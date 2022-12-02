Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na davet

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Ayrıca iktidar ile muhalefetin çözüm konusunda yarış halinde olması ise siyasete kalite getiriyor.

Kılıçdaroğlu’nun ithal danışmanlarla hazırladığı ekonomi modelinin “Merkel modeli” olduğunu savunanlar var. Merkel’in danışmanı Jeremy Rifkin’in Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığına getirilmesinden etkilenerek bu isim verilmiş olabilir. Kılıçdaroğlu’nun ise, “ABD’den teknoloji, İngiltere’den finansman, Almanya’dan üretim modelleri üzerine bir karma yaptık” dediği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu, ithal modeli açıklamadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine uyarak yerli modelleri de incelese yararlı olurdu.

MAKAS MÜZESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg’un açılışına davet etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu, açılışa katılmamıştı. Şimdi davet sayısı ikiye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, Yusufeli Barajı’nı anlattıktan sözü açılışlara getiriyor. “Bizim bir makas müzemiz var. Orada toplu açılış yaptığımız 1300 makas bulunuyor. Bay Kemal’in makas müzemizi görmesini isterdim. Bu eserler nasıl yapılıyormuş, görürdü” diyor.

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Kılıçdaroğlu, Togg’u gezmek için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu aramıştı. Makas müzesini ziyaret etmek isterse Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı araması gerekecek.

MUHALEFET ADAYSIZ MI KALACAK

Bir yıldır muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye soruyoruz. Ortak aday mı çıkacak, çoklu adayla mı seçime gidilecek diye tartışıyoruz.

Borsada yükselen ve düşen hisseler gibi. Bir bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu tamam gibi gözüküyor, aradan bir hafta geçiyor Kemal Kılıçdaroğlu ismi önplana çıkıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü muhalefette kimse diğerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Son tablo şöyle:

1) Kemal Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Kılıçdaroğlu’nu, kendisi ve bir de Gültekin Uysal destekliyor.

2) Ekrem İmamoğlu ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İmamoğlu’na Kılıçdaroğlu karşı, haliyle Gültekin Uysal karşı. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ise öyle bir gündemleri yok. Bir tek Meral Akşener desteklerse destekliyor. Bir de HDP’nin desteği var.

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3) Mansur Yavaş ortak adaylık için fırsat kolluyor. Kılıçdaroğlu karşı, Temel Karamollaoğlu karşı, Davutoğlu ve Babacan ise temelden karşı. Bir tek Meral Akşener destek verebilir. Bir de Gültekin Uysal neden olmasın diyebilir. Ama en çok HDP karşı.

4) İYİ Parti Meral Akşener’in aday olmasını istiyor. Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan karşı. Temel Karamollaoğlu renksiz. Davutoğlu destekliyor. HDP ise kırmızı çizgi ilan etti.

Cumhurbaşkanı adaylığı için kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Ama herkes birbirine karşı. Bu gidişle 6’lı masadan cumhurbaşkanı adayı çıkmasın da siz o zaman seyredin tiyatroyu.

CHP, İPTALİNİ İSTEMİŞTİ

6’lı masa yeni anayasa değişikliği teklifini açıkladı. Ama toplumda bir heyecan meydana getirmedi.

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Çünkü, anayasayı değiştirmek, bir irade ikincisi ise milletvekili sayısı işi. En az 360 milletvekilini çıkarmaları gerekiyor. Bu da anayasayı değiştirmeleri için oylarını yüzde 65 oranında artırmaları gerekiyor. Bırakın yüzde 65 oy artışını, yerlerinde sayıyorlar.

İkincisi ise anayasa değişikliği paketinde cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi öneriliyor.

CHP KARŞI ÇIKMIŞTI

Oysa cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesiyle ilgili 2007 tarihli anayasa değişikliğinin Meclis’teki görüşmelerinde CHP sert bir şekilde muhalefet etmişti. Anayasa değişikliği kabul edilince dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer veto etmişti. İkinci kez Meclis’ten çıkınca bu kez Sezer ile CHP, anayasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

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Anayasa değişikliğinin iptali için imza verenlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’ydu.

CHP karşı çıktığı ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğu cumhurbaşkanının halkın seçmesiyle ilgili düzenlemeyi ise bugün teklif ediyor.

İPTAL DAVASINI AÇANLAR

1) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

2) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Deniz BAYKAL, Kemal ANADOL ve 138 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca 31.5.2007 gününde kabul edilen ve halkoyuna sunulmak üzere 16.06.2007 günlü, 26554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, öncelikle yok hükmünde olduğunun saptanması, olmaması durumunda şekil yönünden Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle yasanın tümünün iptali istemidir.

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KENAN EVREN ANAYASASI

6’lı masanın anayasa önerisi, 12 Eylül Anayasası’na benziyor. Kenan Evren’in anayasasından ayrışan tek bir noktası var. O da cumhurbaşkanını orada Meclis seçiyordu, burada halkın seçimi öneriliyor. Orada da cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldı, burada da. Orada da bir dönem için seçiliyordu, burada da. 82 Anayasası’nda da başbakan vardı, burada da. 6’lı masa az gitti uz gitti, yenilik için Türkiye’ye önere önere Kenan Evren Anayasası’nı önerdi.

ÇELİŞKİ

6’lı masanın önerisinde cumhurbaşkanını halk seçecek ama o cumhurbaşkanı yetkisiz olacak. Peki o cumhurbaşkanı adayı meydanlara çıkmayacak mı? Halka ne diyecek? “Ben etkisiz ve yetkisiz bir cumhurbaşkanı olacağım ama beni seçerseniz sizi iyi yönetirim mi” diyecek? Bunlar cumhurbaşkanı değil, kendilerine kukla seçecekler.