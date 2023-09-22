Elon Musk, Tesla fabrikası için ne dedi

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Görüşmenin magazin yanı kadar önemli olan bir nokta da ekonomik boyutuydu. Erdoğan, Elon Musk’a Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’ye kurmasını teklif etmişti. Bu yazdıklarım medyaya yansıdı. Ama peki Musk, Erdoğan’ın Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’ye kurma teklifine ne cevap veriyor? Elon Musk, “Biz otomobillerimizin birçok parçasını ülkenizde yaptırıyoruz. Türkiye’de Tesla’nın birçok parçasını ürettiğimiz için de ayrıca memnunuz. Tabi ki ilk düşüneceğimiz ülke, Türkiye olacaktır” diyor.

RALPH LAUREN’İN İKİ NUMARASI OLAN TÜRK

Elon Musk’ın ABD dışında Çin ve Almanya’da fabrikaları bulunuyor. Elon Musk’ın Türkiye’de fabrika kurması elbette ki ticari anlamda önemli bir yatırım olur. Ama asıl önemli olan diğer yatırımcıları da teşvik edici bir rol oynar.

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Ekonomiyle ilgili olarak ABD’den bir anekdot daha aktarmak istiyorum.

Amerikan sembol tekstil markası olan Ralph Lauren’in iki numarası, başarılarıyla gurur duyduğumuz bir Türk olan Halide Alagöz. Halide Alagöz cirosu 7 milyar dolar olan Ralph Lauren’in en tepesindeki ikinci isim. Odasının Ralph Lauren’in hemen yanında olduğu söyleniyor.

Halide Alagöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerikan ekonomisinde ilk yüzde yer alan şirketlerle yaptığı yuvarlak masa toplantısına katılmıştı. Kokteyl sırasında Türk tekstiline vizyon katacak bir değerlendirmede bulunuyor. “Bizim gibi dünyada üst segmentte olan bazı tekstil markaları lüks ürünlerini Türkiye’de yaptırıyor. Türk tekstil sektörü kendini Çin’e karşı rekabete değil, tekstilde kaliteyi simgeleyen Made In Italy gibi bir yere Made In Türkiye olarak konumlandırmasını istiyoruz” diyor.

HEYECANA YOL AÇIYOR

Ralph Lauren’in tepe yöneticisi Halide Alagöz’ün bu değerlendirmesi Türk heyeti arasında heyecana yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu ABD’deki temaslarını iki kollu bir açılım olarak değerlendirmek mümkün.

GEZİYE EKONOMİ DAMGASI

Elbette ki diplomasi ağırlıklıydı ama Amerika gezisine ekonomi damgasını vurdu demek mümkün. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yuvarlak masa toplantısı hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Goldman Sachs’ın ev sahipliğinde yaptığı toplantı Amerikan iş ve finans çevrelerinden çok olumlu not alıyor.

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ÖMER BOLAT’IN KONUŞMASI

Goldman Sachs’ın toplantısına ciroları trilyon doları bulan ABD’li 120 fon yöneticisi katılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Vadeli Plana ve yeni ekonomi politikasına ticaret yönünden yaptıkları katkıları anlatıyor. ABD’li şirketleri Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyor. İş dünyasının içinden gelen biri olarak Ömer Bolat’ın konuşması takdir topluyor.

MEHMET ŞİMŞEK’İN PERFORMANSI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı sunum ise 10 üzerinden 11 puan alıyor. Mehmet Şimşek’in sakin, kendinden emin, programın tamamına hâkim tavrı müthiş güven veriyor. Ardından gelen sorulara çok doyurucu cevaplar veriyor. Dahası yeni ekonomi programının uluslararası yatırım ve finans çevrelerinin beklentilerine uygun bir perspektife sahip olması zaten yeterince ilgi görüyor.

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CUMHURBAŞKANI’NIN DESTEĞİ

Mehmet Şimşek’e beklenen soru geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programa olan desteği soruluyor. Bakın Mehmet Şimşek nasıl yanıt veriyor? “Sayın Cumhurbaşkanından çok büyük destek alıyoruz. Cumhurbaşkanı arkamızda ve programımıza çok büyük destek veriyor. Ayrıca bu bir takım oyunu. Bütün bakanlardan da çok büyük destek alıyoruz” diyor.

AMERİKALI YATIRIMCILAR NE DİYOR?

Toplantı planlanandan uzun sürüyor. ABD’li yatırımcılar olumlu değerlendirmeler yapıyorlar. Mehmet Şimşek tüm sorularına cevap veriyor. Yanıtları sahici ve doyurucu buluyorlar. Yeni ekonomi programının başarısız olmasının mümkün olmadığına ilişkin değerlendirmeler yapıyorlar. Türkiye’deki yatırımlarını genişletmeyi konuşuyorlar. Türk heyeti toplantıdan, Amerikan finans çevrelerinden Türkiye’ye ciddi bir sermaye girişi olacağı beklentisi ile ayrılıyor.

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ÖZEL SEKTÖRÜN KATKISI

Bu arada altını çizmem gereken bir nokta daha var. Yeni ekonomi programının Amerikalı yatırımcılara görücüye çıktığı toplantıda iş dünyamız da ciddi bir çaba gösteriyor. Goldman Sachs’ın programında Koç Grubunun CEO’su Levent Çakıroğlu ile Sabancı Grubunun CEO’su Cenk Alper ve Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu’nun konuşmacı olduğu bir panel düzenleniyor. Çakıroğlu ve Alper, özel sektör olarak yeni ekonomi programını desteklediklerini anlatıyorlar. Bülent Eczacıbaşı, Ali Kibar, Sani Şener, Ahmet Çalık, Levent Kocabıyık gibi işinsanlarımız başta olmak üzere Türk iş dünyasının temsilcileri Amerikalı muhataplarına ekonomi programına duydukları güveni anlatıyorlar. Sadece öğle yemeği iki buçuk saat sürüyor.

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CUMHURBAŞKANI’NIN YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Bir gün sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yuvarlak masa toplantısı yapılıyor. Bu toplantıya Amerika’nın ilk yüz şirketi arasında yer alan 27 şirketin temsilcisi katılıyor. Bu isimler birkaç kez yazıldığı için tekrar etmeyeceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Netenyahu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmenin olumlu geçmesi toplantıya pozitif yönde katkı yapıyor. Toplantının açılışında TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ bir konuşma yapıyor. “Son zamanlarda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni, olumlu bir iklimin belirdiği yolunda bir dizi cesaretlendirici mesaja, bu yönde adımlara tanıklık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu hareketliliği, iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında çok net ve üstüne basa basa yeni programa desteğinin tam olduğunu anlatıyor. Güçlü bir şekilde sahipleniyor. Erdoğan’ın konuşması ABD’li işinsanlarının kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesini sağlıyor. İşinsanlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyor.

YENİ BİRİM KURULDU

TAİK’in Amerika’daki karşılığı olan ATBR kuruluyor. Bu ilişkilerin daha sistematik olarak yürütülmesini sağlayacak. Türkiye tarafında Mehmet Ali Yalçındağ, ABD tarafında ise Obama’nın Ulusal Güvenlik danışmanlığını da yapan Türk dostu James Jones yer alacak.

Bunun için yeni ekonomi programı ve OVP, Amerikalı yatırımcıların dikkatine sunuldu. Olumlu not aldı.

BIDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Şimdi ekim ayında Meclis açıldığı zaman İsveç’in NATO’ya üyeliğinin Meclis tarafından onaylanması, bununla bağlantılı olmasa da ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-16 satışına onay vermesi... Tüm bunlar sağlanan olumlu zemini güçlendirici etki yapacak. Bu adımlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan Biden ile görüşmek üzere ABD’ye davet edilmesi bekleniyor. Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından yeni bir döneme giriliyor. Genel kanı Türk-Amerikan ilişkilerinin ekonomik açıdan yeni bir boyuta geçeceği yönünde.