerdi. Aslı Baykal hariç.

Aslı Baykal, CHP’nin milli çizgiden ayrıldığını, gayrimilli bir çizgiye savrulduğunu savunmuştu.

- PKK’nın Türkiye’yi zor durumda bırakmak için ürettiği “TSK kimyasal silah kullanıyor” sözüne destek verenlerin CHP’de olmasına tepki göstermişti.

- “YPG terör örgütü değildir. Onlar vatanını savunuyor” sözüne karşı çıkmış, “YPG, PKK’nın Suriye’deki koludur, terör örgütüdür” demişti.

- ABD’li danışman Rifkin’in sömürge komiseri gibi göründüğü uyarısında bulunmuştu.

- CHP’nin HDP ile birlikte Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesini eleştirmişti.

Aslı Baykal seçimlerden önce neye yanlış dediyse seçimden sonra bunların yanlış olduğu ortaya çıktı.

Ama kimse Aslı Baykal’a “Sen haklıymışsın” demedi. Biz bari hakkını teslim edelim.