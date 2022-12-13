Erdoğan 2023 çıkışını neden yaptı?

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Doğrusu, Erdoğan’ın bu sözleri benim için sürpriz oldu. Çünkü Erdoğan, milyonların gönlünde taht kurmuş bir lider. Bakmayın yüzde bir oyu bile olmayanların atıp tutmasına, Erdoğan gittiği yerlerde sevgi seli ile karşılanıyor. Erdoğan’a olan destek AK Parti’ye olan desteğin çok üzerinde.

‘OYUM REİS’E DİYENLER

Erdoğan’ın bu açıklaması üzerine AK Parti kulislerine kulak kabarttım. AK Parti’nin 2023 seçim stratejisini Erdoğan’ın üzerine kurabileceği yönünde bir izlenim edindim. Erdoğan, 20 yıldır girdiği her seçimi kazanan, partisini iktidardan iktidara koşturan bir lider. Muhafazakâr kesimde AK Parti’yi eleştirenler dahi söz konusu Erdoğan olunca onu farklı bir yere koyuyor. AK Parti’ye oy vermeyeceğini söylese dahi cumhurbaşkanlığı seçiminde, “Oyum Reis’e” diyen ciddi bir kitle var.

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Çünkü seçmenin yüzde 75’i bir kez dahi olsa Erdoğan’a oy vermiş. Erdoğan, onlardan son kez bir destek isterse etkili olmaz mı?

STRATEJİ HEYETİ ÇALIŞIYOR

Kılıçdaroğlu ithal danışmanlardan medet umadursun, AK Parti strateji heyeti 2023 seçimlerine giderken yeni politikalar üretiyor.

1- ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu bunun bir sonucuydu. Ama o daha başlangıçtı. Asıl bundan sonra atılacak adımların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü AK Parti’nin strateji ekibi çok akıllı projeler üzerinde çalışıyor. İçlerinde kaç seçim kampanyası yürütmüş isimler var. Ayrıca AK Parti’nin en büyük şansı, Erdoğan gibi bir lidere sahip olması.

SEÇİM KAMPANYASI

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde kendisi için son kez destek istemesi bu stratejinin bir sonucu. Görünen o ki 2023 seçim kampanyası Erdoğan’ın üzerine kurulacak.

KUCAKLAYICI KAMPANYA

3- AK Parti’nin nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği bu sürecin en kritik halkalarından birini oluşturuyor. 6’lı masa da en çok bunu merak ediyor. AK Parti bu seçimlerde kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir kampanya yürütecek. Kampanyanın dili kucaklayıcı olacak. AK Parti öncelikle kendi küskünlerini kazanmayı hedefliyor.

4- Kucaklayıcı kampanyanın ilk adımı olarak AK Parti’ye muhalif olan kesimlerle bir araya gelinmesi planlanıyor. AK Parti, cemevleriyle ilgili açılımda olumlu geri dönüşler aldı. Bu da AK Parti’ye olumlu yönde bir mesaj vermiş olabilir.

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ÇANKAYA BULUŞMALARI

5- AK Parti’ye mesafeli duran kesimlerle Çankaya buluşmaları yapılması düşünülüyor. Bunu geçmiş dönemdeki açılımlarla karıştırmamak lazım. Tam aksine AK Parti’ye muhalif olan, eleştiren kesimlerle buluşulması, onların dinlenmesi; eleştirileri, önerileri alınıp ona göre politikalarda revizyona gidilmesi amaçlanıyor.

EKONOMİ BELİRLEYİCİ

6- Enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde hangi parlak vaatte bulunursanız bulunun, insanlar ekonomiye bakıyor. Ayasofya’yı da açsanız, Çanakkale Köprüsü’nü de yapsanız, sonuç itibarıyla insanlar cüzdanında ne kadar para var, çocuğu iş bulabildi mi, ay sonunu getirmekte zorlanıyor mu, onunla ilgileniyor. Onun ekonomisi, cebindeki para. Yeni nesil siyaset deniliyor. Seçimlerde en belirleyici faktör, ekonomi olacak. Geçim sıkıntısı, işsizlik başta olmak üzere ekonomi tek başına bir parti gibi. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam, bu açıdan çok etkili olacak.

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KILIÇDAROĞLU’NA KÜRESELCİ EKİP

KILIÇDAROĞLU’nu 6’lı masanın ortak adayı yapmak için CHP içinde bir ekip kurulmuştu. Doğrudan Kılıçdaroğlu’na bağlı olarak çalışan ekip, Kılıçdaroğlu’nu önplana çıkarmayı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geriletmeyi başarmıştı.

Faik Öztrak’tan, Oğuz Kaan Salıcı’dan, Bülent Kuşoğlu’ndan, Erdoğan Toprak’tan, İbrahim Uslu’dan, Canan Kaftancıoğlu’ndan söz ediyorum.

Kılıçdaroğlu’nun evinin mutfağından çektiği videolar, helalleşme çağrısı, CHP’nin toplantılarında kendisine destek istemesi de bu ekibin belirlediği stratejinin bir ürünüydü. Etkili de oldu. Kamuoyu araştırmalarında gerilerde olan Kılıçdaroğlu tırmanışa geçti.

EKİP DEĞİŞTİ

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Ancak Kılıçdaroğlu bir süredir ekip değiştirdi. Ulusalcı ekibi geri plana itti, küreselci bir ekiple çalışmaya başladı. Ne zamandan beri?

Başörtüsüyle ilgili çıkışı yaptığı, ABD ve İngiltere gezilerine çıktığı, Jeremy Rifkin’le anlaştığı zamandan beri.

LOBİ YAPMASI İÇİN

Almanya gezisine hazırlanan Kılıçdaroğlu şimdilik küreselci bir ekiple çalışıyor. Çünkü cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan ABD, İngiltere ve Almanya’yı ikna etmeye çalışıyor. O nedenle diyorum ki Kılıçdaroğlu Rifkin’le, ekonomiyle ilgili görüşleri için değil, Batılı başkentlerde kendisi lehine lobi faaliyetleri yürütmesi için anlaştı. Toplantı başına 20 bin dolar, yıllık 1 milyon dolar karşılığında.

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Bu arada Rifkin’in ön plana çıkarılması Daron Acemoğlu’nu rahatsız etmiş.

EYT’DE VE ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

ASGARİ ücretle ve EYT’lilerle ilgili çalışma hızlandırıldı. Asgari ücretin açıklanması kısa bir süre içerisinde yapılacak. EYT’lilerle ilgili yasal düzenlemenin ocak ayında Meclis’te görüşülmeye başlaması bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

1- EYT’lilerle ilgili evraklar kayıp değil. Sadece EYT’lilerin değil, SGK’lıların da 1999 yılından önceki verileri dijital sisteme aktarılıyor. Bu arada hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bir kişi SSK’da işe girmiş, sonra Bağ-Kur’lu olmuş. Bu hizmetler birleştiriliyor.

2- İlk aşamada 1 milyon 600-700 bin EYT’li emekliliğe hak kazanacak. Bunların kıdem tazminatlarının ödenmesi için işverene kamu bankalarından düşük faizli kredi verilecek. Ancak işverenin bu krediyi alıp başka işlere kullanmaması ve EYT’lilerin kıdem tazminatına ödemesini güvence altına alacak bir düzenleme yapılacak.

3- Emeklilikte yaş kriteri getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu. Öncelikle EYT’lilerde yaş ortalaması 49.9 çıkıyor. Yani öyle 41-42 yaşında emekli olacak EYT’li yok.

4- Asgari ücrete gelince, insani bir ücret gündemde.

5- Bakanlığın yaptığı araştırmada çalışanların 7 bin 600, işverenlerin beklentisi ise 7 bin lira. İstanbul, İzmir ve Ankara için beklenti 8 bin olması yönünde. Edindiğim izlenim 8 binin üzerinde olacağı şekilde.