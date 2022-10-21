İki lider golf aracında ne konuştu?

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağımız kalktıktan kısa bir süre sonra uçağı gezdi. Heyettekilere “Hoş geldiniz” dedi. Çocuklu bir aile vardı. Cumhurbaşkanı’nı görünce ayağa kalkmaya çalıştılar. Erdoğan, “Kalkmayın” dedi. Çocuğu sevdi. Genç bir hanım ve küçük çocuğu vardı.

ÇOK ÇOCUK

Cumhurbaşkanı hal hatır sorduktan sonra, “Kaç çocuk var?” diye sordu. Söz konusu Erdoğan’ın çok çocuk tavsiyesi olunca araya girdim. “Mehmet Ali Çelebi’ye çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Nerelere çektiler” dedim. Güldü. Erdoğan bu tavsiyesini 20 yıldır yapıyor. Her nikâhta, her genç çiftlerle bir araya gelişinde çocuk yapın diyor. Nikâh cüzdanını geline verirken çok çocuk yapmalarını tavsiye ediyor. Bir de Erdoğan’ın PKK ile ilgili sözlerini Kürtler için söyledi diye çarpıttılar. Erdoğan aynı tavsiyeyi Kürtlere de yapıyor. Kürt sorununun önündeki en büyük engelleri kaldıran lider. Erdoğan Kürtleri sever, Kürtler de Erdoğan’ı. Uçaktan son notları aktarıp Azerbaycan izlenimlerini aktarmak istiyorum. Heyette milli haltercimiz Halil Mutlu da vardı. Erdoğan, “Halil nasılsın, ne yapıyorsun, halter kaldırıyor musun?” diye sordu. Halil Mutlu, “Artık kaldırmıyorum” diye karşılık verdi.

Haberin Devamı

MORALİ YÜKSEKTİ

Ahaber ve ATV’nin başarılı sunucusu Cansın Helvacı, Erdoğan’a “Nasılsınız?” diye sordu. Erdoğan, “Nasıl görünüyorum? Gayet iyiyim” cevabını verdi. Cansın Helvacı da “Ben de bu cevabı almak için soruyorum” dedi. Erdoğan’ın morali iyiydi.

ZENGİLAN HAVAALANI

Esenboğa’dan Zengilan Havalimanı’na uçuşumuz 2 saat sürdü. Zengilan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da. Karabağ’ın işgal altında olduğu yıllarda da Azerbaycan’a geldiğim için bu zaferin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Karabağ’dan önce bir Azerbaycan vardı, bir de Karabağ zaferinden sonra başka bir Azerbaycan var diyeyim, gerisini siz anlayın. Zengilan, Karabağ zaferinden sonra, Fuzuli Havalimanı’ndan sonra açılan ikinci havalimanı.

Haberin Devamı

SINIR HATTINDA

Zengilan tam Ermenistan, İran sınırında olduğu için uçakta en çok uçağın kanadı bu tarafa eğilirse İran, öbür tarafa eğilirse Ermenistan’dayız esprisi yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uçağın merdivenlerinde karşıladı. İnsan, “İki devlet bir millet” tarifini Azerbaycan’a gelince hissediyor. Erdoğan ile Aliyev, lider diplomasisini “gardaşlık” zemininde başarıyla götüren iki lider.

GOLF ARABASINDA

Zengilan Havalimanı aynı zamanda ulaşım anlamında bölgenin kaderini değiştirecek olan Zengezur Koridoru’nun başlangıç noktasında bulunuyor. Ermenistan anlaşmaya rağmen Zengezur Koridoru’nun yapılması için ayak sürüyor. İran engellemeye çalışıyor. Ama Erdoğan ile Aliyev kararlı. Putin de projeyi destekliyor. Çok uzun olmayan bir zamanda Zengezur Koridoru’nun temelinin açılışına gelmeyi umuyorum. Zaten havaalanında “Zengezur’a hoş geldiniz” diye yazıyor. Havalimanındaki açılıştan sonra iki lider, golf arabasıyla akıllı tarım köyü olan Agropark’a geçtiler. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sürpriz yaptı. Kadın gazetecileri golf arabasına aldı. Golf arabasındaki konuşmaları da ben onlardan öğrendim. Gazeteci her yerde gazeteci. Bengütürk Dış Politika editörü Ecem Toplar, golf arabasında sorusunu sormuş. Ecem’in “Yeni bir havaalanı var mı? sorusuna İlham Aliyev, “Laçın Havaalanı var. 2025’te” yanıtını vermiş. Bu sırada Erdoğan araya girerek, “Çok geç diyorsun. Uzatmayalım. 2023-2024’te olsun. Çok fazla uzamasın” demiş. Sonra iki lider karşılıklı olarak gülüşmüşler. Aliyev, “üzerinde çalışalım” diye karşılık vermiş. İlham Aliyev golf arabasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Zengilan Havaalanı ile Agropark arasındaki bölge hakkında bilgi vermiş. Akıllı köy projesinin sadece tarım ve hayvancılık boyutu yok. Bir de yeşil enerji ayağı var.

Haberin Devamı

HALTER KALDIRDI

Agropark bizim Atatürk Orman Çiftliği modelini andırıyor. Ermenilerin yaktığı yerler yeşil tarım alanlarına, hayvancılığın merkezine dönüştürülüyor. Erdoğan ile Aliyev temeli atmışlar. Açılışı da birlikte yaptılar. İlginç bir şey oldu. Kompleksi gezerken spor merkezine gelince Aliyev ceketini çıkardı, kollarını sıvadı, halterin başına geçti. İlk silkmede halteri kaldırdı. Milli haltercimiz Halil Mutlu’dan geçer not aldı. Tören alanı otantikti. Koltuklar yoktu. Cumhurbaşkanları ve bakanlar saman balyalarının üzerinde oturdu.

Agropark’ta sergilenen tarım aletleri vardı. “Bunda ne ilginçlik var?” diyeceksiniz. Bir traktöre, “Kahraman” ismi verilmiş. Kahramanın bir hikâyesi var. Ermeniler bölgeyi mayınlamış. Mayınların temizlenmesi 20 yıl sürer deniliyor. Kahramanın önüne bir aparat bağlanmış, mayın temizliyor. Birçok insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğu için traktörün adını Kahraman koymuşlar. Bir açılıştan diğerine, bir temel atmadan diğerine koştuk. İki lider başbaşa görüşmeyi ise Cebrayıl’da yaptılar. İran ve Ermenistan’ın gözlerinin bu görüşme üzerinde olduğundan şüphem yoktur.