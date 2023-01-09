Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih belli oldu

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Toplantı biter bitmez Kılıçdaroğlu’nun, “Bana itirazınız varsa Ali Babacan olur” dediği servis edildi. Kılıçdaroğlu’nun Babacan’ı önerdiği yönündeki haberler CHP ve İYİ Parti’de rahatsızlığa neden oldu. Onları yarın ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Bugünden aktarmak istediğim birkaç nokta var.

JAMMER ÇALIŞTIRILDI

1- 9 saat süren toplantı süresince Jammer çalıştırılmış.

2- Liderlerin bulunduğu kata genel başkan yardımcıları dahi çıkmamış. Yemek ya da çay, kahve servisi yapılması için garsonlar içeri girince liderler konuşmalarına ara vermiş. Garsonlar çıktıktan sonra devam edilmiş.

3- 26 Ocak’ta Akşener’in ev sahipliğinde toplanılacak. Son kez gözden geçirilecek olan Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metni 30 Ocak’ta liderler tarafından açıklanacak.

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HESAPLAR FARKLI

4- 30 Ocak’ta ortak cumhurbaşkanı adayı açıklanır mı? CHP kanadının böyle bir beklentisi var. Çünkü CHP’nin önceliği Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesini sağlamak. Küçük partiler ise milletvekili listelerini sağlama almak istiyor.

ADAY AÇIKLANACAK

5- Şubat ayında ortak cumhurbaşkanı adayının, seçim ittifakının şeklinin ve de 6 liderin yetkilerinin birlikte açıklanması planlanıyor.

AKŞENER NE YAPACAK?

Tabii bu işin anahtarı ortak cumhurbaşkanı adayı. Zaten Kılıçdaroğlu 6’lı masayı bunun için oluşturdu. Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alırsa ittifakın şekli, milletvekili dağılımı ve liderlerin yetkisi sorun olmaz. Küçük partiler cumhurbaşkanlığı kozu ile listeleri garanti altına almaya çalışıyor, Kılıçdaroğlu ise liste kozunu kullanarak küçük partileri cumhurbaşkanı adaylığına ikna etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda vermeyeceği bir taviz yok. Ama Meral Akşener ne der, o belli değil. Gözler bir kez daha Akşener’de olacak.

EKREM İMAMOĞLU TEHDİT ETTİ Mİ?

EKREM İmamoğlu bir süredir atara atar gidere gider modunda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hakareti günlük spor haline getirdi. Siyasette çok eski değil ama hakaretten dolayı hakkında en çok dava açılan politikacıların başında geliyor. Ordu Valisi olduğu dönemde Seddar Yavuz’a hakaret ederek perdeyi açmıştı. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle de hapis cezasına çarptırıldı. Ama İmamoğlu bunlardan ders çıkarmak yerine vitesi büyütüp tam gaz yola devam ediyor.

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CHP’Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Aktaracağım kuliste artık işin tehdit boyutuna taşındığı anlaşılıyor. CHP’li bir belediye meclis üyesi Ekrem İmamoğlu’na her defasında “Geçmiş olsun” denilmesinden ve aşırı derecede bir mağduriyet rolü yüklenmesinden rahatsız oluyor. Belli ki CHP İstanbul teşkilatında ayrı ekiplerden. Canan Kaftancıoğlu’na da yakın bir isim olduğunu söyleniyor. CHP’li Belediye Meclis üyelerinin olduğu bir ortamda, geçmişte ağır bedeller ödediklerini, aralarında hapse girenler olduğunu ama Ekrem İmamoğlu kadar kimsenin bu işten bir mağduriyet çıkarmaya çalışmadığını söylüyor. İmamoğlu’nun da artık haddini hududunu bilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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SOKAKTA HAKKINDAN GELİRLER

Tabii bu konuşma ortamda bulunan minik kuşlar tarafından hemen Ekrem İmamoğlu’na uçuruluyor. İmamoğlu’nun bunun üzerine Belediye Meclis üyesinin yakın olduğunu düşündüğü CHP’li İlçe Belediye Başkanı’nı aradığı ve öfkeli bir ses tonuyla, “Ona söyle, kendine dikkat etsin. Boyuna posuna güvenmesin, sokakta hakkından gelirler” dediği söyleniyor. Ben buna inanmak istemedim. Çünkü bizde sokaklar tekin değildir. Seçilmiş bir siyasetçinin bu lafı edebileceğini düşünmedim.

YALANLAMASINI BEKLİYORUM

Her yazar yazdığının doğrulanmasını ister ama ben samimi olarak Ekrem İmamoğlu’nun çıkıp bu doğru değil demesini bekliyorum. Çünkü bu dil bir siyasetçinin dili olamaz.

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BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA YENİ GELİŞMELER VAR

BAŞÖRTÜSÜYLE ilgili anayasa değişikliği dinamik bir sürece girdi. Bugün AK Parti, HDP dahil, Meclis’te grubu bulunan partilerden randevu talep edecek. AK Parti heyetine Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlık edecek. Başörtüsü konusunda iktidar ve muhalefet arasında bir diyalog var. İYİ Parti, “400’ün üzerinde bir sayıyla geçse dahi referanduma götürecek misiniz?” diye sormuştu. AK Parti “Hayır götürmeyeceğiz” yanıtını vermişti. Ancak tereddütler devam edince Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubunda, “Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu’nda 400’ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse önümüze gelen değişikliği onaylarız” diye ikinci kez güvence verdi. Muhalefetin iki noktada değişiklik talebi var.

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MUHALEFETİN İKİ ÖNERİSİ

1- 6’lı masanın toplantısının ikinci önemli gündem maddesi başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi oldu. Anayasa değişikliğine karşı çıkılmayacak ancak AK Parti’nin teklifi kabul edilmeyecek. Nasıl olacak? AK Parti’nin teklifi müzakere edilecek. Aileyle ilgili maddeye destek verilmeyecek. Başörtüsüyle ilgili maddedeki, “dini inancı sebebiyle” ve “tercih ettiği kıyafetinden dolayı” ibarelerinin değiştirilmesi istenecek.

DİYALOĞA HAZIR

2- AK Parti diyaloğa açık olduğunu söylüyor: “Bu işi diyalogla çözmek istediğimizi göstermek için bir metin oluşturmadan önce partileri ziyaret ettik. Meclis’teki görüşmeler başlamadan önce partileri ziyaret ederek onların önerilerini almaya özen gösteriyoruz. Amacımız başörtüsüne anayasal güvenceyi elbirliğiyle sağlamak.”

3- Peki AK Parti muhalefetten gelen değişiklik önerileri hakkında ne düşünüyor? Muhalefet partilerini ziyaret ettikten sonra gelen öneriler ışığında yeniden değerlendirme yapılacak. Ama bu her teklifin kabul edileceği ya da reddedileceği anlamına gelmiyor. Yeni duruma göre yeni bir tavır belirlenecek.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİMGESİ

4- Muhalefetin takıldığı “Hiçbir kadın dini inancı nedeniyle başını örtmesi...” ibaresi müzakereye açık mı? “Dini inancı ibaresi oraya, bunu ileride siyasi simge olarak kullanmak isteyenlerin istismar etmesine engel olmak için konuldu. Örneğin terör örgütünün sembolü olan sarı, kırmızı ve yeşil renkleri taşıyan bir başörtüsü ile kamu kuruluşlarında görev yapmak istendiğinde bunun önüne geçmek için dini inanç ifadesi metne konuldu. Ayrıca farklı dinlere mensup olanların da kendi dini kıyafetlerini giyebilmelerine imkân tanınmak istendi. Ama bunu karşılayacak daha başka bir ifade metni oluşturulursa müzakere edilebilir” deniliyor.

MECLİS’TEN GEÇER Mİ?

Siyaset istediği zaman en uygun cümleleri kurarak bir metin oluşturabilir. Edindiğim izlenime gelince, süreç iyi yönetildiği takdirde başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği 400’ün üzerinde bir oyla Meclis’ten geçer.