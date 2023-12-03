Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai dönüşü gazetecilere konuştu: Dilan Polat- Seçil Erzan sorusu ve Erdoğan’ın tavrı

Haberin Devamı

O da tahmin ettiğiniz gibi Dilan Polat olayı ile patlak veren ve bir çorap söküğü gibi devam eden fenomenler olayı ve Seçil Erzan ile ünlü futbolcuların içinde yer aldığı ponzi dolandırıcılığıydı.

Elbette öncelikle Gazze olayına ilişkin sorularla başladık. Geçici ateşkes bitmiş, İsrail’in katliamı kaldığı yerden daha şiddetli bir şekilde başlamıştı.

HAKAN FİDAN

Cumhurbaşkanı, Gazze olayına ilişkin çok ayrıntılı bilgi verdi. Öyle ki NATO ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına eşlik etmek üzere Dubai’ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan temasları hakkında bilgi vermesini istedi.

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Yandaki haberde Erdoğan’ın cevaplarını okuyacaksınız. Cumhurbaşkanı kalıcı ateşkes konusunda umudunu kaybetmiş değil. Bu yönde çabalarını arttırarak sürdürecek. Ayrıca Erdoğan’ın verdiği yanıtlardan Gazze konusunda bir strateji değişikliğine de gidildiğini öğrenmiş olduk. Erdoğan, Gazze konusunun, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti tartışılmadan tek başına ele alınmaması gerektiğini savundu. Bu tezin Batılı muhataplar tarafından kabul edilmeye başlandığının altını çizdi.

Haberin Devamı

NETANYAHU’NUN YARGILANMASI

Filistin konusunu da habere bırakıp hızla diğer konuya geçmek istiyorum ama Erdoğan’ın bu konu üzerinde çok yoğunlaştığı dikkatimi çekti. O da Netanyahu başta olmak üzere savaş suçu işleyen İsrailli yöneticilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması. Erdoğan bu yöndeki girişimleri birinci elden takip ediyor. Avukat Yasin Şamlı’nın başkanı olduğu İkinci Baro başta olmak üzere bini aşkın avukat, Netanyahu ve savaş suçu işlemeye devam edenler hakkında Lahey’e suç duyurusunda bulunuyor. Erdoğan, uluslararası bir hukukçu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel’i bu konuda görevlendirmiş durumda.

SAVAŞ SUÇUNUN ‘KANIT’I

Kanıt niteliğinde ikinci ve önemli bir adımın ise Anadolu Ajansı’ndan geldiğini öğrendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı fotomuhabirlerinin bir kısmı hiç yayınlanmamış olan Gazze’deki katliam fotoğraflarından oluşan ve Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan “Kanıt” isimli kitabı gösterdi. Oradaki fotoğraflar, Uluslararası Ceza Hukuku’nda hangi maddeye karşılık olarak geliyorsa hukukçular tarafından ona karşılık olarak seçilmiş. Gezide yer alan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de Cumhurbaşkanı’nın isteği üzerine “Kanıt” isimli kitap hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Haberin Devamı

AHMET HAKAN SORDU

Filistin konusundan sonra yerel seçim hazırlıklarına, asgari ücret konusuna girdik. Ama aklımız Dilan Polat ve Ponzi Seçil’deydi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bu konuyu sordu. Benim beklentim Cumhurbaşkanı’nın bu konuya pek girmeyeceği yönündeydi. Ama tam tersi oldu. Erdoğan, Ahmet Hakan’dan sorusunu daha ayrıntılı bir şekilde sormasını istedi.

Ahmet Hakan soruyu sorduktan sonra gözlerimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevirdik.

Erdoğan, konunun yargıda olduğunun ve kim hukuksuzluk yaptıysa cezasını çekeceğinin altını çizdi.

Vatandaşları kolay para kazanma tuzaklarına düşmeleri konusunda uyardı.

FUTBOLCULARLA İLGİLİ SÜREÇ

Erdoğan, Seçil Erzan’ın merkezinde yer aldığı Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların isimlerinin yer aldığı fon olayını iki noktadan ele aldı.

Haberin Devamı

1- Futbolcularla ilgili bölüm; Erdoğan o konuda, “Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor” dedi.

DENİZBANK YÖNETİCİLERİ

2- Soruda yer almamasına rağmen Erdoğan, bu olayda Denizbank’ın yöneticilerinin sorumluluğunu da gündeme getirdi. “Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor” diye konuştu. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun yargılanmasına BDDK izin vermemişti. İddianamede isimleri yer almıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından banka yöneticileriyle ilgili soruşturmanın da devam ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Konu yargıda olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu değerlendirmeyi yapmakla yetindi.