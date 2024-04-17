Erdoğan ne mesajlar verecek Değişim başarılacak mı

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Dikkatler Erdoğan’ın vereceği mesajlara çevrildi.

Cumhurbaşkanı seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında ve MYK Toplantısı’nda seçim yenilgisine ilişkin olarak samimi özeleştirilerde bulunmuş ve değişim işaretini vermişti.

Erdoğan’ın konuşması elbette ki önemli olacak ancak gözler daha çok yapacağı değişikliklere çevrilmiş durumda.

DEĞİŞİM İRADESİ

Hep altını çiziyorum Erdoğan, AK Parti’yi kapatma davalarından, muhtıralardan, darbe girişimlerinden, 17-25 Aralık kumpaslarından, 2009 ve 27 Haziran 2015 seçimlerinde alınan başarısız sonuçlardan çıkarıp bugünlere getiren birisi. Seçim yenilgilerini seçim zaferlerine dönüştürmeyi başaran bir lider. Yine yapabilir. Yeter ki değişim iradesi gösterilsin.

REFORMCU VE YENİLİKÇİ YAPI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra AK Parti’nin yeniden seçim zaferleri kazanmasını sağlayacak bir reçete sunması bekleniyor. Milletvekillerine yeni bir perspektif çizeceği konuşuluyor.

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AK Parti yaptığı reformlarla hem kendi önünü açtı hem vesayet sistemini tasfiye ederek Türkiye’nin önünü açtı. Millet iradesine vurulan paslı zincirleri kırması sayesinde Cumhuriyet’in ötekileştirdiği dindarları, Kürtleri sistemin merkezine oturttu. Reformculuk ve yenileşme bir dönemler AK Parti’nin alametifarikasıydı.

Strateji heyetinin tartıştığı noktalardan biri de AK Parti’nin yeniden reformcu kimliğine dönmesi oldu.

SİYASİ İKLİM DEĞİŞMELİ

Bu, Türkiye’yi de rahatlatacak bir adım olur. Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?

Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor.

Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar.

AK Parti’yi, AK Parti yapan bu oldu. Formül net; ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet.

ERDEMLİLER HAREKETİ

AK Parti, Refah Partisi içinde “Erdemliler Hareketi”ni başlatanlar tarafından kuruldu. Uzun iktidarlar döneminde bu değerlerden aşınmalar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ruh ve kan kaybı’ dediği nokta bu. ‘Yeni Ömerler arıyorum’ diye çıktığı yolculuk bu. Başörtüsü yasağı, kapatma davası, muhtıra ve darbe girişimleri gibi değerler üzerinden yapılan müdahalelere karşı verilen mücadele AK Parti’yi büyüttü. Ama görünen o ki erdemli siyasete bugün eskisinden daha çok ihtiyaç var.

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MESELE EKMEK MESELESİ

Yüz yıllar geçse de insanların talebi değişmiyor. Mesele ekmeği büyütme meselesi. AK Parti refah seviyesini yükselttiği, ekonomiyi büyüttüğü zaman seçim kazandı. Ekonomi kötüye gidince seçim kaybetti. Çünkü AK Parti kimsesizlerin kimsesi olarak kurulmuş bir partiydi. AK Parti’nin tabanını yoksul ve orta gelir seviyesindeki kitle oluşturuyordu. Ekonomik sıkıntılardan en çok bunlar etkilendi. O da sandığa yansıdı. Seçim sonrası yapılan anketlerde ekonominin açık ara birinci çıkması bunu göstermiyor mu?

ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

AK Parti bunlara kulaklarını kapatmış değil. Çözüm arayışları sürüyor. Seçimlerin hemen ardından strateji ekibinin koordinasyonunda oluşturulan komisyonlar hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca seçimin kaybedilmesinin nedenlerini belirleyecek olan anket destekli grup çalışmaları planlanıyor. Yani sadece anket yapmak yerine anketlerdeki verileri de esas alarak farklı toplum kesimleriyle derinlemesine grup çalışmaları yapılması hedefleniyor.

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KAPTAN ERDOĞAN

AK Parti 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra bunu yapmıştı. 1 Kasım seçimlerine giderken çok yararlı olmuştu. Bir anlamda yol haritasını oluşturmuştu. Yeni dönemde bu tür yol haritalarına ihtiyaç var. Bu süreçte AK Parti’nin en büyük avantajı ise Erdoğan gibi bir lidere sahip olması.

Dümende Erdoğan gibi tecrübeli bir kaptan olduğu sürece bu gemi bu limana yanaşır.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DEĞİŞEN İMAJI

Seçim başarısının ardından yapılan ilk grup toplantısı olması nedeniyle CHP Grubu önemliydi. Seçimden önce ömür biçilen Özgür Özel’in seçim başarısından sonra vereceği mesajlar dikkatli bir şekilde dinlendi. Seçimlerden sonra gözlüğünü çıkarıp, saç şeklini değiştiren Özgür Özel imaj değişikliğine gitti. Ama Özgür Özel sadece imaj değişikliğine gitmemiş, yürüyüşü bile değişmiş. Demirel “siyasetin ilacı başarıdır” derdi. Seçim başarısı Özgür Özel’in havasını değiştirmiş.

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EMANETÇİ DEĞİL

1- CHP’de artık kimse Özgür Özel’e emanetçi ya da gidici gözüyle bakmıyor. 45 yıl sonra CHP’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkması Özgür Özel’in koltuğunu sağlama aldı.

ÜÇLÜ YAPI

2- Seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu ön planda gözüküyordu. Seçimlerden sonra Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üçgeni oluştu. Özgür Özel konuşurken Mansur Yavaş lehine sloganlar atılması ilginçti.

3- Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu üçgen CHP’nin hem en büyük şansı hem de en büyük sınavı olacak.

Özgür Özel’in mesajlarına gelince...

İKTİDAR HEDEFİ

4- “Bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyorum. İktidar için koşmaya ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Seçim başarısının ardından partisinin önüne iktidar hedefini koyarak doğru olanı yaptı.

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BELEDİYELERE UYARI

5- “Biz belediyeleri millete hizmet etmek ve CHP’yi iktidar yapmak için aldık. Buna zarar verecek kim varsa gözünün yaşına bakmayacağız” dedi. SHP, 1989 yılında yerel yönetimlerde yakaladığı iktidar fırsatını İSKİ rezaleti ile kaybettiği için Özgür Özel’in ilk günden yaptığı bu uyarı yerindeydi.

TÜRKİYE İTTİFAKI

6- AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu var. CHP ise bu seçimlerde “Millet İttifakı”nı kuramayınca ”Türkiye ittifakı”nı öne çıkardı. Özgür Özel bunu korudu. “Türkiye ittifakı; milli takım gol atınca sevinen herkesi kapsar” diye sempatik bir tanım getirdi.