Helalleşme mi tehdit mi karar verin

Yangından sonra Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyor. Bütün parti liderlerinin kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söylüyor. O ana kadar Kılıçdaroğlu’nun aramadığını ifade ediyor.

Vay sen misin bunu söyleyen.

KAMERALARIN ÖNÜNDE TEHDİT

Ekrem İmamoğlu kameraların önünde Yuvanidis’i arıyor. Açıyor ağzını yumuyor gözünü. Kameraların önünde Yuvanidis’i tehdit ediyor, yetinmiyor bunu bir de sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ben adamın aklını alırım havasında.

Rum vatandaşlarımızın hastanesinde yangın çıkmış. Ülkenin Cumhurbaşkanı hem yangını söndürme çalışmalarını yakından takip etmiş hem de yangından sonra Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Yuvanidis’i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmiş.

Yuvanidis ise yaşadıkları sıkıntı karşısında Cumhurbaşkanı’nın yakından ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti paylaşmış. Cumhurbaşkanı’nın bu tavrı başta Rumlar olmak üzere gayrimüslim vatandaşlarımız açısından olumlu değil mi? Türkiye açısından olumlu bir hava. Gayrimüslüm vatandaşlarımız ülkenin Cumhurbaşkanı’nın kendileriyle ilgilenmesinden dolayı memnun olmaz mı? Biz de bu ülkenin vatandaşıyız, Cumhurbaşkanı’mız bizimle de ilgileniyor, bizim de başımızda bir devletimiz var diye düşünmez mi?

BÖYLE Mİ HELLAŞECEĞİZ

Peki İmamoğlu bunun neyinden rahatsız oluyor?

Ama İmamoğlu büyük adam. Nasıl olur da Yuvanidis başta kendisine teşekkür etmez. Kurmuş kameraları, açmış telefonu, tehdit etmiş Yuvanidis’i, sonra bunu da bir marifet gibi sosyal medya hesabından yayınlamış.

Ey Kılıçdaroğlu, sen helalleşme diye kapı kapı dolaşıyorsun ama kameraların önünde gayrimüslim vatandaşlarımızı tehdit eden İmamoğlu sayesinde mi helalleşeceksin?

KILIÇDAROĞLU’NU SABOTE

Helalleşme konusunda Kılıçdaroğlu’nun samimiyetini sorgulamak ya da geçmişe dönüp sen şunlara şunlara hakaret ettin, devletin bürokratlarını tehdit ettin, böyle helalleşme mi olur deme niyetinde değilim.

Ama Kılıçdaroğlu’nun helalleşme hamlesinin CHP tarafından sabote edildiğini düşünüyorum.

İşte CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un tweet’i.

Engin Özkoç, “Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak ‘Biz de sizdeniz’ diye gelecekler onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgârgülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam.”

Kafa bu işte. Not ediyorlarmış.

Onu not et, bunu not et. Peki kimden oy alacaksın?

Daha seçimi kazanmadan tehdit etmeye başladı bunlar.

CHP’li Gürsel Tekin, 7 Haziran seçimleri öncesinde, “8-9 Haziran’da kirli gazetelerin tamamına el koyacağız” diye tehdit etmişti. Ümit Özdağ’ın babası Muzaffer Özdağ da 27 Mayıs’tan sonra, “Bab-ı Ali’den de geçeceğiz” demişti.

Kafa aynı kafa.

Bunlar tanklarla, cezaevi ile tehdit etmeye pek meraklılar.

NAGEHAN ALÇI’YA TEHDİT

Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı diye Nagehan Alçı’yı hedef alan Fazıl Say, “Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı” diye tehdit etmedi mi? Nagehan Alçı ne yapmış, gazetecilik yapmış. Sanki vatanı bölmüş. Dünyaca ünlü bir sanatçımız dahi tehdit dilini kullanıyorsa bize de, “Kardeş, hani helalleşiyordunuz?” diye sormak düşer.



Önce milleti tehdit eden o elinizi indirin. Kemal Bey, benden uyarması. Sen helalleşelim diye çırpınırken, partin seni sırtından hançerliyor.

ERDOĞAN, ESED’LE GÖRÜŞECEK Mİ



SOÇİ Zirvesi’nden sonra Suriye rejimi ile ilişkiler konusunda hava değişti. Daha önce Esed’le doğrudan ilişki kurulmasını istemeyen Putin, rejimle doğrudan ilişki kurulmasını önerdi. Bunda Ukrayna’da sıkışan Putin’in, Suriye’yi İran’a kaptırmama kaygısı rol oynasa da Erdoğan pası aldı.

Ama hemen Erdoğan, Esed’le görüşecek mi yönünde bir tartışma başladı. İşi Esed-Erdoğan görüşmesine kilitlemek demek bu iş olmasın demektir. Sürecin olgunlaşması gerekiyor. Ama yine de en sonda yazacağımı en başta yazayım. Bu soruyu sordum. “Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok” yanıtını aldım. Ama dikkat edin, “şu anda” denildi. “Yok” denilmedi. Suudi Arabistan ve BAE ile de önce ilişkiler bir seviyeye getirildi sonra devlet başkanıyla önce telefonla görüşüp sonra karşılıklı ziyaretler oldu. Erdoğan-Esed görüşmesiyle ilgili bu soruyu ise ancak süreç olgunlaştıktan sonra sormak anlamlı olur.

DÖRT NOKTADA AÇILIM

1- Suriye ile ilişkiler istihbarat servisleri düzeyinde yürütülüyordu. Bundan sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından atanacak bir özel temsilci ya da Dışişleri’nden bir birim tarafından yürütülebilir.

2- Suudi Arabistan ve BAE de, Suriye’deki İran etkisinden rahatsız. Onlar da Suriye’yi Arap ligine döndürmek istiyor. O nedenle 1 Kasım’da Cezayir’de toplanacak olan Arap liginde ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ilk toplantısına da Suriye davet edilebilir.

3- Putin’in açıklamasındaki püf noktasından biri Adana mutabakatının güncellenmesi önerisiydi. Adana mutabakatı güncellenerek, Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ve kazanımları garanti altına alınabilir. Böylece Suriyeli muhaliflerin kaygıları da giderilmiş olur.



4- İran ve ABD, yeni süreci sabote edebilir. PKK’nın son dönemlerde Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırmasının altında da o yatıyor. Erdoğan ve Putin bu riski satın almış durumda. Suriye ile yeni sürecin kapısı ABD ve İran’a rağmen atılacak.

İSRAİL’E BÜYÜKELÇİ NE ZAMAN ATANACAK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsrail’e büyükelçi atanacağı açıklamasının mürekkebi kurumadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Lapid ile görüşmesi haberi son dakika olarak düştü.

O İSİM BELLİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyaretinden sonra iki ülke ilişkileri hızla gelişiyor. Bu durum bizim ABD’deki Yahudi Lobisi ile ilişkilerimizi de olumlu yönde etkileyecek.

Büyükelçi ataması da çok fazla gecikmeyecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuş bir büyükelçiler kararnamesi var. 30-40 büyükelçinin yeri değişiyor ya da yerlerine yeni atamalar yapılıyor. İsrail’e atanacak yeni büyükelçi de o kararnamenin içinde yer alıyor. İsim belli, kararnameye girmiş, Cumhurbaşkanı onayladığı takdirde atama gerçekleşmiş olacak.

Bir son dakika ile İsrail’e büyükelçi atandığı haberini alacağız. Hem de kısa bir süre içinde.