Diyarbakır’da seçimler

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YENİ METRO HATTI

Aklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazar günü açılışını yapacağı Bakırköy Sahil -Bahçelievler-Güngören--Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’ndaydı. Ekrem İmamoğlu’nun 5 yılda yaptığı metro 8.4 kilometre, açılacak olan metro ona bedel. Ulaştırma Bakanlığı’nda ‘Ekrem İmamoğlu bizim yaptığımız metroları sahipleniyor’ diye bir hassasiyet oluşmuş.







DEPREME HAZIRLIK

Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm deyip geçmeyin. Çanakkale-Yenice’de 4.9 büyüklüğündeki sarsıntı olduğunda CNN TÜRK’te yayındaydık

Orada bir şeyi fark ettim. Deprem Çanakkale’de oldu ama İstanbullular daha çok etkilendi. Demek ki İstanbul’da yüksek bir deprem duyarlılığı oluşmuş.

Ekrem İmamoğlu’nun 845 milyon reklam bütçesi, 492 milyon ise depreme hazırlık bütçesi var. Reklam bütçesi size Saraçhane medyası oluşturur ama İstanbullu’yu depremden korumaz.

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İmamoğlu, her yıl 20 bin konutun dönüşümünü vaat etmişti. 5 yılda 100 bin konut yapacaktı. 8 bin 500 konut yapmış.

BİSMİL YOLU

İlkbaharı andıran bir havada indik Diyarbakır’a. Sadece mevsim olarak değil, huzur açısından da baharı yaşıyor Diyarbakır. OHAL günlerinde olaylı Nevruz’u izlerdik. Çözüm sürecinde yeşeren umutlara tanıklık ettik. Hendek savaşlarında Sur’da büyük acıların yaşandığı bir Diyarbakır vardı.

Şimdi yatırımı, turizmi, ihracatı, istihdamı konuşan bir Diyarbakır var.

Diyarbakır her zaman küllerinden doğan bir şehir derdim, artık bu tanım yeterli olmuyor. Diyarbakır hızla gelişiyor.



AŞKIN YOLU



Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile Diyarbakır-Batman- Bismil yolunun açılış törenine katıldık. İnsanlar çok heyecanlıydı. İlk başlarda bu heyecana çok anlam veremedim.

Meğerse gençleri, ‘Aşkınız bitmeyen Bismil yolu gibi olsun’ diyerek evlendiriyorlarmış. O yol bitti ama gençlerin aşkı bitmesin.

KALKINMA YOLU

Diyarbakır artık terörü konuşan bir şehir değil dedim ya, boşuna söylemiyorum. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Irak’tan Türkiye’ye uzanacak olan Kalkınma Yolu’nu anlatınca çok büyük ilgi gördü. Uraloğlu, “Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi hepimiz için çok önemli bir projedir” dedi.

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Çünkü Diyarbakır, Kalkınma Yolu’nun önemli bir kavşağı olacak.

Diyarbakırlıları Kalkınma Yolu projesi ile çok ilgili gördüm. Ne zaman başlar, ne zaman biter diye soruyorlardı. Ulaştırma Bakanı umutlu konuştu. “Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanı’na gelecek yüklerin, 1.200 km’lik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye’ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu proje ile Diyarbakır‘ın çehresi değişecek” diye konuştu. İstasyon Caddesi bir dönem Diyarbakırlılar için siyasi bir anlam içeriyordu. Ama Kalkınma Yolu’yla birlikte Ortadoğu’nun en önemli ticaret yolu olacak. Diyarbakır, Ortadoğu’nun marka şehri olma yolunda.

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Geçen yıl geldiğimde paylaşmıştım. Diyarbakır, turizmde iddialı bir şehir olmuş. 2023 yılında 1 milyon 70 bin turist gelmiş. Bu yılki hedef 2 milyon.



DİYARBAKIR-ERBİL UÇAK SEFERLERİ



Diyarbakır’da işadamlarıyla toplantıda en çok uçak seferlerinin artırılması talebi geldi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bir süredir kapalı olan Erbil- Diyarbakır uçuşlarının bu ay içinde başlayacağı müjdesini verdi.

Bafıl Talabani, bak Erbil seferleri başlıyor ama sen PKK’ya destek verdiğin için Süleymaniye’ye uçuşlar yasak. Diyarbakırlılar bir de turistik Ankara-Diyarbakır tren seferlerinin başlamasını talep ediyorlar.

Artık sadece askeri önlemlerle değil ticari ve siyasi hamlelerle PKK’nın istismar malzemeleri elinden alınıyor.



EN POLİTİZE ŞEHİRLERDEN



Diyarbakır, Türkiye’nin en politize şehirlerinden biridir. Seçim dönemlerinde terör örgütünün baskısı konuşulurdu. Bu kez örgütün baskısından söz edilmiyor. Ulaştırma Bakanı, esnaf ziyaretini terör döneminde eylemlerin odağında yer alan Bağlar semtinde yaptı. Bağlar’da artık huzur var. Seçim çalışmaları Bursa’da, İzmir’de nasıl yapılıyorsa Diyarbakır’da da öyle yapılıyor. Diyarbakır’da DEM Parti iddialı. Ancak önseçimde ilk sırada çıkanları aday göstermedikleri için parti teşkilatında huzursuzluk olmuş.

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Bir de DEM adayı Serra Bucak’ın “Aile devletten sonra gelen en gerici kurumdur” ve LGBT ile ilgili paylaşımları tepkiye neden olmuş. Serra Bucak, geçen yıl attığı ”LGBT+lar sapkın değiller” tweetini aday olunca silmiş.

HALİS BİLDEN

AK Parti çok isabetli bir adayla seçime giriyor. Ankara’nın başarılı bürokratlarından Mehmet Halis Bilden, AK Parti’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Halis Bilden daha önce Diyarbakır ve Adana Büyükşehir Belediyeleri’nde görev yapmış bir mimar. Ben tanıdığımda Tarım İşletmeleri Genel Müdürü’ydü. Sonra AFAD Başkanı oldu. Hangi görevi yaptıysa gönlünün bir köşesinde hep Diyarbakır vardı. Diyarbakır’a hizmet vardı. Bölgenin kendini iyi yetiştirmiş bir evladı.

KÜRTÇE

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Türkiye neleri yaşadı. Bir zamanlar Kürtçe afiş, Kürtçe propaganda yasağı vardı. Erdoğan, Kürt sorunuyla ilgili birçok yasağı tarihin çöp sepetine attı. İsteyen Kürtçe konuşuyor, isteyen Türkçe. DEM Parti adayı Serra Bucak uzun süre yurtdışında yaşadığı için Kürtçe konuşmakta zorlanıyor ama Halis Bilden ana dili Kürtçe ile halkla diyalog kuruyor.