Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i içeriden kuşatıyor

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Özal’dan, Demirel’den, Ecevit’ten, Tansu Çiller’den, Mesut Yılmaz’dan, Erbakan’dan, Türkeş’ten, Erdal İnönü’den, Deniz Baykal’dan, Abdullah Gül’den, Erdoğan’dan kimi siyah beyaz kimi renkli kareler vardır hafızamda. İnişlerine çıkışlarına tanıklık ettiklerim oldu.

Siyasi fırtınaların merkezinde yer aldığı için bir süredir siyaset dürbününü CHP’ye çevirdim. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğu günkü CHP grubundaydım. Coşku vardı. Kılıçdaroğlu’nun veda ettiği, Özgür Özel’in gözyaşlarını tutamadığı gün oradaydım. Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra yalnız bırakıldığı grup toplantısını da izlemiştim. Seçimden önce Kılıçdaroğlu’nu alkışlayanların, seçimden sonra hakaret etmek için sıraya girdiğini gördük.

GRUP TOPLANTISINA GELİŞİ

Dün Özgür Özel’in ilk grup toplantısıydı. O ana tanıklık etmek istedim. Kılıçdaroğlu grup toplantısına gelirken, Özgür Özel hep sağında yer alırdı. Dün de Özgür Özel’in sağında Ali Mahir Başarır vardı. Ali Mahir Başarır, Özgür Özel’e çok yakın bir isim. Özgür Özel kazanınca kurultayda Veli Ağbaba’ya sarılarak sevinç gösterisi yapmıştı. Grup Başkanvekili olarak güçlü bir konuma sahip oldu. Diğer Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’nun adamı.

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KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN YENİ KRAL

İlk grup toplantısı olması nedeniyle heyecan vardı. Özgür Özel de heyecanlıydı. Grup toplantısına girerken, “Salon doldu mu?” diye sorma gereği duydu. CHP Grubu il başkanları ve milletvekilleriyle birlikte ortak toplandı. Kalabalıktan dolayı gazetecilere yer kalmamıştı. Özgür Özel salona girince de kürsüye çıkınca da alkışlandı. ‘Kral öldü, yaşasın yeni kral’ durumu. Siyasetin gerçeği bu. Ama Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il başkanları ve milletvekilleri durgundu.

LİDER KONUŞMASI YOKTU

İlk grup toplantısından Özgür Özel’e ‘hata, sevap cetveli’ çıkartma niyetinde değilim. CHP delegelerinin kararına saygı duymak gerekiyor. Ama bu, gözlemlerimi paylaşmama engel değil. Özgür Özel ilk grup toplantısında lider konuşması yapamadı. Bildiğimiz Özgür Özel polemiklerini dinledik. Oysa CHP Lideri olarak partiye bir perspektif vermesi, ülkeye heyecan uyandıracak mesajlar vermesi gerekiyordu. CHP’lilere ‘İşte aradığımız lider bu’ dedirtecek bir performans göstermedi. Biraz zaman tanımak gerekir ama acilen konuşmalarını hazırlayacak bir ekip oluşturmalı. CHP Lideri olarak parti tabanına ufuk verecek, seçmende ilgi uyandıracak konuşmalar yaparsa kazançlı çıkar. Siyaset aynı zamanda söylem sanatıdır. Ecevit’i Ecevit yapan, Baykal’ı Baykal yapan hitabetleriydi.

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DOĞRULARI NEYDİ

Özgür Özel için ‘yeni CHP dedirtecek konuşmalar yapmıyor, yeni bir rüzgâr estiremiyor’ eleştirileri yapılıyor. Bunlar bir kenara, ben bugün doğrularına dikkat çekmek istiyorum.

1-CHP Genel Başkanlığı görevini devralmadan önce eşiyle birlikte Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etmesi şık bir hareketti. Dün de Kılıçdaroğlu’yla ilgili olumlu ifadeler kullandı. Bu onun artısıydı.

2-Özgür Özel artık büyük CHP ailesinin babası. CHP’den ayrılanlara babaevine dönün çağrısı yapması yerinde bir adım oldu. Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye öğütlerinde, “Ey oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana...Güceniklik bize, gönül almak sana...” diyor.

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AZERBAYCAN’A ZEYTİN DALI

3-CHP’nin Karabağ savaşındaki tutumu, Azerbaycan’da büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu, tarihi İpek Yolu projesinde Azerbaycan’ı dışlayıp İran’dan geçen bir harita yayınlayarak yaraya tuz biber bastı. Özgür Özel o zaman bu yanlışlara karşı çıkmadı ama şimdi Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini açıklaması yerindeydi.

AKŞENER’LE GÖRÜŞECEK Mİ

CHP medyasında zaman zaman Özgür Özel’in, Meral Akşener’le görüşeceği yönünde haberler çıkıyor. Yazılanlara göre bugün bir araya geleceklerdi. Özgür Özel’e görüşme soruldu. “Yok. Ben de şaşırdım” yanıtını verdi.Ama kurultay gecesinden itibaren böyle bir beklenti var. Özgür Özel’in Akşener’le görüşüp, İstanbul ve Ankara’da ittifak yapılması için ikna etmesi bekleniyor. Aslında dünkü konuşmasında da Akşener’e bir çiçek atıp, görüşmenin zeminini oluşturması bekleniyordu ama o konuya hiç değinmedi. CHP ile İYİ parti arasındaki makas açılıyor, ittifak konusu giderek bir muammaya dönüşüyor. İki lider ittifakı kuramazsa iş üst akla kalabilir.

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HDP İTTİFAKA KAPIYI ARALADI

İttifak konusunda gözler Meral Akşener’e çevrilmiş durumda, ama asıl hamle HEDEP’ten geldi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerde ittifaka yeşil ışık yaktı. Bakırhan, “İttifaklara kapalı değiliz” dedi. Bu açıklama sürpriz değil, çünkü Kandil’dekilerin açıklamaları da o yönde. Her gün ‘AK Parti, HEDEP ile ittifak yapacak’ diye haber yapıp, sonra da yalanlanmaya alışan muhalif basın söz konusu CHP ile ittifak olunca heyecanlanıyor.

AK Parti’nin HEDEP’le ittifak kurma gibi bir çalışması yok. Öyle bir düşünce de yok. Eğer varsa ben o haberi atlamışım demektir. Açılım sürecinde Demirtaş, “Seni başkan yaptırmayacağız” diyerek en büyük ihaneti Erdoğan’a yapmıştı. O dönem ittifak yapılmadı ki şimdi mi yapılsın?

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EKREM İMAMOĞLU’NUN PLANI

ÖZGÜR Özel’in en büyük şansı Ekrem İmamoğlu. Çünkü onu CHP Genel Başkanlığı’na seçtirdi. Özgür Özel’in en büyük şanssızlığı ise Ekrem İmamoğlu. Çünkü onun emanetçi olarak algılanmasına neden oluyor. Hatay gezisindeki tablo da bunu doğruluyordu. Adeta eş genel başkan gibi bir havası vardı.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir güç savaşı kaçınılmaz. Ama bu olay ne zaman olur belli değil. Çünkü bir köyde iki muhtar olamazken bir partide iki güç odağı olur mu?

Zaten Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e tam güvenmediği söyleniyor. İmamoğlu’nun, “Özgür Özel genel başkan adayı olduğu halde Grup Başkanlığı’nı bırakmadı. Yarın CHP Genel Başkanı olursa koltuğu bırakmaz” dediği kulağıma gelmişti.

Ekrem İmamoğlu işini şansa bırakmayan birisi. Özgür Özel’le ilk pazarlığı kurultay gecesi ortaya çıktı. Parti Meclisi için 22 kişilik bir liste verdiği söylenmişti. Hatta PM listesi üzerindeki anlaşmazlıkları nedeniyle seçimlere geçilmesi 3 defa ertelenmişti.

PARTİ YÖNETİMİNİ OLUŞTURDU

Ekrem İmamoğlu istediği isimleri PM’ye soktu. Sonra ikinci adım geldi. CHP genel başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat’ı Genel Sayman, Gökan Zeybek’i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin’i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke’nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı. Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu’nun istediği isimlerden oluştu.

SIRA BELEDİYE BAŞKANLARINDA

Ekrem İmamoğlu usta bir örgütçü olarak Özgür Özel’i içeriden kuşattı. Şimdi sırada belediye başkan adaylarının belirlenmesi var. Özgür Özel bir toplantıdan diğerine koşarken, Ekrem İmamoğlu belediye başkan adaylıklarını belirlemek için kolları sıvadı bile.