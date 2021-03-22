Erdoğan’ın açıklayacağı manifesto ne olacak?

Gazetecinin görevi tarihe tanıklık etmektir. O nedenle Genel Kurul’daki oturum başlamadan önce Meclis’te yerimi aldım.
GERGERLİOĞLU MECLİS’TE
Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 14.00’te oturumu açtı. Gergerlioğlu, 4 dakika sonra HDP milletvekillerinin alkışları arasında Genel Kurul salonuna girdi. HDP’li iki milletvekili sosyal medyadan hemen canlı yayına geçtiler. Artık her cep telefonu bir canlı yayın aracı oldu.
Meclis Başkanvekili Celal Adan önce gündem dışı konuşma talebinde bulunanlara söz verdi. Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı ve Andımız üzerine konuşmalar yapıldı. Ta ki HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a sıra gelinceye kadar... Beştaş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Meclis’e darbe olacağını savundu. Celal Adan’a, “O tezkereyi okumayın” diye çağrı yaptı.
PROTESTOCU BİR KOLTUK ÜSTÜMDEYMİŞ
Görüşmeleri basın locasından izliyordum. Oturduğum koltuğun bir üstünden birisi ayağa kalktı. “Yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye! Kahrolsun otokrasi, demokrasi istiyoruz” diye slogan atmaya başladı. Celal Adan o sırada oturuma ara verdi. Geçmişte dinleyici locasında slogan atıp pankart açan bir grup olmuştu. O refleksle hemen yanında başka kimse var mı, pankart açacak mı diye sağa sola baktım.
DEVA PARTİSİ KURUCUSU
Protestocu şahıs bir süre ayakta benzer cümleleri tekrarladıktan sonra yerine oturdu. O sırada konuştuk. AK Parti’nin Meclis’e girdiği ilk dönem Bitlis milletvekilliği yapmış. İsminin
YENİ PARTİLERE İHTİYAÇ VAR MI?
Mustafa Sarıgül partisini kurdu. Muharrem İnce’nin partisi gün sayıyor. Ümit Özdağ ise yeni parti kurmak için yola çıktı. Peki yeni partilere ihtiyaç var mı? Ankete katılanların yüzde 86.7’si “Yeni bir partiye ihtiyaç yok” diyor. “Var” diyenlerin oranı ise yüzde 13.3. Yeni parti kuranların dikkatini çekmek istedim.
PARTİSİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ?
Bizde parti tutmak, siyasi kimliğin bir parçası. O nedenle parti değiştirmeye pek sıcak bakmıyoruz. “Partimi değiştirip yeni partiye oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 15.2 çıkıyor. Yüzde 54.4’ü ise “Yeni partilere oy vermem” diyor. Ama asıl bir veri var ki, yeni parti kuranların onları ikna etmesi gerekiyor: Yüzde 30.4’lük bir kesim ise “Belki veririm” safında.
ERKEN SEÇİM OLSUN MU?
Muhalefet zaman zaman erken seçimi gündeme getiriyor ama halkımız pek oralı değil. Ankete katılanların yüzde 62.2’si “Seçimler zamanında yapılsın” yanıtını verirken, erken seçimi isteyenlerin oranı yüzde 37.8’de kalmış.
SEÇİM BARAJINDA ŞAŞIRTICI SONUÇ
12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasını tartışıyoruz. Hem de 1983 seçimlerinden bu yana. Konsensus, halkımıza seçim barajını sormuş. Ama ankete katılanların yüzde 64.9’u, yüzde 10 seçim barajının korunmasını istiyor. AK Parti’de seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi eğilimi ağır basıyor ama anketten yüzde 5 çıkmış.
Siyaset, iki gösterge üzerinden şekilleniyor:
1- Yüzde 50 artı 1.
2- İttifaklar.
SAADET FAKTÖRÜ
AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı, şimdiden pozisyonunu netleştirdiği için oraya dönük bir tartışma söz konusu değil.
Cumhur ittifakında tek merak edilen nokta, Saadet Partisi’nin pozisyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretiyle birlikte Saadet Partisi’nin konumu önem kazandı. 2023 seçimlerinde Saadet Partisi’nin tercihi etkili olacak.
İYİ PARTİ VE HDP’NİN POZİSYONU
24 Haziran 2018 seçimleri ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmanın yararını gören millet ittifakında ise İYİ Parti ve HDP’nin konumu belirleyici olacak.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmayı da o dikkatle okudum.
Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda.
İlk sırada yüzde 35.2’yle ekonomi geliyor. Üçüncü sırada ise 16.1’le işsizlik yer alıyor. Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor.
‘HANGİ PARTİ ÇÖZER’ SORUSUNA VERİLEN YANIT
Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama “Bunu kim çözer” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 27.3’ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 15. Onu yüzde 6 ile İYİ Parti, yüzde 5.4’le MHP izliyor. Halk CHP’yi çözüm mercii olarak görmüyor. Muhalefetin bu sonuçları iyi değerlendirmesi gerekiyor.
BABACAN GÖSTERGESİ
Ali Babacan’ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama DEVA Partisi diyenlerin oranı yüzde 0.6. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi iddialı isimler tarafından kurulan, arkasında Abdullah Gül’ün olduğu DEVA ve Gelecek partileri tutmadı. Bunu her veride görmek mümkün.
YENİ ANAYASA
Başkanlık sisteminde ise ne olacağı tam belli değil. Ama siyasi kulislerde kabinenin 24 Mart’taki büyük kongreden önce değişeceği yönünde bir beklenti var.
Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak deniliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor.
YENİ ANLAYIŞ
AK Parti teşkilatlarında yüzde 70 oranında bir değişikliğe gidildi. Gençlik kolları ve kadın kolları genel başkanları değişti. Erdoğan, bu değişimi “Yeni bir anlayış getiriyoruz” diye tarif ediyor. Peki o yeni anlayış ne?
Erdoğan, kadın kolları kongresinde bunu şöyle anlattı: “O da şu: MKYK’da 50 artı 25. Asıl ve yedek. Yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan kimse kalmayacak. Yedek dediğimiz zaman öyle yedekler yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız. Mümkün olduğunca parlamentodan listeye almadık. Parlamenterler Meclis’te olmalı. Ama kadın kolları da, gençlik kolları da Türkiye’yi dolaşmalı. Biz Türkiye’yi dolaşacak bir kadro kurmak istedik.”
2023 SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi reformunu açıklamasından bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya ilişkin yol haritası ilan edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mart’ta İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2 hafta içinde eylem planının yol haritasını duyuracaklarını söyledi.
Bunu şunun için ifade ediyorum: Reform paketleri açıklandıktan sonra boşlukta kalmayacak. Zaten önemli olan reformların ekonomide beklenen iyileştirmeleri yapması. Onun için reformların ilan edilmesinden çok daha önemli olan onların uygulanması.
GÜVEN İKLİMİ
Ekonominin temelinde güven ikliminin sağlanması yatıyor. Hangi reformu yaparsanız yapın, hangi önemli kararı alırsanız alın, önemli olan piyasalarda güveni sağlamak. Güven yoksa alınan kararlar, su üzerine yazılan yazıya benziyor. Bu işin püf noktası güven. Ekonomi yönetimi piyasalardan aldığı destekle ve güvenle bir ayağında hukukun, diğer ayağında ise ekonomiyle ilgili reformların yer aldığı bir çalışma ortaya çıktı. 2021’in rotasını ekonomi ve hukukta reformlar belirledi. Bu yılın ikinci çeyreğini ise reformlarla ilgili yasal düzenlemeler belirleyecek.
REFORMUN İKİ AYAĞI
Ekonomi reformunun iki ana başlık üzerine kurulduğu anlaşılıyor.
1-
11 eve ateş düştü, ama bir milletin yüreği yandı.
Bu, Cougar helikopterlerin ilk düşmesi değildi. Biri füze ile vurulmuştu, diğer üçü ise düştü. Cougar helikopterlerin düşmesi ya da düşürülmesi sonucunda 38 askerimiz şehit oldu.
Cougar helikopterin en son Tatvan’da düşmesi üzerine bir iddia ortaya atıldı;
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin istememesine rağmen dönemin başbakanı Tansu Çiller’in Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi karşılığında Fransa’dan Cougar helikopterleri aldığı yönünde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin geçen haftaki sürpriz görüşmesi bu beklentiyi güçlendirdi. Çünkü cumhur ittifakında olan MHP, HDP’nin kapatılması için bastırıyor.
MHP’NİN DOSYASI GÜNCELLENDİ
MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında kapatma davası açmadığı takdirde HDP’nin kapatılması için başvuruda bulunacağını daha önce açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın başkanlığında hazırlanan dosya büyük ölçüde tamamlandı. PKK’nın kuruluşundan başlayıp şimdiye kadarki terör eylemlerini içeren dosya, Kobani dosyası eklenerek güncellendi. Erdoğan’ın geçen hafta MHP Lideri’ne yaptığı sürpriz ziyaretin ardından AK Parti’de en yetkili karar organı olan MYK salı günü toplanacak. HDP, dokunulmazlıklar ve yeni anayasa sürecinde kritik kararların alınması gereken bir sürece girildi. O nedenle yarın yapılacak olan AK Parti MYK toplantısında alınan kararlar önemli olacak.
FEZLEKELER TEK TEK İNCELENECEK
HDP’lilerle ilgili Kobani fezlekeleri sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç ne ise aynen işleyecektir. Genel Kurul’da da hemen eller iner kalkar” yanıtını vermişti.
Ama bundan HDP’lilerle ilgili tüm dokunulmazlık dosyalarının işleme konulacağı ve hepsinin dokunulmazlığının kaldırılacağı sonucu çıkarılmasın.
Kobani iddianamesi kabul edildiği, Yasin Börü başta olmak üzere 53 vatandaşımız vahşi bir şekilde katledildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olaylarıyla ilgili ayrı bir hassasiyeti var. Yine de HDP’liler hakkındaki Kobani fezlekeleri de tek tek incelenecek.
KAPATMA VE
Zaten bugünkü görüşme de orada belirlenmiş. Erdoğan, Bahçeli’yi 5 Ocak’ta ziyaret etti. 59 gün sonra Erdoğan yine Bahçeli’nin “kale” diye isimlendirilen evindeydi. Peki iki lider ne konuştu? Sadece “İleriye dönük bir görüşme” yanıtını aldım. İleriye dönük ne olabilir?
HDP’Yİ Mİ KONUŞTULAR?
HDP’nin kapatılması konusu mu? HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mı? Çünkü Bahçeli daha 3 gün önce HDP’nin kapatılması çağrısını yineledi. Bir ihtimal de iki liderin bu ay içinde kongreleri olmasıydı. MHP 18 Mart’ta, AK Parti ise 24 Mart’ta kurultay yapacak. Cumhur ittifakının iki lideri yoksa kongre sonrasında bir kabine değişikliğini mi konuştular? Gerçi onu konuşmak için daha zaman var. Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın tercihlerine saygı göstermesine rağmen Erdoğan her önemli gelişme öncesinde Bahçeli ile görüşmeye özen gösteriyor.
YENİ ANAYASA
Yeni Anayasa çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetimini “Bizim yeni anayasa için belirlenmiş bir ilkemiz, kriterimiz yok. Onun için ‘Yeni anayasada şunu yapacağız, bunu yapacağız’ demeyin” diye uyarmıştı. Önümüzdeki günlerde yeni Anayasa çalışmalarını başlatmayı planlayan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti, Anayasanın ilk dört maddesini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kırmızı çizgi olarak belirledi.
SEÇİM YASASI
Bu arada AK Parti seçim yasası üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. İki partinin ortak çalışma yapması gündemde. Kritik başlıkları kararlaştırmak için bir araya gelmiş olabilirler mi? Elbette ki hep siyasi senaryoları sıraladık.
ŞEHİTLERİMİZ
Bir de MHP Lideri Bahçeli’nin, “Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir” açıklaması gelince, HDP’nin kapatılması konusu bir anda gündemin üst sıralarına yükseldi.
Burada birbiriyle iç içe ama birbirinden ayrı noktalar var.
1)AK Parti, Kobani soruşturması ile HDP’nin kapatılmasını ayrı tutuyor.
2)Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldiğinde AK Parti milletvekilleri “evet” oyu verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Eller hemen iner kalkar” demişti.
3)HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan’ın durumu farklılık arz ediyor. Buldan, Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi değildi.
4)MHP, HDP’nin kapatılmasını istiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açmadığı takdirde MHP, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edecek.
5)Geçmişte kapatma davasına muhatap olmuş bir parti olarak AK Parti, kategorik olarak parti kapatmaya sıcak bakmıyor. HDP’nin kapatılması yönünde bütün şartlar hazır olmasına rağmen AK Parti, HDP’nin kapatılması yönünde harekete geçmedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kobani iddianamesini istemesi rutin bir uygulama olarak değerlendiriliyor. HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak.
Hakkında kaset komplosu olduğunu iddia ederek CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’dan söz ediyorum.
Sancar’ın bana şantaj yapıyorlar diye yaptığı suç duyurusu üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Bir kişi gözaltına alınıp, sorgulanmaya başladı. Ben işin özel hayatı ilgilendiren kısmıyla ilgili değilim. Ama kaset ve şantaj iddiaları önemli. Hem de çok önemli.
Deniz Baykal bir kaset komplosuyla CHP’nin başından götürüldü. MHP’de bir dönem Genel başkan yardımcıları kaset şantajıyla istifa ettirildi. Onların siyasi bir hedefi vardı. FETÖ tarafından siyaset kasetler üzerinden tanzim edildi. Teoman Sancar’a “kaset şantajı” yapanlar ise 1 milyon dolar para istemiş. Sancar istenen parayı vermeyince Denizli’den Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne uzanan bir trafik yaşanmış.
ŞANTAJ KASETİ
Dün hakkındaki iddialar nedeniyle CHP’den istifa etmek zorunda kalan Denizli milletvekili Teoman Sancar’la konuştum. Zor bir durumla karşı karşıya olduğu her halinden belliydi. “Çocuklarıma, eşime, anneme, babama, abime psikolojik sıkıntı yaşattılar. Allah kimsenin başına vermesin. Üzüntüm bunun böyle paylaşılmasıdır” dedi. Ama soruşturma açılıp şantaj yapanların yakalanmaya başlanması, ifadelerinde para koparmak amacıyla bu görüntüleri kaydettiklerini itiraf etmeleri onu kısmen rahatlatmış. Soruşturma ile her şeyin daha netleşeceğine inanıyor.
BİR İNSAN BİR KURŞUNLA VURULUR
Teoman Sancar, konuşmamız boyunca ısrarla kendisine şantaj yapan çetenin ağır bir saldırısına maruz kaldığını anlattı.
“Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz”
Sancar’ın hafta sonu istifası gelince Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği yorumları yapıldı.
Ama ardından kaset, şantaj, eşcinsel ilişki, tecavüz, yolsuzluk iddiaları havalarda uçuşmaya başladı. İddialar üzerine Teoman Sancar’a ulaşmaya çalıştım. Hatta aramakla yetinmeyip mesaj attım. Çünkü iddialar iğrençti ama tek yanlı olarak bunları paylaşmak istemedim. Belli ki ortada iğrenç ötesi bir durum vardı. Ama bu gayri ahlaki bir ilişki mi, yoksa başka bir hesaplaşma mı yaşanıyordu?
KOMPLO SAVUNMASI
Teoman Sancar’dan hâlâ haber bekliyorum. Ama bu arada bir internet sitesine konuşarak kendisine komplo kurulduğunu savundu. “Komplo kuruldu” demesi dahi istifa öncesinde bir şeylerin olduğuna işaret ediyordu.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ
Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilince, “Derhal istifa etsin” dediği söyleniyor. CHP’den istifa eden Teoman Sancar’ın “şifrehaber.com” isimli internet sitesine yaptığı açıklamadan bir bölümü paylaşmak istiyorum.
EŞCİNSEL İLİŞKİ İDDİASI SORULMUŞ
Önce Denizli milletvekili
AK Parti reformlarla büyüdü. AK Parti aynı zamanda reformlarla Türkiye’nin önünü açtı. Vesayet kurumlarını reformlar sayesinde geriletti. Darbelerin inşa ettiği militarist sistemden reformların şekillendirdiği Türkiye yürüyüşünü başlattı.
Bu ülkede resmi bayramlardan ve kurtuluş günlerinden daha fazla darbeler, muhtıralar tarihi olduğu hatırlanınca özgürlükler ve reformların Türkiye’nin kutup yıldızı olduğuna inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İnsan Hakları Eylem Planı’nı, önümüzdeki hafta ise ekonomi reformunu açıklayacak.
Hukuk reformu olmadan yapılacak ekonomi reformunun bir ayağı askıda kalırdı. Çünkü güçlü bir ekonomi için güçlü bir hukuk sistemi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı hukuk reformu, “özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” temasını içeriyor. Bir başka deyişle insana dokunan, insan odağı olan reformlar demek daha doğru olur.
Reform paketinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak ama bir de reformların ruh ve felsefesi var. Ne yani, darbelerin ruhu oluyor da reformların olmaz mı?
GÜL: REFORMLAR SÜREKLİLİK GEREKTİRİYOR
Adalet Bakanı
Tüm dünyanın gözü Ermenistan’ın üzerindeyken Paşinyan, parlamentonun önüne giderek kendisini desteklemek üzere toplanan halkın başına geçip yürümeye başladı.
Demokrasi açısından önemli anlardan biriydi. Bu sırada polisin Paşinyan’dan, askerin ise darbecilerden yana olduğu haberleri gelmeye başladı.
Paşinyan bir gün önce “Karabağ savaşında Rus İskender füzelerini kullandık. Ama patlamadı” dediği için darbenin arkasında Rusya’nın olduğu yolunda yorumlar yapıldı.
İLK AÇIKLAMA RUSYA’DAN
İlk açıklama Rusya’dan geldi. Darbecilere güçlü bir destek beklenirken Rusya, “Ermenistan’da yaşananlar endişe verici” diye açıklama yaptı. Ama Rusya, Batılı ülkelere de Ermenistan’ın içişlerine karışmamaları yönünde mesaj vererek, “Yaşananlar Ermenistan’ın iç işi” değerlendirmesinde bulundu. Paşinyan’ın uğruna Azerbaycan’a savaş açtığı Fransa ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ise sessiz kaldı. Aliyev’in deyimiyle bir kez daha Paşinyan’ın güvendiği dağlara kar yağdı.
Darbeye karşı çıkan ilk ülke Türkiye oldu. Dostunu düşmanını tanıdın mı?
DARBEYE İLK TAVIR TÜRKİYE’DEN
Ermenistan sokaklarında tanklar dolaşmadığı için bir süre darbe mi yoksa muhtıra mı tartışması yaşandı. Karabağ savaşında büyük bir hezimet yaşayan
Alpay’ı Meclis’te görünce, “Sizi yeşil sahalarda çok izledik ama kaleye geçtiğinizi görmemiştik” dedik.
Milli takımın değişmez futbolcuları arasında yer alan Alpay, Altay’da başlayan futbol hayatını Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra İngiltere Premier takımlarından Aston Villa’da sürdürmüştü. Alpay, Güney Kore, Japonya ve Almanya’da da başarılara imza atmıştı. Sahalarda fırtına gibi esen futbolcularımızdan biriydi.
Dünya üçüncüsü olduğumuz milli takımla kupayı kaldıran futbolcularımız arasında yer alan Alpay, başarılarla dolu bir futbol hayatından sonra yeşil sahalardan siyasete transfer oldu. Şimdi AK Parti İzmir Milletvekili olarak siyasette ter döküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Alpay da her ne kadar siyasette de olsa, futbola olan ilgisini sürdürüyor.
“Cumhurbaşkanımızın futbola ilgisi nedeniyle aramızda özel bir diyalog var” diyor.
Alpay, İzmir’de Göztepe stadyumunun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Siz spora her türlü desteği veriyorsunuz. Dünya çapında bir başarıyı da bizim size hediye etmemiz gerekiyor” demişti.
Alpay’a sözlerini hatırlatınca, “Futbol oynadığım dönemden birçok arkadaşım şimdi Avrupa’da federasyon başkanlığı ya da teknik direktörlük yapıyorlar. Hepsiyle ilişkilerimi sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini takdir ediyorlar” diye konuştu.
SOUTHGATE NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine hazırlayacak kadroların ortaya çıkması açısından bu kongreyi çok önemsedi. Hatta pandemiye rağmen kongrelerin üzerine titredi. Çünkü Erdoğan, 2023 seçimlerini Türkiye’nin kader seçimi olarak görüyor. Büyük kongrede AK Parti kadrolarının önemli ölçüde yenilenmesi bekleniyor.
Ancak AK Parti kongresi yaklaştıkça, bir formül el altından servis edilmeye çalışılıyor. O nedenle bu yazı bir erken yazı olarak kabul edilebilir. AK Parti kongresi yaklaştıkça şu tartışmayı daha sık yapacağımız anlaşılıyor: Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı’nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı’nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar. Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok.
GEÇMİŞTE UYGULANDI
Parlamenter sistemin gereği olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisinden istifa etti. Yeniden servis edilmeye çalışılan bu model, Anayasal zorunluluk gereği uygulandı. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemleri yaşandı.
ERKEN BİR YAZI
Erken yazı dedim. Çünkü burada Erdoğan’a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan’dan, Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel’in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkânı buldu. AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna da inanıyorum. O nedenle sureti haktan görünen bu formülün AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorum.
MECLİS İLE ANAYASA MAHKEMESİ ARASINDAKİ YETKİ TARTIŞMASIANAYASA Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’yla ilgili ikinci ihlal kararını Meclis’e göndermesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu şekilde tembihte bulunması, bir nasihatta bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi’nin çok açık bir yetki aşımıdır” diye tepki göstermişti. Şentop, Anayasa Mahkemesi’ne tavzih yazısı yazacağını belirtmişti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı
İki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alternatifli bir sunum yapılmış. Erdoğan’ın tercihleri doğrultusunda metin üzerinde çalışmalar yapılıyor. Taslağın son şekli Erdoğan’a sunulup onayı alındıktan sonra MHP’ye götürülecek. Ardından da diğer siyasi partilere sunulacak. MHP ile yapılacak çalışmadan sonra ise Meclis’in gündemine gelecek.
Yukarıda bir cümle ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumdan söz ettim. Erdoğan, taslak üzerinde önemli değişiklikler yapmış. Şimdi onları paylaşacağım.
DEĞİŞİKLİKLER
1- Seçim barajı yüzde 7: 12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajı değişiyor. AK Parti’nin çalışmasında yüzde 7 ve yüzde 5 oranları öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumdan sonra ibre yüzde 7’ye döndü.
2- İttifak barajı olacak mı?
AK Parti’nin çalışmasında seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi yer alıyor. Bu oranın ittifaklar açısından da geçerli olması düşünülüyor.
MHP ise seçim barajının yüzde 7 ya da 5’e indirilmesi ancak ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10, 12 ya da 14 olmasını öneriyor.
TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ PAKETTEN ÇIKTI
Erdoğan’ın açıklayacağı manifesto ne olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabet yeteneği güçlü olan, milyonları peşinden sürükleyen bir lider. Mesajlarını çok etkili bir şekilde vermeyi başarıyor. Ama bazen konuşarak bazen de konuşmayarak mesaj veriyor.
Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresi öncesinde mesajlarını cuma namazından sonra verdi. Biden ile Putin arasındaki tartışmaya, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile yapacağı görüşmeye, Kilis’e atılan rokete ve nihayet AK Parti kongresinde vereceği mesajlara değindi. Ama iki konuya girmedi. Oysa Türkiye’nin gündeminde Andımız ve HDP’ye açılan kapatma davası vardı. Erdoğan her iki tartışmaya da girmeyerek mesafeli durduğu mesajını verdi.
ANDIMIZ, İSTİKLAL MARŞI
Erdoğan Andımız konusunda tavrını Devlet Övünç Madalyası Tevcih törenindeki konuşmasında ortaya koydu. “Milli andımız İstiklal Marşı’dır” dedi. Erdoğan, Danıştay andımızla ilgili düzenlemeyi iptal ettiğinde de aynı tavrı ortaya koymuş,“Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz” demişti.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN USTALIĞI
Andımız ve HDP kararıyla birlikte gözler cumhur ittifakına çevrildi. Ancak Erdoğan ve Bahçeli’nin liderliği sayesinde cumhur ittifakı süreçten zarar görmeden çıkmayı başardı
2023 MANİFESTOSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kongresinde yapacağı konuşma için “2023’ün manifestosu olacaktır” yönündeki sözleri gözleri kurultaya çevirdi. İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformu’nu açıklayan Erdoğan’ın, kurultay konuşmasında reformlar konusunda Türkiye’nin önüne yeni hedefler koyması bekleniyor.
KURULTAYIN TEMASI
Her kurultayın bir teması oluyor. AK Parti kurultayı için yeni bir başlangıcı çağrıştıracak bir slogan üzerinde duruluyordu. Ama “güven ve istikrar” teması üzerinde karar kılındı. Erdoğan’ın 1 saat 45 dakika sürecek konuşmasında 2023 için bir manifesto ve yol haritası açıklaması bekleniyor. Kongre salonundaki müzik de önemli olacak. Kongre için orijinal bir müzik arayışı söz konusu. Seçim kampanyalarının usta ismi Erol Olçok’u rahmetle anarken, yeni müzik yetişse de yetişmese de “Dombıra” ve “Haydi Bi Daha” da kullanılacak.
DEĞİŞİM
AK Parti her kongrede kadrolarını her seçimde listelerini yenileyerek başarılı oldu. Erdoğan, “Değişmeyen tek şey değişimin kendisi” ilkesinden hareket ederek her kongrede kadrolarını, her seçimde listelerini yeniledi.
Kongrelerde AK Parti teşkilatlarının yüzde 65’i değişti. Büyük kurultayda ise değişimin yüzde 50 oranında olması bekleniyor. Erdoğan’ın, yeni yönetimi sahada karşılığı olan eski bakan ve belediye başkanları ile takviye edeceği söyleniyor. MKYK’ya alınacak bakanların ve milletvekillerinin ise genel başkan yardımcılıklarını üstleneceği ifade ediliyor.
RÜZGÂR HANGİ YÖNDEN ESİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan usta siyasetçi. Hangi stratejiyi izleyecekse ona göre bir kadro oluşturuyor. Yani futbol maçına çıkacaksa voleybol takımı kurmuyor. Çözüm süreciyse çözüm sürecine uygun bir kadro, terörle mücadele süreciyse ona göre bir ekip... Parti yönetiminde ise izleyeceği siyasi stratejiye uygun bir yönetim kadrosu oluşturuyor. Son dönemlerde Milli Görüş’e yakın isimlerin göreve getirilmesi, muhafazakâr ve milliyetçi tercihlerin ön plana çıkması dikkate alınırsa yeni rüzgârın AK Parti kurultayına yansıması sürpriz olmamalı.
PARTİ KAPATMAYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞE DESTEK VERMEMİŞLERDİ
HDP hakkında açılan kapatma davasıyla parti kapatma konusu yeniden gündemimize girdi. Ülkemizin reformlarla, özgürlüklerle anılması gerekirken parti kapatmalar üzerinden tartışılmaktan dolayı mutlu değilim.
Ancak bu süreçte HDP çizgisindeki partilerin de vebali büyük.
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile parti kapatmayı Meclis’in iznine bağlayan düzenlemeye destek vermediler. O günün tanıkları ile konuştum. Meclis zabıtlarını çıkardım. Kısaca hatırlatmak istedim.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ
Partilerin kapatılmasını düzenleyen Anayasa’nın 69. maddesi şöyle düzenleniyordu.
“Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın talebi üzerine, TBMM’de grubu bulunan her siyasi partinin 5’er üye ile temsil edildiği ve Meclis Başkanı’nın başkanlığında oluşturulacak komisyonun üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesi’nce kesin olarak karara bağlanacak.”
BDP’DEN DESTEK İSTENDİ
Anayasa değişikliği ilk oylamada 337 oyla kabul edilmişti ama kulislerde ikinci turda AK Parti’den 20 milletvekilinin ret oyu vereceği konuşuluyordu.
AK Parti’nin 337 milletvekili vardı. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin oy kullanamadığı için bu sayı 336’ya düşüyordu. Yani bıçak sırtı bir durum söz konusuydu. Tehlikeyi ciddiye alan AK Parti üç ayaklı bir strateji geliştirdi.
1- Ret oyu kullanması muhtemel isimler, yakın markaja alındı.
2- Bağımsız iki milletvekilinin desteğinin sağlanması için harekete geçildi.
3- Bağımsız milletvekili Mücahit Pehlivan ve Seyit Eyyüpoğlu ile temas kuruldu.
O dönem HDP yoktu. Barış ve Demokrasi Partisi, Meclis’te 20 milletvekili ile temsil ediliyordu. Selahattin Demirtaş çok iyi hatırlayacaktır. BDP ile diyalog kurulup destekleri istendi. İkinci tur oylamaya DBP’den 5 milletvekili girdi. Muş milletvekili Sırrı Sakık ve arkadaşları madde üzerinde değişiklik önergesi verdi. Kabul edilmedi. AK Parti’den Cahit Bağcı, Azize Sibel Gönül ve İsmail Bilen’in teklifleri de reddedildi. Maddenin oylamasına geçildi. İki bağımsız milletvekili evet oyu kullanmasına rağmen madde 227 oy aldı. 330’un altında kaldığı için düştü. AK Parti’den 8 milletvekili fire vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan oy vermeyen milletvekilleri için “Bize ihanet ettiler” diyecekti.
BDP’NİN 20 MİLLETVEKİLİ VARDI
Ufuk Uras’ın desteğiyle 20 milletvekiline ulaşıp Meclis’te grup kuran Barış ve Demokrasi Partisi, ikinci tur oylamaya 5 milletvekilini soktu. Ancak 20 milletvekili olmasına rağmen, ikinci tur oylamaya 5 milletvekili girmesine rağmen BDP’liler oy vermeyince parti kapatmayı Meclis’in iznine bağlayan madde düştü. O nedenle HDP çizgisinin de vebali büyük dedim.
Her kapatma ile oylarının yükseleceğini hesap eden HDP çizgisi, sadece Anayasa değişikliğine destek vermedi. PKK ile ilişkileri konusunda da bir özeleştiri yapmadılar. Bir çözüm geliştirmediler. Kapatılmak için gereken neyse yaptılar.
Ama olan sadece onlara olmuyor. Ülkemiz zarar görüyor. Türkiye’nin parti kapatmayla anılması sevinilecek bir durum değil.