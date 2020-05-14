Demet Akalın ne zaman şarkı söyleyecek

Normalleşme sürecinde en çok “Düğünler ne zaman yapılacak”, “Camiler ne zaman açılacak”, “Bu sene tatile gidebilecek miyiz” gibi sorular geliyor. Bir de sanatçılarımızın durumu var tabii. Demet Akalın sahneye ne zaman çıkacak?
Devletin bir normalleşme takvimi var. Ona bakarak cevap vereceğim. 1 Haziran’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor.
NİKÂH HAZİRANDA DÜĞÜN TEMMUZDA
Nikâh salonları 1 Haziran’dan itibaren açılıyor. Genç çiftlerimize şimdiden mutluluklar dileyelim. Ancak düğün salonları için biraz beklemek gerekecek. Artık Erik Dalı mı oynarlar, dansı mı tercih ederler orasını bilemeyeceğim ama düğünler için 1 Temmuz’a kadar sabredecekler.
PİKNİKÇİLER, AZ KALDI
Yüzme havuzları, kaplıcalar, spor merkezleri ve çay bahçeleri için de bayram sonrasını beklemek gerekecek. Çok değil, 15 Haziran’dan itibaren piknik alanları açılıyor, mangal keyfi başlıyor.
CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cuma namazı kılmak için sabırsızlananlar 12 Haziran’da cuma namazını kılabilecekler. Ama bir şartla. Öyle cami içinde safları sıklaştırarak değil, cami dışında açık alanlarda kılınabilecek. Vakit namazları ise camilerin içinde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ve maske kullanmak şartıyla kılınabilecek.
HAC NE ZAMAN?
Hac hazırlıkları hemen Ramazan Bayramı’ndan sonra başlıyor. Ancak haccın olup olmayacağına Suudi Arabistan’daki gelişmelere göre karar verilecek. Peki umre ne olacak? Umre için 1 Eylül tarihi esas alınarak hazırlıklar yapılacak.
TATİLE GİDEBİLECEK MİYİZ?
İple çektiğimiz tatil zamanı geldi. Hemen baştan söyleyeyim: Bu yıl tatile gideceğiz. Ama kurallı tatil olacak. Kuralların ne olacağını Turizm Bakanlığı açıklıyor. 27 Mayıs’ta ise oteller, moteller hatta pansiyonlar müşteri kabul etmeye başlayacak. Bacasız sanayi olan turizmde takvim öngörülenden hızlı işliyor.
Ha, unutmadan söyleyeyim: Yunanistan ve Bulgaristan’la sınırların açılmasının 1 Haziran’a çekilmesi planlanıyor. Hem Yunan adalarında tatil yapacaklar, hem de iki ülkedeki yakınlarını ziyaret edecekleri için iyi haber.
UÇUŞLAR BAŞLIYOR
İç hat uçuşları bayramdan sonra başlıyor. 27 Mayıs’ta sadece iç hat uçuşları değil aynı zamanda turizm bölgelerindeki balon uçuşları da başlıyor. Nevşehir, hadi iyisin. Dış hat uçuşları ise yine aynı tarihten itibaren ama kademeli olarak başlayacak.
DEMET AKALIN’A BİR İYİ, BİR DE KÖTÜ HABERİM VAR
Demet Akalın çok dobra bir sanatçımız. Artık sahne almaları gerektiğini söylemiş ve “Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve ben idare edemiyorum” demişti. Cenk Eren ve Işın Karaca da Demet Akalın’a destek vermişlerdi. Bendeniz çok sert çıkmıştı. “Lan bu kadar aç mı kaldınız” demişti. Kendi halinde bir siyasi kulis yazarıyım. Bendeniz’le aralarındaki kavgaya girmek istemem. Ama birçok sanatçı sahnelerin açılmasını bekliyor. Biz de onları dinlemeyi özledik. Başta Demet Akalın olmak üzere, sanatçılarımıza bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce iyi haberden başlayayım. 1 Haziran’da oturma düzeni olan konserler başlıyor. Kötü haber ise, oturma düzeni olmayan yerlerdeki konserler için 1 Temmuz’u bekleyecekler. Ondan sonra eller havaya durumu...
BAROLARLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER VAR
Barolarla ilgili düzenleme ilginç bir hal aldı. Salı günü AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alternatif baro ve tekli baro sistemleriyle ilgili bir sunum yapıldı. Biliyorsunuz baroların seçim sistemi ve temsil oranlarını değiştiren bir düzenleme yapılıyordu. Tek baro korunacak ancak nispi seçim sistemi getirilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gece yarısı çoklu baro sistemi üzerinde de çalışılsın talimatını verince pazartesi günü AK Parti’nin hukukçu kurmayları toplandı. Salı günü de MYK’da her iki alternatifle ilgili bir sunum yapıldı. Erdoğan, çoklu baroya imkân tanıyan bir sistem üzerinde yoğunlaşılması talimatı verdi. Örneğin bin üyeyi bulanın alternatif baro açması gibi 4 alternatif üzerinde duruluyor.
BİRİLERİ FENA İŞLETMİŞ
Türk Mimar ve Mühendis Odalarıyla ilgili düşünülen değişikliklerle ilgili ulaştığım bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Delege sayısı ve şubelerle ilgili bilgilerde ise TMMOB’nin resmi internet sitesindeki verileri esas alıyorum. TMMOB’nin bazı yöneticileri verdiğim bilgilerden yararlanmak ve meslektaşlarını aydınlatıcı bilgiler vermek yerine üst bir dil kullanarak, suçlamayı tercih ediyorlar. Üstenci bir dil kullanıyorlar. Rahatsız edici bir üslup sorunları var. Gazeteci kulis verir, haber yapar. Gerisi siyasi iradenin ve meslek kuruluşlarının işidir.
Bunu yapan TMMOB yöneticilerinin kendi resmi internet sitesine bakmadıkları anlaşılıyor.
1- Delege sayısı ve şubelerle ilgili bilgi TMMOB’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.
2- Taslak bizim elimizde diyorlar. Bir taslak oluşmadı ki elinizde olsun. Belli ki birileri sizi fena halde işletmiş.
Demet Akalın ne zaman şarkı söyleyecek
Normalleşme sürecinde en çok “Düğünler ne zaman yapılacak”, “Camiler ne zaman açılacak”, “Bu sene tatile gidebilecek miyiz” gibi sorular geliyor. Bir de sanatçılarımızın durumu var tabii. Demet Akalın sahneye ne zaman çıkacak?
Devletin bir normalleşme takvimi var. Ona bakarak cevap vereceğim. 1 Haziran’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor.
NİKÂH HAZİRANDA DÜĞÜN TEMMUZDA
Nikâh salonları 1 Haziran’dan itibaren açılıyor. Genç çiftlerimize şimdiden mutluluklar dileyelim. Ancak düğün salonları için biraz beklemek gerekecek. Artık Erik Dalı mı oynarlar, dansı mı tercih ederler orasını bilemeyeceğim ama düğünler için 1 Temmuz’a kadar sabredecekler.
PİKNİKÇİLER, AZ KALDI
Yüzme havuzları, kaplıcalar, spor merkezleri ve çay bahçeleri için de bayram sonrasını beklemek gerekecek. Çok değil, 15 Haziran’dan itibaren piknik alanları açılıyor, mangal keyfi başlıyor.
CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cuma namazı kılmak için sabırsızlananlar 12 Haziran’da cuma namazını kılabilecekler. Ama bir şartla. Öyle cami içinde safları sıklaştırarak değil, cami dışında açık alanlarda kılınabilecek. Vakit namazları ise camilerin içinde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ve maske kullanmak şartıyla kılınabilecek.
HAC NE ZAMAN?
Hac hazırlıkları hemen Ramazan Bayramı’ndan sonra başlıyor. Ancak haccın olup olmayacağına Suudi Arabistan’daki gelişmelere göre karar verilecek. Peki umre ne olacak? Umre için 1 Eylül tarihi esas alınarak hazırlıklar yapılacak.
TATİLE GİDEBİLECEK MİYİZ?
İple çektiğimiz tatil zamanı geldi. Hemen baştan söyleyeyim: Bu yıl tatile gideceğiz. Ama kurallı tatil olacak. Kuralların ne olacağını Turizm Bakanlığı açıklıyor. 27 Mayıs’ta ise oteller, moteller hatta pansiyonlar müşteri kabul etmeye başlayacak. Bacasız sanayi olan turizmde takvim öngörülenden hızlı işliyor.
Ha, unutmadan söyleyeyim: Yunanistan ve Bulgaristan’la sınırların açılmasının 1 Haziran’a çekilmesi planlanıyor. Hem Yunan adalarında tatil yapacaklar, hem de iki ülkedeki yakınlarını ziyaret edecekleri için iyi haber.
UÇUŞLAR BAŞLIYOR
İç hat uçuşları bayramdan sonra başlıyor. 27 Mayıs’ta sadece iç hat uçuşları değil aynı zamanda turizm bölgelerindeki balon uçuşları da başlıyor. Nevşehir, hadi iyisin. Dış hat uçuşları ise yine aynı tarihten itibaren ama kademeli olarak başlayacak.
DEMET AKALIN’A BİR İYİ, BİR DE KÖTÜ HABERİM VAR
Demet Akalın çok dobra bir sanatçımız. Artık sahne almaları gerektiğini söylemiş ve “Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve ben idare edemiyorum” demişti. Cenk Eren ve Işın Karaca da Demet Akalın’a destek vermişlerdi. Bendeniz çok sert çıkmıştı. “Lan bu kadar aç mı kaldınız” demişti. Kendi halinde bir siyasi kulis yazarıyım. Bendeniz’le aralarındaki kavgaya girmek istemem. Ama birçok sanatçı sahnelerin açılmasını bekliyor. Biz de onları dinlemeyi özledik. Başta Demet Akalın olmak üzere, sanatçılarımıza bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce iyi haberden başlayayım. 1 Haziran’da oturma düzeni olan konserler başlıyor. Kötü haber ise, oturma düzeni olmayan yerlerdeki konserler için 1 Temmuz’u bekleyecekler. Ondan sonra eller havaya durumu...
BAROLARLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER VAR
Barolarla ilgili düzenleme ilginç bir hal aldı. Salı günü AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alternatif baro ve tekli baro sistemleriyle ilgili bir sunum yapıldı. Biliyorsunuz baroların seçim sistemi ve temsil oranlarını değiştiren bir düzenleme yapılıyordu. Tek baro korunacak ancak nispi seçim sistemi getirilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gece yarısı çoklu baro sistemi üzerinde de çalışılsın talimatını verince pazartesi günü AK Parti’nin hukukçu kurmayları toplandı. Salı günü de MYK’da her iki alternatifle ilgili bir sunum yapıldı. Erdoğan, çoklu baroya imkân tanıyan bir sistem üzerinde yoğunlaşılması talimatı verdi. Örneğin bin üyeyi bulanın alternatif baro açması gibi 4 alternatif üzerinde duruluyor.
BİRİLERİ FENA İŞLETMİŞ
Türk Mimar ve Mühendis Odalarıyla ilgili düşünülen değişikliklerle ilgili ulaştığım bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Delege sayısı ve şubelerle ilgili bilgilerde ise TMMOB’nin resmi internet sitesindeki verileri esas alıyorum. TMMOB’nin bazı yöneticileri verdiğim bilgilerden yararlanmak ve meslektaşlarını aydınlatıcı bilgiler vermek yerine üst bir dil kullanarak, suçlamayı tercih ediyorlar. Üstenci bir dil kullanıyorlar. Rahatsız edici bir üslup sorunları var. Gazeteci kulis verir, haber yapar. Gerisi siyasi iradenin ve meslek kuruluşlarının işidir.
Bunu yapan TMMOB yöneticilerinin kendi resmi internet sitesine bakmadıkları anlaşılıyor.
1- Delege sayısı ve şubelerle ilgili bilgi TMMOB’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.
2- Taslak bizim elimizde diyorlar. Bir taslak oluşmadı ki elinizde olsun. Belli ki birileri sizi fena halde işletmiş.