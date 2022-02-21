Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan sonra elektrik indirimini açıkladı.

Ancak detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK çalışacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ticarethanelerin faturalarında ilk kademe yüzde 25 indirim yapılabileceğini söyledi. Bakan indirimi 1 Mart’a yetiştirmeye çalışacaklarını ifade etti. Bir ayrıntı daha, meskenlerde kısa bir süre önce 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılan indirimli tarife üzerinde de çalışma yapılacağını açıkladı.

Peki bu nasıl olacak? Ulaştığım bazı ayrıntıları paylaşacağım ama bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin derdiyle dertlenen bir lider. Garip gureba babası. O nedenle fiyat artışlarından dolayı büyük bir acı yaşadığını hissediyorum. Çare bulmak için çırpınıyor.

Pandemi sürecinde de insanların işten çıkarılmaması için kısa çalışma ödeneği getirdi. Yoksa bizim işverenlere kalsa yüzbinleri sokağa atarlardı. Biz bunu 2001 krizinde gördük. Hem o, pandemi süreci gibi küresel bir kriz değildi.

ERDOĞAN’IN ÇABASI

Fiyat artışları karşısında vatandaşı korumak için asgari ücrette yaptığı artış, gıdada da KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e çekilmesi, elektrik tarifesinin meskenlerde 150 kilovat saatten 210 kilovat saate yükseltilmesi, gübrede sağlanan yüzde 30’luk indirim. Elbette ki ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu alınan tedbirlerle sıkıntının tamamen ortadan kalkması söz konusu değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan samimi bir çaba gösteriyor.

ERDOĞAN İNDİRİM, İMAMOĞLU ZAM

Dün de AK Partili belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları yönünde talimat verdi. AK Partili belediyeler yüzde 7 indirim yaparken,