Erdoğan’ın özeleştirisi teşhisleri, tespitleri

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Bir özeleştiri ancak bu kadar samimi olarak yapılabilir.

Seçimlerde alınan başarısız sonuçlardan sonra Erdoğan’ın balkon konuşması yapması çok önemliydi. Seçim kazanınca balkona çıkıp coşkulu kalabalıklara seslenmek güzeldir, ama asıl önemli olan seçim kaybedildikten sonra balkon konuşmasını yapabilmektir. Liderlik bu tür zor zamanlarda ortaya çıkar. Erdoğan bunu başardı, gömleğin ilk düğmesini doğru ilikledi.

BAŞARDI YİNE BAŞARIR

Zaten Erdoğan partisini birkaç kez düştüğü zor durumdan çıkarıp birinci partiyi yapmayı başaran bir lider. 2009 seçimlerinde yüzde 38’e gerileyen AK Parti’yi 2011 seçimlerinde yüzde 49.8’e çıkardı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 40 alan partisini, 5 ay sonra yapılan 1 Kasım seçimlerinde 49’a taşımayı başardı.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Erdoğan çok büyük sınamalardan geçip, ‘AK Parti bitti’ denildiği zamanlarda büyük çıkışlar yapmayı başarmış biri. Mağlubiyeti zafere çevirebilen bir lider. O açıdan Erdoğan’ın “31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır” sözü önemli. Bunu sadece Erdoğan yapabilir. Çünkü onda bu liderlik kumaşı ve kapasitesi var. Bunu 22 yıldır iktidar olmayı başararak gösterdi.

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ERDOĞAN TESPİTLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin en kapsamlı değerlendirmesini partisinin MYK toplantısında yaptı. Erdoğan’ın neler konuştuğu zaten basına yansıdı. Ben asıl içerideki havayı ve Erdoğan’ın tavrını yansıtmak istiyorum. Ama önce Erdoğan’la ilgili önce üç kritik tespitimi paylaşmak istiyorum.

ÜÇ KRİTİK AN

1- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalınca seçim sonuçlarını büyük bir olgunlukla kabul eden kucaklayıcı bir konuşma yapmıştı.

2- 31 Mart seçimleri kaybedilince yaptığı balkon konuşmasındaki metanet, özeleştiri, sandıktan çıkan mesajı doğru anlayıp gereğini yerine getireceğiz yönündeki ifadesi.

Lider kriz anlarında belli olur.

3- Şimdi buna bir de üçüncü olarak seçim sonuçlarına ilişkin olarak MYK toplantısında yaptığı kapsamlı değerlendirmeyi ekliyorum.

ERDOĞAN SİNİRLİ Mİ SAKİN MİYDİ

Erdoğan’ın çok sinirli olduğu yönünde bir hava oluşturuldu. Ama Erdoğan’ın toplantıda çok sakin olduğu söyleniyor. MYK toplantısının girişinde kapsamlı bir değerlendirme yapıyor. Cumhurbaşkanı’nın konuşması büyük bir dikkatle dinleniliyor. MYK üyeleri notlar alıyorlar.

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İSTİFALAR İSTENDİ Mİ

Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra, “Hepimiz beraber hatalarımızı göreceğiz. Hepimiz beraber çözümler üreteceğiz” diyor. Erdoğan, MYK üyelerinin istifasını isteyecek şeklinde bir hava oluşturulmuştu. Erdoğan o konuya hiç girmiyor. İstifa isteme söz konusu olmuyor. Zaten istediği zaman bunu yapabilecek gücü ve yetkisi olan bir lider.

SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN SUNUMLAR

Erdoğan’ın konuşmasından sonra Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapıyorlar. Bunlar bittikten sonra Erdoğan, herkese tek tek söz veriyor. Cumhurbaşkanı zaman zaman not alıyor ama araya girip soru sorma ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü herkes bütün çıplaklığı ile gerçeği ortaya koymaya çalışıyor.

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Söz alanlardan Erdoğan’a “Siz seçim sonuçlarına ilişkin tam bir tahlil yaptınız. Teşhisi koymuşsunuz. Bundan sonra yapılacak olan, bu tespit ve tahlillerin ışığında doğru politikaları uygulamaktır” diyenler oluyor. Genel Başkan Yardımcıları kendi alanlarına ilişkin gördükleri ve seçim sırasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerini aktarıyorlar. Çarpıcı tespitler ortaya çıkıyor. Seçimlerin başındaki olumlu havanın özellikle son 10 gün içerisinde değiştiği ifade ediliyor.

KİBİR ABİDELERİ

Ekonomi ve emekliler banko ilk iki sırayı oluşturuyor. Üçüncü sırada ise kibir konusu geliyor. Erdoğan’ın her defasında, “Mütevazı olun. Tevazuyu elden bırakmayın: vatandaşa tepeden bakmayın” diye uyarmasına rağmen kibir, gösteriş, siyasi gücün taşkınca kullanımı ve şımarıklık sahada en ciddi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Erdoğan, “Yeni Ömerler” ararken maalesef kibir abideleri oluşuyor.

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Yapılan konuşmalardan sonra seçim sonuçlarının daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için bir heyet oluşturulması kararı alınıyor. AK Parti özeleştirisini yapıp çözüm mekanizmalarını oluşturmaya başladı. Salı günü MYK toplantısı vardı, dün de strateji heyeti toplanarak seçimleri masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Nisan’da AK Parti grubunda yine seçimlere ilişkin önemli mesajlar vereceği söyleniyor.

ERDOĞAN’IN TESPİTLERİ

Bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içinde samimi özeleştiri ve önemli tespitlerin bulunduğu konuşmasından bazı başlıkları aktarmak istiyorum.

1- Ben dahil parti yönetiminde bulunan hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Seçim sonuçları tek bir nedene indirgenemez. Nerede hata, yanlış, kasıt ve ihanet varsa üzerine gitmek boynumun borcudur.

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2- Seçim sonuçları tek bir nedenle, sadece ekonomiyle izah edilemez.

EMEKLİLER

3- Tüm illerde serzenişlerini dinlediğimiz emekliler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimi refah kaybına uğradı. Emeklilerin sıkıntılarını hafifletmeye yönelik çabalarımız istenilen noktaya ulaşamadı.

4- Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan süreçte yükselen enflasyon ve artan hayat pahalılığı 31 Mart’ta derinden hissedildi. Hayat pahalılığını önlemeye yönelik tedbirlerimiz yeterince hissedilemedi.

KAN VE RUH KAYBI

5- Milletin verdiği mesaj net. Seçimlerde bariz bir oy kaybı oldu. Ortada oy kaybının yanı sıra kan ve ruh kaybı olduğunu düşünüyorum. Acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçunu millete atamayız. Hatayı millette aramak gibi bir geleneğimiz yok. Hatayı kendimizde arayacağız.

6- 21 yıldır bizi destekleyen seçmeni sandığa götüremedik.

7- Mevcut durumdan hem genel merkez hem teşkilatlar hem de adayların sorumluluğu var.

DUVAR ÖREMEYİZ

8- AK Parti olarak milletin bağrından çıktık. Milletle aramıza duvar öremeyiz, milletle aramıza duvar örülmesine izin veremeyiz. En büyük düşmanımız milletle aramıza duvar örülmesi olur. Millete tepeden bakmak ve kibir olur. Hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumu olanlar bunun hesabını vermekten kaçınamayacak.

9- Parti yönetimi, il ve ilçe teşkilatları, belediyeler ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlarla mücadele edeceğiz.

BUZ GİBİ ERİMEMEK İÇİN

10- Güneşi gören buz gibi olmamak, eleştirdiğimiz diğer partilere benzememek ve ileride daha ağır bedeller ödememek için hatalarımızı görüp kendimizi toparlamamız, milletin gönlüne yeniden girmemiz gerekiyor.

11- 22 yıllık zorlu mücadele heba edilemez.

Teşhis doğru. Tahlil doğru. Sıra çözümde.