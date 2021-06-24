Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş’ı neden eleştirdi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görüşmesi hakkında yazılıp konuşulanları bir haftadır ağzım açık bir şekilde izliyorum. Yazılanları okuyunca kendime “Bir de siyaset kulisi yazıyorum diyorsun ama dünyadan haberin yok” diye kızdığım da olmuyor değil. Sadece ben değil tüm Ankara temsilcilerinin, siyaset yazarlarının hiçbirinin de bu işten haberi olmamış.
Nasıl atlamışız... Öyle böyle değil. Uzun atlama...
Maksat algı operasyonu olunca bilgiye gerek yok. Anayasa şöyle yazıyormuş, perde arkasında şunlar konuşulmuş, siyasi gelenek böyleymiş demenin de anlamı yok.
ÖRNEĞİ YOK
Parlamenter sistemle yönetildiğimizde hükümeti başbakan kurar, kabineyi cumhurbaşkanı onaylardı. Bakanların azli ise başbakanın talebi üzerine Cumhurbaşkanı’nın onayıyla gerçekleşirdi.
AK Parti hükümetlerini geçtim, darbe dönemleri dahil Türk devlet geleneğinde Meclis başkanlarının bakanların istifasını talep etmesi gibi bir uygulama yok. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin en önemli hukukçularından biri. Şentop hangi yetkiye göre Soylu’nun istifasını isteyecekti? Zaten görüşmenin hiçbir yerinde de böyle bir talep yok. Tam aksine sıcak havada geçen ve “Sık sık görüşelim” diye bitirilen bir görüşme.
ANAYASAYA GÖRE
Başkanlık sisteminde ise bu yetki yine Cumhurbaşkanı’nda. Zaten Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kuruluyor. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinin sıralandığı Anayasa’nın 104. maddesinde, “Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir” deniyor.
Anayasa Mahkemesi üyeleri iki konuda daha karar alacaklar.
1- HDP’nin banka hesaplarına tedbir konulması konusunda karar verecekler.
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi yasak konulmasını talep ettiği 451 kişi hakkında karar verecekler.
Anayasa Mahkemesi raportörü kapatma davası açılması yönünde rapor verdi. Anayasa Mahkemesi üyeleri bu karara uymak zorunda değil. HDP hakkında kapatma davası açılması kararı çıkabileceği gibi ikinci kez geri çevirme de mümkün olabilir.
Ama ilkine rağmen iddianamenin özenli hazırlandığı ifade ediliyor. O nedenle bugün Anayasa Mahkemesi’nden HDP hakkında kapatma davası açılması kararının çıkması bekleniyor. Ancak HDP’nin hesaplarına tedbir konulması talebinin reddedilmesi ve siyasi yasakların son karar duruşmasına bırakılması söz konusu.
HDP hakkında kapatma davasının açılmasına karar verilirse 2023 seçimlerine damga vuracak olan bir süreç başlayacak.
Ama önemli olan konu şu: Kapatma davası oybirliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alınacak?
HDP BASKININDA KARANLIK NOKTALAR
Bu ülkede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediği takdirde erken seçime gidilir. Türkiye 3 Kasım 2002 seçimlerine ve 18 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli tarafından götürüldü.
‘ERKEN SEÇİM YOK’ DEDİ
Bahçeli de “Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır” dediğine göre erken seçim yok demektir.
ERKEN SEÇİM CEPHESİ
Bahçeli sadece erken seçim yok demiyor. Erken seçim isteyenleri ihanet cephesine yerleştiriyor.
“Bu şahıs (Kılıçdaroğlu) hemen seçim diyor.
PKK da seçim istiyor.
FETÖ, yarın seçim olsun diye bekliyor.
Üç ciddi sorun yaşanıyor.
1- Ortak cumhurbaşkanı adayı mı çıkarılacak?
2- Yoksa her parti kendi adayını mı çıkaracak?
3- HDP ortay aday projesinde yer alacak mı?
ORTAK ADAY DİYENLER
Millet ittifakı liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’in eğilimi ortak aday çıkarılması yönünde. Ancak bu konuda henüz bir karar alınamadığı için, her parti kendi adayını çıkarsın tezi de geçerliliğini sürdürüyor.
ADAY ÇOKLUĞU
Millet ittifakının bir handikapını da cumhurbaşkanlığına aday olacak isimlerin çokluğu oluşturuyor.
Bu görüşme Biden başkan seçildikten sonra iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önemli. Dış politikadan ekonomiye kadar birçok alanı etkileyecek. Görüşmeye ne kadar zaman ayrılacağı, görüşme sırasında liderlerin yüzlerindeki ifade, mimikleri, jestleri hatta taktıkları kravatın rengine kadar her şey önemlidir. Çünkü her şey bir mesajdır, her şey bir anlam ifade eder.
KRİZ ÖNCELİKLİ Mİ OLMALI
Dış politika alanım değil ama iki liderin görüşmesinin formatının önceden belirlendiğini bilecek kadar mesleki deneyime sahibim. Hangimiz otursak, iki ülke arasındaki kriz konularına ilişkin ilk dört maddeyi ezberden sayabiliriz. S-400’lerden girer, Suriye’de YPG’ye verilen destekten çıkar, F-35’leri bir köşeye yerleştirir, FETÖ’nün iadesinden çıkarız.
FIRSAT ÖNCELİKLİ
Ama ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu çok geç kalmış bir öneri de olabilir. Ama ABD başkanları ile görüşmelerin formatını değiştirmeliyiz. ABD başkanları ile hep kriz konularını görüşüyoruz. Elbette ki ülkeler arasında sorunlar varsa devlet başkanları bunları ele alacak. Ancak bu tür durumlarda enerjimizi kriz konuları üzerinde harcıyoruz. İlişkilerin geliştirilmesi konusu ise birkaç iyi niyet cümlesi olarak geçiyor.
ÖZAL BAŞARMIŞTI
Ben krizlere endeksli değil, fırsat öncelikli yeni bir ilişki biçimi kurulması gerektiğini öneriyorum.
Özal
Meral Akşener’in, “HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı” çıkışı HDP’yi rahatsız etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Akşener’e “Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın” diye karşılık verdi.
AKŞENER’İN HDP PLANI
Akşener, HDP’yi millet ittifakının dışında tutmak istiyor. Çünkü HDP’yi “PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini” söylemişti. HDP’yi “PKK terör örgütünün yanına konumlandırdıklarını” ifade etmişti. Hem PKK’nın siyasi uzantısı olarak gör, hem ittifak yap. Akşener böyle bir çelişkiye düşmemek için HDP’yi ittifakın dışında tutmak istiyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun aynı kanaatte olduğunu düşünmüyorum. Eğer Akşener’in kırmızı çizgisi olmasa HDP’yi millet ittifakının resmi ortağı haline getirebilir.
HDP’Yİ NEDEN İSTEMİYOR
Meral Akşener‘in sadece siyasi geçmişi ve beyanları ile tutarlılık adına HDP’yi ittifak dışında tutmak istediğini zannetmiyorum.
1- Akşener, HDP ile resmi olarak ittifak yaptığı takdirde İYİ Parti’nin milliyetçi tabanının ve CHP’nin ulusalcılarının oy vermeyeceğini düşünüyor.
2- HDP’den dolayı hem millet ittifakının hem de HDP’nin fire vereceğini hesap ediyor.
2- Siyasi hayatında sırtında PKK ile ittifak yaptı damgasını taşımak istemiyor.
AK Parti ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. Bunu niçin belirtme ihtiyacı hissettim? Çünkü cumhur ittifakında bir cumhurbaşkanı adayı tartışması yaşanmayacak.
2023’e giderken muhalefetin önünde önemli belirsizlikler duruyor. Elbette ki seçim sathı mailine girildiğinde bunlar birer birer ortadan kaldırılacak. Ama çok kolay olacağı sanılmasın.
MUHALEFETİN HANDİKAPLARI
Muhalefeti sancılı bir süreç bekliyor. Hemen aklınıza muhalefet ortak aday belirleyecek mi, yoksa her parti kendi adayını mı çıkaracak sorusu gelecek. Ama bence ondan daha önemli bir soru var. O da millet ittifakı devam edecek mi, etmeyecek mi konusu.
1- BARAJ YÜZDE 5’E DÜŞERSE
2018 seçimlerinde kurulan ittifaklar yerini korudu. Muhalefetin kurduğu millet ittifakı aradan geçen süre zarfında dağılmadı. Hatta yerel seçimlerde başarılı sonuç almayı bildiler.
Muhalefette ittifakın en önemli tutkalının yüzde 10 seçim barajı olduğu biliniyor. Seçim barajı yüzde 5’e düşürülürse millet ittifakı devam edebilecek mi? Böyle bir risk olmasına rağmen, yerel seçimlerdeki başarının, millet ittifakının 2023 seçimlerinde de devam etmesini sağlayacağını düşünüyorum.
2- ORTAK ADAY
Muhalefet cephesindeki tartışma iki model üzerinde yürüyor:
1- İlk turda partiler adaylarını çıkarsın. Böylece partiler seçmenlerini bloke etsin, Erdoğan’a oy kayması önlensin. İkinci turda ise Erdoğan karşısındaki aday üzerinde ittifak sağlansın.
2- Erdoğan’a karşı muhalefet ortak aday çıkarsın.
MİTHAT SANCAR, ORTAK ADAY ÖNERDİ
Erdoğan’a karşı muhalefetin ortak aday belirlemesi tezini savunanlar cephesinde en önemli hamlelerden biri HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan geldi. Mithat Sancar, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefet ortak aday çıkarmak isterse biz bunun iyi bir seçenek olacağını da düşünüyoruz. Ortak aday üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir seçenektir” dedi. Diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan da “Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yeter ki bu meselelerde herkes hemfikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur ittifakına karşı bunu bir güçbirliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz” diye çağrı yaptı.
HDP’NİN ŞARTI
Hem Sancar’ın hem Buldan’ın açıklamalarında altı çizilmesi gereken bir nokta yer alıyor. HDP artık gizli müttefik olmak istemiyor. Açık bir ortak olmayı ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde söz sahibi olmayı istiyor. HDP bu önerisinin karşılığı olarak masaya yüzde 10’un üzerindeki oy oranını koyuyor. Yani benim Meclis’e girmek gibi bir sorunum yok ama sizin cumhurbaşkanlığını kazanmak gibi bir yükümlülüğünüz var, diyor. İstanbul seçimlerindeki HDP katkısını örnek veriyor.
AKŞENER,
Ancak Perinçek’in açıklamasına rağmen devam eden sessizliğe tepki göstermiştim.
Çünkü Doğu Perinçek dediğimiz isim sıradan biri değil. Türk siyasetinin en önemli siyasi figürlerinden biri. Diğer yanda ise suikastla suçlanan bir İYİ Parti milletvekili var.
Aydınlatılması gereken ciddi bir durum. Hem Doğu Perinçek’in açıklamalarını takip ettim hem de Müsavat Dervişoğlu’yla konuştum.
PERİNÇEK’İN AÇIKLAMASI
Doğu Perinçek olayı şöyle açıkladı:
“Bana suikast düzenlemek isteyen isim, İYİ Parti yöneticisi Müsavat Dervişoğlu. Nereden biliyorum? 2006 yılının sonunda bir gün Muzaffer Tekin komutanımız, Sayın İbrahim Şahin ile birlikte geldi. İbrahim Şahin, biliyorsunuz Özel Harekât komutanı. İbrahim Şahin Bey, ‘Size suikast hazırlayanlar kimdir biliyor musunuz?’ dedi. ‘İsmen bir takım ihbarlar oldu ama kesin bir bilgimiz yok’ dedim. Benden bir kâğıt istedi. O kâğıda elyazısıyla ‘İzmir MHP, Müsavat Dervişoğlu, MİT’in kadrolu elemanı, 2000, Dere Döviz’ yazdı. Ben bu kâğıdı aldım eve götürdüm, arşivime koydum. Sonra 21 Mart 2008’de tutuklandığımız zaman Ankara’da gözaltına alındım. İstanbul’a bizim eve 20-30 tane polis geliyor. Aramada bu kâğıdı da buluyorlar ve bu kâğıt Ergenekon Davası’nın arşivine girdi. Sordular, ‘Bu yazı nedir?’ diye. Ben de ‘İbrahim Şahin bana yapılacak suikastı kimin örgütlediği konusunda böyle bir yazı verdi’ dedim.”
MÜSAVAT DERVİŞOĞLU NE DEDİ?
Perinçek’in iddiaları hakkında İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile konuştum.
Halkın iktidara yönelik eleştirileri olabilir ama seçmenler muhalefeti çare olarak görmüyor.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüzyüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı 39.1 çıkıyor.
CHP YÜZDE 25
CHP ise yüzde 25’i aşamıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 24.8 çıkıyor. MHP’nin oy oranı yüzde 10.4 olurken HDP’nin oy oranı yüzde 10.3 olarak çıkıyor. Son dönemlerde yükselişte olan İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 9.5. Optimar’ın anketlerinde İYİ Parti’nin oy oranı beklentilerin altında çıkıyor.
YENİ PARTİLERİN OY ORANI
Optimar’ın anketinde yeni kurulan partilerin oy oranları da yer alıyor.
Muharrem İnce’nin Memleket Partisi yüzde 1.4 olurken Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi 1.1. Ali Babacan’ın Deva Partisi yüzde 1 olurken, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi 0.1 olarak çıkıyor. Fetih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi 0.2 olurken Saadet Partisi 0.5 olarak çıkıyor.
SEÇMEN SADAKATİ
Ama muhalefetin erken seçim baskısı iyice artmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haziran ayında erken seçime gidileceğini iddia ediyordu ama haziran geldi seçim yok. Akşener yanıldığını söyledi. “Yeni bir öngörüm yok” dedi. Yeni bir tarih önermedi ama erken seçim ısrarını sürdürdü.
KILIÇDAROĞLU, ‘SONBAHARDA SEÇİM’ DİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sonbaharda seçimlere gidileceği görüşünde. Sonbahara şunun şurasında üç ay kaldı ama Kılıçdaroğlu, “Erken seçimi yapmak zorundalar” diyor. Sonbaharda seçim yapılabilmesi için Meclis’in bugün toplanıp erken seçim kararı alması gerekiyor. Öyle bir hava yok.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Kılıçdaroğlu’nun ağzını açıp da erken seçim çağrısı yapmadığı bir konuşması yok. Dünkü grup toplantısında yine erken seçim çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bir an önce seçime gitmeliyiz. Kimden kaçıyorsunuz? Milletten kaçılır mı? Sandığı koyacaksın, vatandaş seni istiyorsa yine koltuğa gelirsin” diye seslendi.
BAHÇELİ’DEN ‘ERKEN SEÇİM YOK’ ÇIKIŞI
Türkiye yakın dönemde iki kez erken seçime gitti. Biri 3 Kasım 2002 seçimleri, diğeri 24 Haziran 2018 seçimleri. Her ikisinde de erken seçim sandığını milletin önüne Bahçeli getirdi.
Ama daha sonra 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi dahil şimdiye kadar birçok uluslararası operasyonu başarısızlığa uğratan Erdoğan’ın, “video operasyonları” için “Ciddiye almayın, önemsemeyin” demesine şaşırmadım.
Darbeleri, muhtıraları, parti kapatma davalarını, Gezi’yi, 17-25 Aralık operasyonlarını püskürten Erdoğan için, videoların ne ehemmiyeti olacak ki?
Erdoğan başta, “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediği için MYK toplantısında videolar üzerinden yapılmak istenen operasyonu tartışmaya bile açmıyor. Ama toplantının başında yaptığı konuşmada bu konuya değiniyor.
Bu arada MYK toplantısının 26 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grubundan hemen sonra yapıldığını belirtmeliyim.
BİNALİ YILDIRIM’IN TEPKİSİ
Toplantının başında Binali Yıldırım, oğlu hakkındaki iddialara yanıt veriyor: “Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil; geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de COVID ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır” diyor. Binali Yıldırım, uyuşturucu iddialarına da sert tepki göstererek, “Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır” demişti. Erkam Yıldırım da iddialar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldırım’ın oğluyla iş yaptığı iddia edilen Kıbrıslı Halil Falyalı ise “Ne Binali Bey’i ne de oğlunu tanıyorum” diye açıklama yapmıştı.
GÜMRÜK KONUSU
Bu kez de 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gümrük kayıtlarında Venezuela’ya maske sevkıyatı yapılmadığı gündeme getirildi.
Suriye ile Türkiye sınırı boyunca oluşturulan PKK koridorunu, Türkiye içindeki Hendek savaşlarıyla birleştirip, “özyönetim” ilan etmeyi amaçlıyorlardı.
Türkiye şehitler verme pahasına bu planı bozdu. PKK’lıları kazdıkları hendeklere gömdü. Tam o dönemde ‘Barış Akademisyenleri’ adına yayınlanan bildiride ise PKK’ya tek bir laf edilmezken Türkiye’ye yönelik ağır suçlamalarda bulunuldu.
Ancak buradaki amacım Barış Akademisyenleri adına yayınlanan bildiriyi yeniden tartışmaya açmak değil.
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bir suç duyurusundan söz edeceğim.
Ben yazınca HDP tekzip etti, beni özür dilemeye davet etti. Üst bir dille esip gürlediler. Ben yazdığımın arkasında durdum.
SOYLU DOĞRULADI
Sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT’deki yayında, “Fikrim yok, bilgim var. Peki kim pişiriyor bu işi, nerede pişiyor? Bilgim var diyorum değil mi? Mesele sadece bakanlık değil, başka işler de var. İki bakanlık. Yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Birisi başkan yardımcılığı. Direkt Kandil, buradaki iş tutanlarıyla. Öteki Kültür ve Turizm Bakanlığı” dedi.
‘BELGE VAR’ DEDİ
Soylu, TRT’de elinde belge olduğunu, yayında birlikte olduğu meslektaşlarımıza, bakanlığa gelmeleri takdirde bu işin belgesini göstereceğini söyledi.
YAZDIĞIMIN ARKASINDA DURDUM
Ben de bu kez, “Ne oldu HDP, cevap ver” diye yazdım. Çünkü yazdığım kulise güveniyordum. İçişleri Bakanı Soylu doğrulamadan önce de güveniyordum, “Bu işin belgesi var” demeden önce de.
Ondan sonra ne oldu?
Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş’ı neden eleştirdi
Son dönemlerde AK Parti’den kiminle konuşsam bir değerlendirme ön plana çıkıyor. AK Parti’nin ilk dönemlerindeki samimi havayı hissettiklerini vurguluyorlar.
Kimileri bunu “fabrika ayarlarına dönme” olarak değerlendirebilir. Ama ben kuruluş değerlerine dönüş, gönül diliyle konuşma olarak değerlendiriyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda da aynı hava hissediliyor.
Belediye başkanlarıyla toplantıda sadece hissedilen samimi havayı vurgularsam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifesto değerindeki uyarılarına haksızlık etmiş olurum.
Erdoğan, samimi bir dille uyarılarda bulunuyor, AK Parti belediyeciliğinin temelini oluşturan hizmet belediyeciliğini, “Gönül Belediyeciliği” ile tamamlıyor. Ama bir de uyarılar bölümü var ki, onun altının da özellikle çizilmesi gerekiyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A HANGİ GÖNDERMEDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hizmet belediyeciliği yapmaları ve gönüllere girmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulunurken, “Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz” diyor. Ama asıl önemli cümleler ondan sonra geliyor. Erdoğan, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri” demiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinden söz etmiyor. Ama, “iki belediye” deyince herkes İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarının kastedildiğini anlıyor. Zaten Erdoğan da İmamoğlu ve Yavaş’ı kastediyor.
ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI RAKAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleriyle ilgili bir rakam açıklıyor. Bu rakam yatırım bütçesine ayrılan payı ifade etmiyor. Zaten yatırım bütçesiyle kıyaslanmaz ama yine de önemli bir miktar. Bu rakamın ne olduğunu merak ettiyseniz Erdoğan’a kulak verelim.
“İki belediye (İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri) çok büyük bir algı çalışması yapıyorlar. Ajanslara büyük paralar aktarıyorlar. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri 680 milyon lira algı yönetimi için para ödemişler” diyor.
SOYLU’YA DÖNEREK NE DİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin bu kısmında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dönerek, “Süleyman Bey araştırsa daha fazlası çıkar” diyor.
SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ
Erdoğan, yerel yönetimlerle ilgili literatüre bir tanım kazandırıyor. “Sosyal medya belediyeciliği” diyor. Başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere CHP’li belediyelerin hizmet üretmeden sosyal medyada algı operasyonları yaptığını kastediyor. AK Partili belediye başkanlarını, “Siz sosyal medya belediyeciliği yapmayın” diye uyarıyor.
“Bunlar sosyal medya belediyeciliği yapıyor. Hizmet belediyeciliği yapmıyorlar. Siz sosyal medya belediyeciliği yapmayın. Hizmet belediyeciliği yapın. Gönül belediyeciliği yapın” diye konuşuyor.
İKİ KUTUP
Erdoğan, iki uç olarak CHP ve AK Parti belediyeciliğini semboller üzerinden tarif ediyor. CHP belediyeciliğini, “sosyal medya belediyeciliği” olarak tanımlarken AK Parti Belediyeciliğini “gönül belediyeciliği” olarak tarif ediyor. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde de sık sık “gönül belediyeciliği”ne vurgu yapıyor.
ŞAŞIRTICI ÖLÇÜDE VURGU YAPIYOR
Erdoğan’ın konuşmasında bu kadar sık bir şekilde, “sosyal medya belediyeciliği”ne ve “gönül belediyeciliği”ne vurgu yapmasına doğrusu şaşırdım. Ama belli ki böyle bir olguyu tespit etmiş. Onun üzerinde duruyor. “Bunlar sosyal medya belediyeciliği yapıyor, siz sosyal medya belediyeciliği yapmayın. Gönül belediyeciliği yapın. Çünkü sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Çünkü emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilmeyeceği ortaya
çıkmıştır” diye konuşuyor.
ÇAT KAPI GİDİYORUM
Cumhurbaşkanı, belediye başkanlarına “Vatandaşın ayağına gidin, çat kapı yapın” derken kendisinden örnek veriyor. “Vatandaşın ayağına gidin. Çat kapı yapın. Ben yapıyorum. Çat kapı gidiyorum. Siz hizmet belediyeciliği yaparsınız. Yol yaparsınız, hizmet götürürsünüz. Ama milletin gönlüne girmezseniz olmaz. Milletin gönlüne girin, ulaşılamaz olmayın, kimseye tepeden bakmayın. Gönül belediyeciliği yapın. Sosyal medya belediyeciliği yapmayın” diyor.
MÜTEVAZI OLUN, EVLERE MİSAFİR OLUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın yer sofrasına oturmayı, kapısını çalıp çayını içmeyi bir siyaset tarzı değil, bir hayat tarzı haline getirmiş bir lider. O yüzden bir sokağa girdiğinde çocuklar “Tayyip amca”, balkonlara çıkan vatandaşlar ise “Reis çayımızı iç” diye sesleniyor. Erdoğan AK Partili belediye başkanlarını “Kapıları çalın, evlere misafir olun” diye uyarıyor.
“Kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 2023’e de böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum” diyor.
BELEDİYELERE UYARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına uyarılarını ise maddeler halinde sıralamak istiyorum. Ama ondan önce AK Parti Genel Merkezi’nin bunu bir tablo haline getirip, belediye başkanlarının makamlarının en görünen kısmına asmasını öneriyorum.
1- Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, menfaat devşirmek, birilerini makam, mevki sahibi kılmak değildir.
2- Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek. Türkiye’nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir.
3- İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde, adil ve açık bir çalışma ortamı koymamız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlak şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın.
4- Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerimizi görsün.
2023 SEÇİMLERİ UYARISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerde hep 2023 seçimlerini hedef olarak gösteriyor. Belediye başkanlarıyla toplantıda da 2023’ü hedef gösteriyor ama belediye başkanlarına bir uyarıda bulunuyor. “2024 seçimlerine değil. 2023’e odaklanın” diyor. Neden 2024 değil de 2023? Çünkü yerel seçimler 2024’te yapılacak ama Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023’te. 2023 seçimleri sıradan bir seçim olmayacak. Türkiye açısından bir kırılma noktasını oluşturacak.
2024’E ODAKLANIN
Erdoğan, belediye başkanlarına, “Sizin çalışmalarınız 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini etkileyecektir. 2023 seçimlerinde sizin milletimizin gönlüne girmedeki başarınız önemli olacak. Çünkü ilk karşılaşma sizin hizmetlerinizle olacak. Onun için 2024’e değil, 2023’e odaklanın. 2024’e değil, öncelikle 2023 seçimlerine bakmalıyız. O yüzden sizden 2024’e değil, 2023 seçimlerine odaklanmanızı istiyorum” diye sesleniyor.
YİNE YENİDEN
Erdoğan konuşmasının başında olduğu gibi sonunda da yine “gönüllere girmek”ten söz ediyor. “Tekrar söylüyorum sosyal medya belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği yapın. Gönül belediyeciliği yapın. Hizmet yapmadan gönüllere girilmez. Ama biz hem hizmet yapacağız hem gönüllere gireceğiz” diye konuşuyor.
NEDEN ISRARLA GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
Erdoğan, belli ki seçimleri kazanmak için “gönül belediyeciliği”ni olmazsa olmaz şart olarak görüyor hem de kibir ve büyüklenme nedeniyle o noktada bir eksiklik hissediyor.