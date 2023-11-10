Gazze için iki koldan diplomasi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da Erdoğan’ın dünya liderleriyle yapacağı görüşmeleri planladıkları yönündeki sözlerine yer vermiştim.

İki girişim söz konusu.

Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimi olacak diğeri ise Emine Erdoğan’ın 15 Kasım’da dünya liderlerinin eşleriyle birlikte yapacağı toplantı olacak.

ERDOĞAN’IN LİDERLER DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu girişimini Riyad’da gerçekleşecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından hemen sonra başlatacak.

Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, “Gazze’deki insanlık suçunun önlenmesi için yeni bir program başlatıyorum. Dünya liderleriyle tek tek diyaloğa geçeceğim. Dünya liderlerini arayacağım. Onlarla görüşeceğim. Gerektiğinde bir araya geleceğim. Liderlerle, cumhurbaşkanları ve başbakanlarla Gazze konusunda küresel çapta ortak bir girişim başlatmayı hedefliyorum” demişti.

LİDER EŞLERİ

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Emine Erdoğan’ın devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenleyeceği toplantıyı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde açıkladı. Erdoğan,“15 Kasım’da devlet ve hükümet başkanları eşlerinin katılımı ile toplantı gerçekleşecek. Gazzeli masumların acısının dindirilmesi için güçlü bir duruş sergilenecek” dedi.

FIRST LADY DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dünyada First Lady diplomasinin öncü isimlerinden. Emine Erdoğan, 10 Ağustos 2012 tarihinde Myanmar’da Arakan Müslümanlarını ziyaret ederek, yaşadıkları insanlık dramını dünya gündemine taşımıştı. Yürüttüğü sıfır atık projesini Birleşmiş Milletlerin gündemine taşıyarak, dünya liderlerinin eşlerinden destek sağlamıştı.

Emine Hanım ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında Zelenski’nin eşinin yazdığı mektup üzerine Ukraynalı yetim çocukların Türkiye’ye getirilmesini sağlamıştı.

GAZZELİ KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN

Gazze’de insanlık suçunun işlendiği bir dönemde Emine Erdoğan’ın İstanbul’dan dünya liderlerinin eşleriyle vereceği mesaj etkili olacak. Çünkü onlar sadece lider eşi değil aynı zamanda anne. Çocukların ve kadınların katledildiği kirli bir savaşta onların sesi, insanlığın çığlığı olacak.

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ÇİLLER VE BUTTO BOSNA’YA GİTMİŞTİ

Hatırlarsanız Bosna’da sivil katliamlar sürerken dönemin İslam dünyasının iki kadın başbakanının Bosna-Hersek’i ziyaret etmeleri dünyada büyük ses getirmişti. Dönemin başbakanı Tansu Çiller ile Pakistan başbakanı Benazir Butto’nun 3 Şubat 1994 tarihinde çelik yelek ve miğfer giyerek gerçekleştirdikleri ziyaret, dünya basını tarafından takip edilmişti. Çiller ve Butto, Aliya İzzetbegoviç’e destek ziyaretinde bulunarak Müslüman Boşnaklara yönelik soykırımın durdurulması çağrısı yapmışlardı.

İRAN BU PLANIN NERESİNDE

İran, ABD’nin en büyük düşmanı. ABD bölgemize yönelik operasyonlarının tamamını İran gerekçesi üzerinden gerçekleştirdi. İran da, ABD’ye “Büyük şeytan” diyor.

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İsrail’in en büyük düşmanı İran. İran tehditini kullanarak katliamlar yapıyor, nükleer silah edinmesini dahi meşrulaştırıyor. İran da, İsrail’i büyük düşman ilan ederek Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de cirit atıyor.

HAMAS’I KİM TEŞVİK ETTİ

Gazze’de önceliğimiz İsrail’in uyguladığı soykırımın bir an önce durması. Ancak diğer yandan da Hamas 7 Ekim’de bu saldırıyı neden başlattı sorusuna cevap arıyorum.

Sık sık hatırlatıyorum. ABD ve İsrail, savaşlar ve krizler üzerinden bölgeyi dizayn ediyor.

Dünyanın kaderini değiştiren Pearl Harbor baskını ve 11 Eylül saldırısı bunun en çarpıcı örneğiydi.

GAZZE’YE YARADI MI

Bu tür karmaşık durumları anlamak için Mahir Kaynak, “Kime yaradı” diye sorardı. Şimdi bakıyorum Gazze’deki katliamın Gazzelilere yaramadığı net.

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Peki o zaman Hamas’ın siyasi liderlerinden Halid Meşal’in dahi saldırıyı TV’den öğrendim dediği olay niye yaşandı?

Hamas’ın askeri kanadının son dönemlerde İran’la yakınlaştığı yönündeki değerlendirmelerin bunda payı var mı?

İran’ın Gazze konusunda açıklama yapmaktan öte bir eylem ortaya koymamasının bu işte bir payı var mı?

Hizbullah’ın, Hamas’a destek vermemesi bu planın bir parçası mı?

İRAN’IN PARASI

Gazze saldırısından kısa bir süre önce İran’ın 1979 Humeyni devriminden bu yana Batı bankalarında bloke edilen 7 milyar Euro’sunun tam da bu saldırı öncesinde ABD tarafından serbest bırakılması bir anlam ifade ediyor mu?

Parayı ve kadını takip et suçluya ulaşırsın kuralı burada da işliyor mu?

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Gazze’de İsrail’in katliamlarına sınırsız destek veren ABD’nin, Irak ve Suriye’deki üslerine İran’ın vesayet örgütleri tarafından 38 saldırı yapılması danışıklı dövüşü gösteriyor mu?

TRUMP DEŞİFRE ETTİ

Trump, Kasım Süleymani öldürüldükten sonra ABD üslerine yapılan İran saldırılarının ABD’ye önceden söylendiğini açıklamıştı. “İranlılar bizi aradılar ve ‘Dinleyin, başka seçeneğimiz yok’ dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım. Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. O geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum. Bize bunu söylediler ‘Merak etmeyin. Askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama hiçbiri üssü vuramayacak’ dediler.”

Aklımda deli sorular, karşımda ise İran’ın Acem oyunları duruyor.

ANKETLERE DİKKAT

ANKETLERİ ciddi bir şekilde takip eden ve zaman zaman paylaşan birisiyim. Saygın kamuoyu araştırma şirketlerini tenzih ediyorum.

Ama son dönemlerde farklı bir anket furyası başladı.

Hani seçimlerden önce Kılıçdaroğlu’nun yüzde 60 oyla seçileceğini gösteren türden anketler. O anketlerle Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı yapıldı ama siyasi hayatını sona erdirdiler.

Bu kez de yerel seçimler için kolları sıvadılar. Şimdi yazıyorum çünkü bundan sonra daha çok artacak. Adaylara, belediye başkanlarına anketler yapıyorlar.

AK PARTİ’DE GÜNDEME GELİYOR

AK Parti MKYK toplantısında bu konu gündeme getiriliyor.

AK Parti’nin AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen çok net bir tavır koyuyor. “Bunlar bizim yaptırdığımız anketler değil” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin yaptırdığı anketlerin dışındakilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Bu sorun AK Parti’nin sorunu değil. Hatta en az AK Parti’nin sorunu. Çünkü AK Parti’nin bu tür mekanizmaları var.

Yerel seçimlere giderken tüm partilerin sorunu.

PARTİLER, ANKETLERE DİKKAT

Mevcut belediye başkanlarının en önemli sıkıntısı.

Onun için yazdım. Diğer partilerin de Mustafa Şen gibi net, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bu konuda kararlı olması gerekiyor.