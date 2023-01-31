Hani yalandı Meral Hanım

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Önce Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş’in 27 Ocak 2023 tarihli yazısından birkaç alıntı yapacağım.

Sertaç Eş, İYİ Parti tarafından 6’lı Masa’nın diğer ortaklarına sunulan öneriyi, “İYİ Partili kurmaylar tarafından hazırlanan ve 6’lı Masa partilerine sunulan öneriler, ‘Cumhurbaşkanının tek yardımcısının olması ve güçlendirilmiş yetkileri olmalı, fiili başbakan olarak görev yapmalı’ oldu” diye aktarıyor.

İYİ PARTİ HEYETİ

Sertaç Eş yazısının ilerleyen bölümünde ayrıntı veriyor.

“Cumhuriyet’in İYİ Partili kaynaklardan aldığı bilgiye göre bir partili heyet masada yer alan diğer partileri ziyaret ederek kendilerinin önerilerini sundu. Heyette, İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, Şenol Sunat, Ümit Özlale, Bahadır Erdem yer aldı. Akşener’in danışmanı Güven Sak’ın da hazırlanan öneriye önemli katkılarda bulunduğu öğrenildi. İYİ Partili kurmaylar tarafından hazırlanan öneri iki ana noktaya odaklanıyor. Buna göre seçimlerin kazanılması durumunda cumhurbaşkanının tek yardımcısının olması ve güçlendirilmiş yetkileri olmalı, fiili başbakan olarak görev yapmalı. Bu makam için de en uygun isim Meral Akşener” diyor.

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Meral Hanım İYİ Parti’de bu isimlerden oluşan bir heyet kurulmadı mı? Eğer böyle bir heyet yoksa bu isimler hayali dersiniz, olur biter.

OY HAKKI KONUSU

Sertaç Eş, İYİ Parti’nin 6’lı Masa’daki oy hakkına ilişkin önerisini ise şöyle aktarıyor: “İYİ Parti’nin önerisine göre kararlar alınırken, İYİ Parti ve CHP genel başkanları, oyları yaklaşık/eşit olduğu için ikişer oy hakkına, diğer parti genel başkanları ise birer oy hakkına sahip olacaklar.”

KÜBRA PAR’IN KULİSİ

Bir alıntı da Habertürk’ten Kübra Par’dan.“Meğer İYİ Parti kurmaylarından oluşan bir heyet geçtiğimiz günlerde tek tek liderleri ziyaret ederek geçiş süreci yol haritası taslağına dair çekincelerini ve önerilerini anlatmışlar.

Bahadır Erdem, Şenol Sunat, Ümit Özlale, Metin Ergun ve İsmail Tatlıoğlu’ndan oluşan heyet bu görüşmelerde, 6 parti liderinin cumhurbaşkanı yardımcısı olarak cumhurbaşkanının karar alma mekanizmasında doğrudan etkin olmasının çok başlılık yaratacağını, bunun da halk nezdinde soru işaretlerine yol açarak olumsuz bir hava estireceğini söylemişler. Ayrıca seçilecek olan cumhurbaşkanının geçiş süreci boyunca partisinden istifa etmemesini öngören maddenin de partili cumhurbaşkanı sisteminin devamı niteliğinde olacağını belirtmişler.”

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YALAN DEMİŞTİ

İYİ Parti’nin bu önerisini yazdım. Ancak Meral Akşener, Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada, “Bakın yanlış bilgi demiyorum, yalan diyorum. Birileri maalesef gazeteci arkadaşlarımızı işletmiş. Ne Sayın Kılıçdaroğlu’na ne Masa’daki diğer arkadaşlarımıza bu konuda değil talepte bulunmak, ima yollu bir şey söylemiş değilim” dedi.

Bu durumda hangisi yalan?

Murat Yetkin gibi tecrübeli bir gazeteci sanıyorum Akşener’e, “Bunların hangisi yalan?” diye sorar.

HANGİSİ YALAN SORUSU

26 Ocak’taki toplantıda yol haritası neden çıkmadı? İYİ Parti’nin bu önerisini diğer partiler kabul etmediği için olmasın?

BİRİNCİ MECLİS’TE Z KUŞAĞI İLE

HAFTAYA çok anlamlı bir mekânda başladım. 6’lı Masa’nın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladığı saatlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği bir program nedeniyle bir grup gençle Birinci Meclis’teydim. Tarihi mekânda Birinci Meclis’in havasını soludum. Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Şubat tarihine kadar 15 ilde 15 farklı temayla kış kampları düzenliyor.

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TEMATİK KAMPLAR

Birinci Meclis’teki program, Diplomat Akademi Kampı olarak düzenlenmiş. Gaziantep’te Gastronomi, Van’da Mühendislik, Aydın’da Edebiyat, Samsun’da Gönüllülük Coğrafyası, Antalya’da Gönüllülük, Mersin’de Güzel Sanatlar, İstanbul’da Ekonomi, Kocaeli’de Dijital İletişim, Konya’da Arkeoloji, Sakarya’da Akıllı Tarım ve Çevre, Diyarbakır’da Medeniyet, Muğla’da Psikoloji, İzmir’de Felsefe, Erzurum’da Kış kampı gibi.

Z KUŞAĞI NASILMIŞ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasını yaparken gençlere dikkat ettim. Çok ilgililerdi. Z kuşağını bize hiçbir şeye ilgi duymayan tipler gibi gösteriyorlar. Hiç öyle değiller. Tam aksine ülke sorunlarıyla ilgililer. Diplomat kampına katılanları gördüm, gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerdi.

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KASAPOĞLU’NUN MEKÂN VURGUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu sözlerine, “Birinci Meclis’teyiz. Özellikle çok güçlü ilhama, manaya sahip bir mekândayız. Bu kürsü, bu oturduğunuz mekânlar, sıralar, her biri yaşayan bir tarih” diye başladı.

Birinci Meclis’teki çok çeşitliliği anlattı. Sonra sözü bugün Türkiye’nin diplomasideki yerine getirdi.

“Ülkemizin diplomaside gücünü hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’nin bu anlamda gücünü artıran siyaset anlayışımız var” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuşmasını bitirdikten sonra bir süre gençlerle sohbet etti. Sonra Bakan aracın direksiyonuna geçti, Zafer Şahin, Fevzi Çakır ve Fazlı Şahan’la birlikte Ulus’un tarihi mekânlarına doğru bir yolculuk yaptık.