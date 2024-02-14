Erdoğan Dubai’de seçimler için ne dedi

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Size bu notları Dubai’den yazıyorum. Siz bu yazıyı okurken biz Mısır’da olacağız. Mısır izlenimlerimi ayrıca yazacağım.

İKİNCİ KEZ DUBAİ’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Dubai’ye kısa sürede ikinci gelişim. 30 Kasım’da İklim Değişikliği Zirvesi için Dubai’deydik. Gazze’de katliam yaşanırken çevre, iklim değişikliği konulu zirve biraz fantastik gelmişti. Ama Erdoğan, Gazze’yi zirvenin ana teması haline getirmeyi başarmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne gece yarısı geldik. Dubai’ye göre serin bir hava vardı. Zaten Dubai’ye gelmek için en uygun mevsim.

EMİNE ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Güne Emine Erdoğan Hanımefendi’nin sürdürülebilir kalkınma konulu oturumdaki konuşmasını izleyerek başladık. Emine Erdoğan, “Gazze’deki soykırımı durduramazsak, Ukrayna’dan Yemen’e çatışmaları durduramazsak yaşanabilir bir dünyaya nasıl ulaşacağız?” sorusunu toplantının gündemine taşıdı.

SALON DOLUYDU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı otele geçtiğimizde ise salon doluydu. İçeri girmek isteyenlerin bir kısmı dışarıda kaldı. Uluslararası toplantılarda Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyor. Bir konuşmacı kürsüdeydi, bir anda salonun tamamı ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geldiğini anladık.

“MUHTAR BİLE OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” temasıyla gerçekleştirilen zirvenin onur konuğuydu.

“Etrafı adeta ateş çemberiyle kuşatılmış olan ülkemizin bugünkü konumuna gelmesi, şüphesiz kolay olmadı” diye söze başladı. Konuşmasını, “Hiçbir zaman ‘dikensiz bir gül bahçesinde’ yürümedik” diye sürdürdü. Siyasi hayatından kesitler paylaştı.

MANŞETLER NE OLDU

Aslında “Muhtar bile olamaz” denilen Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasının hikâyesini anlattı. “Hapse girdiğimizde kimi gazeteler ‘Muhtar bile olamaz’ manşetleri atmıştı. Ama biz milletimizin teveccühüyle önce Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaklaşık 21 yılı aşkın süredir milletimize hizmetkârlık ediyoruz” diye konuştu. Bu iş manşetlerle olsaydı Erdoğan diye biri olmazdı. Ama bugün Erdoğan var ama o manşeti atanlar yok.

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ÇEKİŞMELİ GEÇEN SEÇİMLER

Erdoğan’ın siyasi hayatını iki kelime ile özetle deseler biri mücadele, diğeri seçim derim. Her göreve seçimle geldi. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere her türlü vesayet odağıyla mücadele etti. Ama sonunda kazandı.

Erdoğan sözü 14-28 Mayıs seçimlerine getirdi. “Son olarak mayıs ayında yüzde 90’ları bulan katılım oranıyla gerçekleşen ve oldukça çekişmeli geçen seçimlerde, tarihi bir başarıya daha imza attık” dedi.

YEREL SEÇİMLER

Cumhurbaşkanı sözü ilginç bir şekilde yerel seçimlere getirdi. “Şimdi de 31 Mart mahalli idareler seçimlerine hazırlanıyoruz. Allah’ın izniyle, bu seçimlerde 18’inci zaferimizi elde edeceğiz” dedi.

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Bu duygu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yok. Bu seçimlerde AK Parti’de birçok isimden bunu duyuyorum.Muhalefetin dağınıklığı ve CHP’de yaşanan krizlere bakınca ‘Neden olmasın’ diyorum.

GAZZE

Peki Erdoğan Gazze konusuna değinmedi mi? Değinmez olur mu? Çok önemli tespit ve önerilerde bulundu. Ben sadece bir cümleyi aktarmakla yetineceğim. Merak edenler haberlerden takip edebilir. Erdoğan, “1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan, atılan her adım yarım kalacak, sorun çözüme kavuşturulmuş olmayacaktır” dedi.

Sözün özü bu.

MISIR’I YAZACAĞIM

Başta belirttiğim gibi siz bu satırları okurken ben Mısır’da olacağım. Erdoğan ve Sisi görüşmesi ve Türk-Mısır ilişkilerinde başlayan yeni döneme ilişkin izlenimlerimi aktaracağım.