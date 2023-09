Ekonomide bir şeyler oluyor

Haberin Devamı

Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moodys Türkiye’nin notunun yükselişine yönelik olumlu sinyal verdi. Kredi notumuz pozitife çevrildiğinde ise yeni ekonomi yönetiminin başarısı tescillenmiş olacak. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışı temaslarının ağırlığını ekonomi oluşturuyor. Tahıl koridoru boyutu önplana çıkmasına rağmen Rusya gezisinin ve Hindistan’daki G-20 zirvesindeki ikili temaslarının odak noktasında da ekonomi vardı. Başarılı geçen Körfez turunun ardından Erdoğan BM Genel Kurulu nedeniyle bulunacağı ABD’de önemli yatırımcılarla bir araya gelecek. Erdoğan’ın programlarının ayrıntılarını vereceğim.

OVP ANLATILACAK

Orta Vadeli Program’ın açıklanmasıyla birlikte uluslararası yatırımcılara yönelik temaslar hızlandı. Çünkü yerli ve yabancı yatırımcı OVP ile ortaya konulan hedeflere bakıyordu. OVP’deki hedefler rasyonel bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OVP’nin arkasında olduklarına dair güçlü vurgusu bir süredir Türkiye’ye yatırım yapmaktan uzak duran kesimlerin kararlarını gözden geçirmelerine yol açtı. İş dünyasından gelen talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün Almanya’da yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisine eşlik edecek.

ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Mehmet Şimşek’in yatırımcılarla ayrı ayrı ve müşterek toplantıları var. Katılımcıların profili çok yüksek ve yatırım iştahları çok güçlü. İlk kez bu köşede isimlerini de paylaşma imkânım olacak.

ERDOĞAN’IN STRATEJİK TERCİHİ

1- Seçimleri bir kez daha kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi 5 yıl daha yöneteceği ortaya çıktı.

2- Erdoğan, yeni ekonomi politikalarına ve ekonomi yönetimine güçlü bir şekilde destek verdiğini ilan etti.

3- Bu tamamen benim çıkarımım. Erdoğan seçimden sonra oluşturduğu Kabine ile başta ABD olmak üzere Batı dünyası ile diyaloğu önplana çıkardı.

Ulusal ve uluslararası yatırımcılar bu yaklaşımı satın aldılar. O nedenle uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik yatırım iştahında ciddi bir artış gözleniyor.

ABD YANLIŞTA ISRAR ETMEMELİ

Bunlar bardağın dolu tarafı. Ama bir de rahatsız edici bir durum var. Ona işaret etmeden geçemeyeceğim. AK Parti 21 yıldır iktidarda. Erdoğan Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Amerikalılar 21 yıldır Erdoğan’a aynı taktiklerle yaklaşmanın bir işe yaramadığını anlamadılar. Neyi kast ediyorum?

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden’la ayaküstü bir görüşme yaptı. Erdoğan, rahatsızlığını şu cümlelerle ifade etti: “Ayaküstü de olsa Sayın Biden ile F-16 konusunu görüştük. Ama maalesef dostlar İsveç de İsveç diyor. Bu şekilde yaklaşım bizi üzmektedir. Benim bu konuda bir yanıtım var. Siz kongre diyorsunuz benim de Türkiye Büyük Millet Meclisim var. Meclis onaylamadıkça İsveç, NATO’ya katılamaz. Ben Meclisime bağlıyım. F-16 konusunu İsveç’e bağlamaları doğru değil.”

ERDOĞAN’I TANIMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO toplantısında İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda söz verdi. Bir mutabakat metni imzalandı. El sıkışıldı. Benim tanıdığım Erdoğan söz verdi mi dünya üzerine gelse sözünden vazgeçmez. Sözü senet olan bir liderdir. Amerikalılar Erdoğan’ı hâlâ tanımadılar. Biden’ın önce söz verip sonra İsveç şartını ileri sürmesi seçimden sonra yakalanan olumlu havaya zarar verdi. Biden’ın güvenilirliği konusundaki soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

ABD tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğine ilişkin o kadar çok örnek var ki F-16 konusu da onlardan biri olmamalı.

Geçen hafta Türk-Amerikan İş Konseyi ile Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin CEO’ları ortak basın toplantısı yaptılar. Umutlu bir sürece girildiğinin altı çizildi.Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini onaylayacak. ABD, söz verdiği şekilde F-16’ları verecek. Böylece Ekim ayından itibaren Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak beklentisi hâkimdi.Bu olumsuzluğa dikkat çektikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki iş dünyası ile yapacağı toplantıya dönmek istiyorum. Çünkü çok yüksek seviyeli bir katılım söz konusu olacak.

ŞİMŞEK’İN TOPLANTISI

Ama önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılacağı 19 Eylül’de New York’ta yapılacak olan Türkiye Yatırım Konferansı’na değinmek istiyorum. Çünkü beklentilerin yüksek olduğu bir toplantı olacak.

DEİK-TAİK’in ortaklaşa organize ettiği ve Goldman Sachs’ın ev sahipliği yapacağı 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nda Mehmet Şimşek Amerikalı yatırımcılarla OVP’yi tartışacak. Amerikalı yatırımcıların yeni ekonomi politikalarına ilişkin sorularını yanıtlayacak. Toplantı 150 kişilik bir salonda yapılacak. Amerikalı işinsanlarından yoğun bir talep olduğu söyleniyor. Amerikalıların ilgisi nedeniyle talepler dolmuş. Şimdiden liste kesinleşmiş, yeni talepler alınmıyor. Bu ilgi nereden kaynaklanıyor? Daha önce ülkemizde yatırımları olan ama bir süredir uzak duran Amerikalı yatırımcı yeniden Türkiye’ye dönmek istiyor. Onlardan yoğun talep olduğu söyleniyor.

ERDOĞAN İŞİNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ise ABD’li işinsanlarıyla farklı bir konseptte bir araya gelecek.

Erdoğan’ın toplantısı 20 Eylül’de. Türkiye’den ekonomi bakanları ve üst düzey ekonomi yönetimi bu toplantıda hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yüz içinde olan 20 Amerikan şirketinin CEO’su ile buluşacak. Türkiye’den Koç ve Sabancı Holding CEO’ları, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Hepsiburada’nın sahibi Hanzade Doğan, Borusan Holding’in sahibi Ahmet Kocabıyık, Kibar Holding’in sahibi Ali Kibar, Çalık Holding’in sahibi Ahmet Çalık, Çolakoğlu Holding’in sahibi Hasan Çolakoğlu gibi Türk iş dünyasını temsil eden isimler katılacak.

YUVARLIK MASA TOPLANTISI

Toplantı farklı formatta dedim. Yuvarlak masa toplantısı olacak. Toplantıyı TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yönetecek. ABD’li şirketler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye ile ilgili yatırım ve projelerini anlatacaklar. Ekonomi takımı da toplantıda hazır bulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu talepleri ilgili bakanlara yönlendirecek. Bu toplantıya Amerikalı gruplar önem veriyor. Çünkü artık 5 yıl daha Türkiye’yi es geçmek istemiyorlar. Zaten katılım seviyesi de bunu gösteriyor.

AMERİKAN ŞİRKETLERİ

Tek tek isimlerini ve şirketlerini vereceğim.

Clinton’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General James L. Jones, U.S. Chamber Of Commerce’ten Thomas J. Donohue, Hillwood’u temsilen Ross Perot, CITI’den John C. Dugan, Goldman Sachs’tan Denis Coleman, Boeing’den Stanley A. Deal, Nasdaq’tan Karen Snow, Platinum Petroleum İnternational’den Dr. Amer Rustom, Kraft Heinz’i temsilen Rafael Oliveira, Hellman&Freidman’dan Allen Thorpe.

Bu kadarla yetineceğim. Çünkü 27 önemli şirketin CEO’sunun katılacağı toplantı Coca Cola’dan, Amazon’dan, Ford Motor’dan, Lockheed Martin’e kadar uzayıp gidiyor.

Türkiye’nin rotasını yerli ve yabancı yatırımcıya çevirmesini önemsiyorum ve destekliyorum. Ama aynı zamanda yabancı yatırımcıların rotalarını Türkiye’ye çevirmesini daha çok önemsiyorum.