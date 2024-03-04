CHP’den parasal kokular geliyor

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O nedenle CHP’nin kirlenmemesi gerekiyor. SHP’de İSKİ skandalının bedeli ağır olmuştu. Belediye başkan adaylıklarının belirlenme sürecinde, İstanbul hariç CHP’de şimdiye kadar konuşulmadığı kadar parayla adaylıkların satıldığı iddiaları gündeme geldi.

İSTANBUL’A SOKMUYOR

Neden İstanbul hariç diyorum çünkü Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’in ekibini istanbul’a sokmadı. İlçe belediye başkan adaylıklarını kendisi belirledi. İmamoğlu bırakın Özgür Özel ekibini, Özgür Özel’in resimlerini bile İstanbul’a sokmuyor. Bilboard’lara Özgür Özel’in seçim afişlerinin asılmasına bile izin vermedi. CHP Genel Başkanı, İstanbul’da seçim propagandası yapamıyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu böyle istiyor. Tam bir “one man show” yani tek adam.

1 NİSAN’DA PATLAYABİLİR

Ama İzmir’in bazı ilçelerinde belediye başkan adaylıklarının para ile satıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Bakın, 14 Mayıs seçimleri öncesinde bazı illerde milletvekili listelerinin para karşılığı satıldığı ididaları İYİ Parti’de gündeme gelmişti.

İYİ Parti yöneticileri o zaman tepki göstermişti ama seçimden sonra bir lağım gibi patladı. Eğer yerel seçimler kaybedilirse benzer bir durum 1 Nisan’da CHP’de yaşanabilir. Çünkü burnunuzu tutun diyorum başka bir şey demiyorum.

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KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE OLMAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıl CHP’nin Genel Başkanlığı’nı yaptı. Eleştirilecek çok yanları oldu. Ben de eleştirenlerden biriydim. Ama parasal konular gündeme gelmedi. Özgür Özel, 5 aylık bir genel başkan. Tam 119 gündür CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Ama 13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan ididalar, onun döneminde gündeme gelmeye başladı. Ben Özgür Özel’in kişisel olarak dürüst biri olduğuna inanıyorum, ama CHP Genel Başkanı olarak bu tür konularda tedbir alması gerekiyor.

MECLİS’TEKİ PARA



İstihbaratta bir kural vardır. “Paranın ve kadının izini sürün, o sizi suçluya götürür” diye. Geçen hafta Meclis’te bir CHP milletvekilinin bürosunda unutulan poşet içerisindeki 250 bin dolar konusu gündeme gelmişti. Poşet içindeki paranın CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un odasında unutulduğu iddia edilmişti. Seyit Torun meydan okudu. Gerçeklerin ortaya çıkması için Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunacağını açıkladı. İddiaların odağında yer yer alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba iddiaları reddetti. Soruşturma yapması için Meclis Başkanlığı’na başvuracağını açıkladı. Dilerim Meclis Başkanlığı gerekli incelemeyi yapar, böylece gerçekler ortaya çıkar. İki milletvekilinin meydan okumasına rağmen tartışmalar bitmedi. Çünkü bu olaydan dolayı bir milletvekili danışmanının işine son verildi. O da dürüstlüğünün cezasını ödemiş oldu.

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O MİLLETVEKİLİ KİM

Poşet içinde paranın unutulduğu oda Seyit Torun’a ait değil. Seyit Torun bu konudaki tepkisinde haklı. Başka bir milletvekilinin ismi konuşuluyor demiştim. CHP’de başka bir milletvekilinin ismi çok ön plana çıktı. Ama siz asıl poşet içindeki parayı alan milletvekili kim ona bakın? İlginç bir ilişki ağı çıkacak karşınıza.

İNCEK’TEKİ VİLLA

Ama başka bir iddia daha var. Ankara’nın lüks semtlerinden İncek’te alındığı söylenen 47 milyon liralık bir villadan söz ediliyor. Parasının kaynağı temiz ise herkes istediği villayı alabilir. Paranın kaynağı kirli değil ise 47 milyonluk değil, 400 milyonluk villaya da sahip olabilir. Ben işin o kısmıyla ilgili değilim. Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden olmuş durumda. Çünkü bu tür kirli ilişkiler, dürüst siyaset yapanları rahatsız ediyor.

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ÖZGÜR ÖZEL KULLANIYOR MU

Bu villayı Özgür Özel’in kullandığına dair bir bilgi gelmişti. Özgür Özel, milletvekili seçildiği günden bu yana bir kamu kuruluşunun misafirhanesini kullanıyor. Bu iddia üzerine Özgür Özel’in danışmanlarına ulaşıp sordum. Seçim dönemindeki yoğunluk nedeniyle farklı birkaç büronun kullanıldığını söylediler, ama İncek’te bir yeri kullanmıyor dediler. Beyan esastır. O nedenle farklı iddiaları gündeme getirmedim.

AMAN DİKKAT

Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta Özgür Özel yönetimiyle birlikte bu tür parasal konular çok konuşulmaya başlandı. Bu tür şeylerin şuyuu vukuundan beterdir. Ayrıca bu isimler Genel Başkan’a yakın isimlerse daha yıpratıcı olur. Özgür Özel’in bu tür ididaların üzerine gitmesinde yarar var.

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ATATÜRK’E HAKARET



CHP Genel Başkanı’na karşı Atatürk’ü savunacağım aklıma gelmezdi. Ama oldu. Özgür Özel, CHP’nin grup toplantısında il başkanlarına “Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk, ‘Sinop’a gidin, Erzurum’da çalışın, İstanbul’u kaybetmeyin, İzmir’de rekor kırın diyor” diye seslendi. Özgür Özel’in bu çıkışı haliyle Atatürk’le ne zaman konuştu, ruh mu çağırdı şeklinde esprilere konu oldu.

TERSİNİ SAVUNMUŞTU

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğu zaman, 18 Ağustos tarihinde yaptığı konuşmayı hatırlatanlar oldu. Özgür Özel, “En kolay alkışın ‘Atatürk’ denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var demektir. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenmez” demişti.

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Özgür Özel’e; “Sen de Atatürk’ten bahsettiğine göre sıkıştın mı? Siyaset üretme pratiğinde sorun mu var?” sorularını yöneltenler oldu.

ATATÜRK SEÇİM İŞLERİ BAŞKANINIZ MI

Bence Özgür Özel bu konuşmasıyla Cumhuriyet’in kurucu lideri olan Atatürk’ü, o konumundan alıp sadece CHP Genel Başkanlığı seviyesine indirdi. Bu durumda CHP seçimlerde ne kadar oy alırsa, Atatürk o kadar oy almış olacak mı demektir? Özgür Bey, Atatürk sizin seçim işleri başkanınız mı?