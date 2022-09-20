Erdoğan’ın rakibi kim olacak

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CHP’lilerin parmak sallaması 6’lı masadaki rahatsızlığı büyütüyor. Mümtaz Soysal’ın siyaset literatürümüze kazandırdığı bir deyim vardı. “Vuruşarak çekilme.” 6’lı masada bunun başka bir versiyonu yaşanıyor. Buna vuruşanların ittifakı demek mümkün.

Bu durum 6’lı masanın yara almasına neden olmaz mı? Olur. Gürsel Tekin’in başlattığı HDP’li bakan tartışması ve Barış Yarkadaş’ın İYİ Parti’ye yönelik ihale çıkışı neye mal oldu?

Bu kavgaların altında cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi yatıyor. Muhalefet cumhurbaşkanı adayı erken açıklanırsa yıpranır diyor ama açıklanmadığı sürece de 6’lı masa birbirine giriyor.

AKŞENER’İN TEMASLARI

Şimdi gözler 2 Ekim’de yapılacak olan ikinci tur görüşmelere çevrildi. Kılıçdaroğlu 26 Eylül’den itibaren lider turuna çıkacak. Ama ondan 1 hafta önce Meral Akşener’in Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’la görüşecek olması bir anda kulisleri hareketlendirdi.

Yorumlar birbirini izledi.

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6’lı ittifak içinde 3’lü ittifak yapacaklar.

Akşener, Davutoğlu ve Babacan merkez sağ ittifak kuracak.

Merkez sağın üç lideri ortak cumhurbaşkanı adayı belirleyecek.

Akşener ile Babacan ve Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun önünü kesecek.

Üç lider Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı üzerinde anlaşacak.

Edindiğim izlenim ise liderler, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüş alışverişinde bulunabilirler ama asıl 2 Ekim’deki toplantı öncesinde milletvekili listelerini konuşacaklar. Bir de CHP ile HDP arasındaki yakınlık 6’lı masanın diğer üyeleri arasında bir tedirginlik oluşturuyor. Buna karşı bir denge oluşturmak isteyebilirler.

2 EKİM MİLAT MI

Peki 2 Ekim’de cumhurbaşkanı adayı belli olur mu? Olmaz. Ama Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu daha belirgin hale gelir.

Çünkü Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geri adım atmayacağını hissettirecek. Zaten “İsmim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım” mesajı 6’lı masa tarafından iyi anlaşılmış durumda. Yaptığım görüşmelerde, “Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geri adım atmayacağını gösterdi. Zaten siyasetin doğal akışına göre de Kemal Bey aday olmalı. Çünkü iktidar partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olduğu yerde ana muhalefet liderinin karşısına çıkması gerekir” şeklinde değerlendirmelere tanıklık ettim.

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AKŞENER NE YAPAR

6’lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandığında Kılıçdaroğlu “Ben adayım” derse Akşener ne yapar? Şu günlerde en çok merak edilen soru bu. Üzerinde bahis oynansa dünyanın en zengin adamlarından biri olunabilir. O denli önemli. Çünkü Akşener “Yok” derse Kılıçdaroğlu’nun adaylığı suya düşer. Örnek Abdullah Gül. Ama Akşener “Evet” derse Kılıçdaroğlu tartışmasız bir şekilde ortak aday olur.

Soruyu sorduk ama bunun bir cevabı var mı? Var. “Kılıçdaroğlu ‘Adayım’ derse Akşener ona karşı CHP içinden Mansur Yavaş’ı ya da Ekrem İmamoğlu’nu aday olarak çıkarmaz. Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinde uzlaşma sağlanırsa Akşener ortak aday dışında aday çıkarmaz.”

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YAVAŞ VE İMAMOĞLU AÇIKLASIN BASKISI

Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu üzerindeki baskının artacağını düşünüyorum. Bu baskı aday olmaları yönünde değil. Tabii aday olmalarını isteyen kesimler tarafından zorlanacaklar. Ama benim kastetmek istediğim o değil. CHP’de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çalışan ekip, bir aşamadan sonra Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan birlikte ya da ayrı ayrı olarak cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını, Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için çalışacaklarını açıklamalarını isteyecek. Benim kulislerden edindiğim izlenim en azından bu yönde. Zaten Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylığı Kılıçdaroğlu’nun aklının köşesinden geçmiyor.

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TOP BİZİM SAHAYA DÜŞER

CHP’li bir yetkili, “Siyasi nezaket gereği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun şimdiye kadar cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını açıklamaları gerekiyordu. Kemal Bey kibar bir insan. Onlardan bunu talep etmez. Ama onların bu jesti yapmalarını bekler. Çünkü Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu tüm itirazlara rağmen risk alıp belediye başkanı adayı yapan Kemal Bey’di” dedi. Tabii hepsi bu dili kullanmıyor. Gürbüz Evren’e konuşan bir CHP yetkilisi ise, “O başkanlar Kılıçdaroğlu’na nankörlük etmesinler” diye kestirip attı. Kılıçdaroğlu’nun ekibinin kafasında İmamoğlu ve Yavaş’ın “Dengeler değişir top bizim sahaya düşer” beklentisi içinde oldukları kanaati hâkim.

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KILIÇDAROĞLU’NA RAĞMEN ADAY OLURLAR MI

6’lı masaya CHP’den, Kılıçdaroğlu’ndan başka bir ismin gitmesi beklenmiyor. Kılıçdaroğlu kendisi adayken başka bir ismi neden önersin?

Buna rağmen Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu aday olur mu? O zaman CHP’den istifa etmeleri gerekecek. Kılıçdaroğlu kararlı olduğu için CHP’nin adayıyla yarışı göze almaları gerekecek. Ayrıca aday olmak için ya 100 bin imza toplamaları gerekecek ya da Meral Akşener’in kendilerini aday yapmasını bekleyecekler. Edindiğim izlenim Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde Akşener’in onun partisinin bir ismi Kılıçdaroğlu’na karşı aday çıkarmayacağı yönünde. “Bu olay Abdullah Gül işine benzemiyor” deniliyor.

ERDOĞAN KİMLE YARIŞIR

Demirel, “Siyasette 24 saat uzun bir süredir” demişti. O nedenle şimdiden Kılıçdaroğlu ortak aday demek riskli olabilir ama hava cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın karşısına Kılıçdaroğlu’nun çıkacağı yönünde. 2023 seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışına tanıklık edeceğiz.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN ÇOK TEHLİKELİ İÇ SAVAŞ ÇIKIŞI

CNN Türk’te tepkimi ortaya koydum ama yazmasam içimde kalırdı. Ümit Özdağ’ın, “Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar” şeklindeki sözlerini çok tehlikeli buluyorum. “Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar” demek, ne demek? Demokratik bir yarış sonucunda kim seçilirse başımızın üstünde yeri var. Bunu söylemek başta demokrasiye inançsızlık demektir. Bunu söylemek başta milli iradeye saygısızlık demektir. Eğer Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu seçilirse biz iç savaş çıkaracağız diyorsa o siyasetin ilgi alanından çıkıyor.

İç savaş yaşayan ülkelerin hali ortada. Irak mı adam oldu? Suriye mi? Balkanlar mı? Tehlikeli sularda yüzüyor Ümit Özdağ. Tehlikeli çıkışlar yapıyor. Hepsini anlayabilirim ama iç savaş çıkar ne demek?