Futbol üzerinden siyasi mühendislik

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Siyasi kulis yazarıyım. Ama bir süredir spor sahalarında başka şeyler yaşanıyor. O nedenle spor yazarı olmamama rağmen bu konuya eğilme ihtiyacı hissettim. Çünkü bu olay sporun dışına taşalı çok oldu. Futbol üzerinden bir siyasi mühendislik yapılıyor. Ne olup bittiğini anlamak için ilgililerle konuşuyorum. Dün de bir gün önce istifaya davet ettiğim Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle konuştum. “İstifa edecek misiniz?” diye sordum. Büyükekşi ile ilgili izlenimlerimi en sona saklayacağım.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PARA KAZANSIN DİYE

Geçen yıl Sivasspor ile Trabzonspor Süper Kupa maçını İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynamışlardı. Bu maçtan Trabzonspor 700 bin, Sivasspor ise 400 bin TL kazanmışlar. Bu yıl da Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa maçından para kazanması için yurtdışında oynamaları düşünülmüş. Teklif, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den gitmiş. Ali Koç ve Dursun Özbek öneriyi olumlu karşılamışlar.

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HANGİ ÜLKELER?

Türklerin yoğun olduğu ülkeler düşünülmüş. Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan üzerinde durulmuş. Almanya ve İngiltere iki Türk takımın maçı olması nedeniyle kabul etmemiş. Birleşik Arap Emirlikleri ilgi göstermemiş. Geriye Katar ve Suudi Arabistan kalmış.

SUUDİ ARABİSTAN’I KİM İSTEDİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katar’da oynanmasına itiraz etmiş. Ali Koç, “Beşiktaş ile Antalyaspor Katar’da Süper Kupa maçı oynadı. Ama Katar’da seyirci yok. Ama maç Suudi Arabistan’da olursa daha iyi olur. Suudi Arabistan son dönemde futbola çok yatırım yaptı. Ronaldo’yu, Benzema’yı aldılar. Futbol seyircisi var” demiş. Yani maçın Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç istemiş.

SUUDİ ARABİSTAN’LA YAPILAN ANLAŞMA

SUUDİ Arabistan’da Süper Kupa’nın ülkelerinde oynanmasına ilgili davranmışlar. Suudlular önce 3 milyon dolar teklif etmişler. Sonunda 4 buçuk milyon dolara anlaşmaya varılmış. Bu paranın yüzde 20’sinin Futbol Federasyonu’na kalan yüzde 80’inin ise Fenerbahçe ve Galatasaray’a ödenmesi kararlaştırılmış. Eylül ayında Süper Kupa’yı kazanan takım paranın yüzde 60’ını, kaybeden takım ise yüzde 40’ını alacak şekilde anlaşma yapılmış. 15-20 gün önce paranın önce 1 milyon doları sonra 300 bin doları takımların kasasına girmiş. Paranın kalanı ise maçtan sonra takımlara ödenecek şekilde anlaşmaya varılmış.

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CUMHURBAŞKANI SORMUŞ

Ben dünkü yazımda Rıdvan Dilmen’in ağzından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında geçen konuşmayı aktarmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu maçı Suudi Arabistan’da neden oynuyorsunuz” diye sormamış. Mehmet Büyükekşi’ye “Sizin kararınızı kulüpler kabul etti mi”diye sormuş.

O da “Kabul ettiler” demiş.

O zaman “Sorun yok” karşılığını vermiş. Erdoğan tekrar “Kulüpler para kazanacak mı” diye sormuş. Büyükekşi, “Evet kazanacaklar” deyince Erdoğan, “Sizin kararınız” demiş.

BÜYÜKEKŞİ KULÜPLERE SORMUŞ

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Divan kurulları 5-6 Kasım’da toplanarak maçın Suudi Arabistan’da oynanmaması kararı almıştı. Bunun üzerine Mehmet Büyükekşi, Ali Koç ve Dursun Özbek’i arıyor, “Bir sorun var mı? Eğer bir sorun varsa paralarını iade eder, maçı Suudi Arabistan’da oynamayız” diyor. İki başkan hiçbir sorun olmadığını söylüyorlar.

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SUUDİ ARABİSTAN’LA PROTOKOL

Futbol Federasyonu ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu arasında 10 Ekim’de protokol imzalanmış. Maçtan 10 gün önce de Futbol Federasyonu’ndan yetkililer Suudi Arabistan’a giderek Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmeler yapmışlar. Bir sorun yaşanmamış.

ALGI OPERASYONU BAŞLIYOR

26 Aralık’ta ise Ali Koç, şehitlerimiz nedeniyle maça “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı ile çıkacaklarını, futbolcuların ise üzerinde Atatürk resmi olan ve arkasında “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” yazan forma ile çıkacaklarını bildiriyor. Galatasaray ise maçın oynanacağı gün aynı teklifte bulunuyor: Galatasaray’ın ilk teklifi de maça “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı ile çıkmak. Onlar sonra bunu, “Ne Mutlu Türküm Diyene” pankartına çeviriyorlar. Fenerbahçe formaları ve pankartı Türkiye’den hazırlayıp getirmiş. Galatasaray Suudi Arabistan’a gidince öğrenmiş, Riyad’da baskı yaptıracak yer aramışlar. Ali Koç ayrıca Fenerbahçe’nin U-19 Futbol Takımı’nı da getirmiş. Maç öncesi seremonide onlar da aynı formayla sahaya çıkacaklarmış.

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MAÇ İPTAL OLDU HABERİ

Suudi Arabistan’da sorunu aşmak üzere görüşmeler yapılırken Türkiye’de Suudlular Türk bayrağının açılmasına, İstiklal Marşı’nın okunmasına izin vermiyorlar haberleri dolaşıma sokulmuştu. Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı haberi yalanlamıştı. Çünkü Suudi Arabistan’la yapılan protokole göre Türk bayrağı açılacak. Hatta 60 metre uzunluğundaki bayrağımızı 60 kişi altına girerek sahaya çıkaracak. İstiklal Marşı’nı ise Norm Ender okutacak. Sahada Süper Kupa ile Fenerbahçe ve Galatasaray bayrakları da açılacak.

SUUDLULAR KABUL ETMİYOR

Suudlular bu teklifi kabul etmemiş. FİFA kurallarına aykırı olduğunu ileri sürmüşler. Ali Koç daha sonra “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı ile çıkmamayı kabul etmiş ama Atatürk resminin olduğu formayla çıkma konusunda ısrar etmiş.

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İSTİFA VAR MI?

Edindiğim izlenime gelince Mehmet Büyükekşi ile konuşmamızdan istifa edeceği gibi bir izlenim edinmedim. Bu yöndeki sorularıma net yanıtlar alamadım. Ali Koç ise kahraman gibi dolaştığı için istifayı aklından geçirmiyor. Yaşanan bu fiyaskodan sonra her üçü de istifa etmeli.